Юрченко: «Чьё нападение сильнее - „Зенита“ или „Спартака“? Самое сильное - у „Тосно“»

Голкипер «Тосно» Давид Юрченко прокомментировал матч 10-го тура РФПЛ, в котором его команда в меньшинстве отыграла 2 мяча у «Спартака»:

«Похож ли „Спартак“ на чемпиона? Каверзный вопрос. В данной ситуации, исходя из счета – нет, не похож на чемпиона.

Сильно ли изменился „Спартак“ с прошлого сезона? Не могу сказать, что сильно. Но не было такого ощущения, как в прошлом году – какой-то чемпионской уверенности. В прошлом году это у „Спартака“ чувствовалось, сейчас нет.

Не показалось ли, что в конце встречи „Спартак“ бросил играть? Соперник посчитал, что игра уже сделана. При счете 2:0 „красно-белые“, наверное, посчитали, что мы расслабимся, а нам это только на руку. Все видели, что „Спартак“, поведя 2:0, расслабил булки. В то же время и судья немного отпустил игру.

Против кого было сложнее играть, против „Зенита“ или против „Спартака“? Тяжело сравнивать, встречи были в разных временных этапах – с „Зенитом“ встречались в начале чемпионата, со „Спартаком“ только сейчас. И „Зенит“ сейчас заслуженно возглавляет турнирную таблицу.

Чье нападение сильнее – у питерцев или москвичей? Самое сильное нападение у „Тосно“ (смеется)».

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