Гендиректор «Тосно»: «Слова Федуна? Заболотный скоро ещё и через себя забьёт»

Генерального директора «Тосно» Вячеслава Матюшенко не интересует критика президента «Спартака» Леонида Федуна в адрес нападающего «Тосно» Антона Заболотного:
«Пусть Федун говорит, что хочет. Уверен, что Заболотный забьет еще много таких мячей, как „Спартаку“. И даже лучше!
Заболотный - прекрасный нападающий, он пытается забивать даже ударом через себя. Со „Спартаком“ он бил ножницами, кажется, уже в третий раз. Антон все ближе и ближе к цели, так что скоро надеемся на его гол через себя».
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пусть Заболотный забивает через себя, головой, ногой, животом, пахом, лежа, сидя, на корточках в ворота Зенита на радость всей стране.
пусть Заболотный забивает через себя, головой, ногой, животом, пахом, лежа, сидя, на корточках в ворота Зенита на радость всей стране.