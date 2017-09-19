Будогосский: «У меня нет оснований прекращать свою деятельность»

Глава Департамента судейства и инспектирования РФС Андрей Будогосский не планирует подавать в отставку в связи с участившимися судейскими скандалами:

«Сегодня у меня нет оснований прекращать свою деятельность, я нахожусь на боевом посту, как это раньше было принято говорить. Я штатный работник Департамента судейства и инспектирования, и как я могу не работать, если я работаю? Я нахожусь на рабочем месте, выполняю свои обязанности и буду продолжать это делать.

Когда Виталий Леонтьевич пригласил меня на работу, мы около двух часов говорили с ним с глазу на глаз. Я принес ему программу, которую он внимательно посмотрел. Он принял эту программу за основу на исполкоме РФС, и я в соответствии с этой программой занимаюсь ее реализацией и буду заниматься, пока мой прямой руководитель Виталий Леонтьевич Мутко не поблагодарит меня за работу и не скажет, что вместо меня придет другой человек. Когда это будет сказано, я приму соответствующее решение».

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