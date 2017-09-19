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Гендиректор «Тосно»: «Слова Федуна? Заболотный скоро ещё и через себя забьёт»

сегодня, 16:22
ТосноТосно2 : 2СпартакСпартакМатч завершен

Генерального директора «Тосно» Вячеслава Матюшенко не интересует критика президента «Спартака» Леонида Федуна в адрес нападающего «Тосно» Антона Заболотного:

«Пусть Федун говорит, что хочет. Уверен, что Заболотный забьет еще много таких мячей, как „Спартаку“. И даже лучше!

Заболотный - прекрасный нападающий, он пытается забивать даже ударом через себя. Со „Спартаком“ он бил ножницами, кажется, уже в третий раз. Антон все ближе и ближе к цели, так что скоро надеемся на его гол через себя».

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Все комментарии
Михаил Славнов
сегодня в 17:35
Заболотный забьет спартаку сколько надо и как надо, спартак только уже будет в ФНЛ.
Аргeнтинeц
сегодня в 17:33
Заболотный забьет через себя с пенальти
Брулин
сегодня в 17:32
Федун просто завидует. Когда забивают русские игроки, а не какой-нибудь Промес, Фернандо и иже с ними.
Евгений Перфильев
сегодня в 17:17
И ЧЕРЕЗ СЕБЯ И ПОД СЕБЯ, И ЕЩЕ ЧЕГО НИБУДЬ ЗАБЬЕТ.
Александр Северный
сегодня в 17:14
Федун от бессилия управлять хрюшатником несет ахинею и пусть несет, пока спартак не вылетит в ФНЛ.
Sully ответил LOpp
сегодня в 17:13
LOpp:
Федун не прав! пусть Заболотный забивает через себя, головой, ногой, животом, пахом, лежа, сидя, на корточках в ворота Зенита на радость всей стране.
    Знатог
    сегодня в 17:03
    Есть вратарь Н. Заболотный. Я подумал, что вратарь забил через себя.
    Санчо Панса
    сегодня в 17:02
    Да, и пусть он это сделает на Открывашке во втором круге РПЛ! Ну или в Кубке России. Тосно уже обыгрывал Спартак в этом турнире)
    Evgen44 ответил кот сибиряк
    сегодня в 17:00
    кот сибиряк:
    Ну может я ещё и молод в свои 34 года но унижений Спартака я не мало увидел уже в этом сезоне. :)
      Footbolista ответил кот сибиряк
      сегодня в 16:57
      кот сибиряк:
      Ну может я ещё и молод в свои 34 года но унижений Спартака я не мало увидел уже в этом сезоне. :)
      Если ты не знаешь, что такое унижение, то как ты можешь его увидеть?
      Насмешник
      сегодня в 16:52
      Ну, как всегда, каждый слышит только то, что хочет услышать. Федун ведь не говорил о каких-то технических аспектах гола в исполнении Заболотного. В контексте речь шла об обстоятельствах, при которых был забит гол. В меньшинстве на 90-ой минуте вырвать ничью. Прямо скажем, что вероятность подобного подвига Заболотного крайне мала. Так что, Федун скорее прав, чем нет.
      кот сибиряк
      сегодня в 16:44
        Evgen44
        сегодня в 16:42
        Что то оперились эти новоиспеченные "профессионалы".Не пора ли подзавалить культурную вафельницу,из за одного предложения сказанного абсолютно без злого умысла,поясняя,что в футболе бывает всякое?

        И да,еще вчера хотел на эту тему высказаться,но передумал,ибо не стоит выеденного яйца она,но раз ее продолжают раздувать,то хочется сказать Заболотному,что он далеко не Янчик.Это сравнение для него сродне большому комплименту и авансу.
        Московские бабушки
        сегодня в 16:41
        в городе на болоте забил заболотный.
        кот сибиряк ответил морозз
        сегодня в 16:40
        морозз:
        Ты ещё молод и не знаешь значения слова УНИЖЕНИЕ!
        Ну может я ещё и молод в свои 34 года но унижений Спартака я не мало увидел уже в этом сезоне.
        :)
        Ангел неБесГрешен
        сегодня в 16:39
        Федун сказал, как в лужу ... .... Выходит, никакенный игрок забил Спартаку, а большего ему и не светит. Это не показатель слабости игрока, а скорее слабости Спартака...
        311
        сегодня в 16:38
        Гендиректор «Спартака»: «Сельдяков скоро ещё и двоих удалит»
        за ответил кот сибиряк
        сегодня в 16:38
        кот сибиряк:
        Этот клуб в 10-ом унизил Спартачок.Ты о чём Саныч?
        Вас Урал возил еще меньшим составом! )
        Валерыч
        сегодня в 16:37
        Да, пущай забивает, кто ж против-то? Зениту, ЦСКА, другим командам...хоть Барселоне и ПСЖ.
        Федун просто пошутил, а тут такую "бучу" уже подняли, видать с чувством юмора у некоторых очень туговато.)
        морозз ответил кот сибиряк
        сегодня в 16:35
        кот сибиряк:
        Этот клуб в 10-ом унизил Спартачок.Ты о чём Саныч?
          кот сибиряк ответил морозз
          сегодня в 16:34
          морозз:
          Да мне кажется что Федун никого и не критиковал, непонятна реакция представителей Тосно? Понятно просто, что этот клуб долго а Вышке не задержится но пиар ему конечно не помешает!
            Адвокат 76
            сегодня в 16:34
            Федун конечно же ерунду сказал, не подумавши.
            морозз
            сегодня в 16:33
            Да мне кажется что Федун никого и не критиковал, непонятна реакция представителей Тосно? Понятно просто, что этот клуб долго а Вышке не задержится но пиар ему конечно не помешает!
            Остапчук 67
            сегодня в 16:32
            Федун, ты не говорил о слухах про Карреру.
            Зачем сказал про Заболотного?
            Алексей Буренин
            сегодня в 16:32
            Смотрите не перехвалите парня
            cska1948
            сегодня в 16:32
            Антон Заболотный - ночной кошмар Федуна!
            кот сибиряк ответил LOpp
            сегодня в 16:31
            LOpp:
            Федун не прав! пусть Заболотный забивает через себя, головой, ногой, животом, пахом, лежа, сидя, на корточках в ворота Зенита на радость всей стране.
            Но пока он забивает в ворота Спартака ХА-ХА-ХА
            Jum13
            сегодня в 16:31
            Федун осуществил свою мечту - Спартак стал чемпионом, теперь можно из команды второе Анжи делать
            Т34
            сегодня в 16:31
            Федун Заболотного звездой прессы сделал. Не сказал бы о нем, так никто и ничего о нем не говорил бы. Обычное дело, нападающий забил гол. Но теперь, после слов Федуна, тему о Заболотном будут мусолить неоднократно, а уж неадекватам вообще открылось поле для посадки сорняков.
            за
            сегодня в 16:27
            И себе забьет то же? ))
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