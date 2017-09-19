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Юрченко: «Чьё нападение сильнее - „Зенита“ или „Спартака“? Самое сильное - у „Тосно“»

сегодня, 11:43
ТосноТосно2 : 2СпартакСпартакМатч завершен

Голкипер «Тосно» Давид Юрченко прокомментировал матч 10-го тура РФПЛ, в котором его команда в меньшинстве отыграла 2 мяча у «Спартака»:

«Похож ли „Спартак“ на чемпиона? Каверзный вопрос. В данной ситуации, исходя из счета – нет, не похож на чемпиона.

Сильно ли изменился „Спартак“ с прошлого сезона? Не могу сказать, что сильно. Но не было такого ощущения, как в прошлом году – какой-то чемпионской уверенности. В прошлом году это у „Спартака“ чувствовалось, сейчас нет.

Не показалось ли, что в конце встречи „Спартак“ бросил играть? Соперник посчитал, что игра уже сделана. При счете 2:0 „красно-белые“, наверное, посчитали, что мы расслабимся, а нам это только на руку. Все видели, что „Спартак“, поведя 2:0, расслабил булки. В то же время и судья немного отпустил игру.

Против кого было сложнее играть, против „Зенита“ или против „Спартака“? Тяжело сравнивать, встречи были в разных временных этапах – с „Зенитом“ встречались в начале чемпионата, со „Спартаком“ только сейчас. И „Зенит“ сейчас заслуженно возглавляет турнирную таблицу.

Чье нападение сильнее – у питерцев или москвичей? Самое сильное нападение у „Тосно“ (смеется)».

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Все комментарии
Старый Пью ответил makkie
сегодня в 13:04
makkie:
Зачем? Чтобы даже квалификацию не пройти?
Квалификацию не пройти - это АЕК и Легия.
У Тосно же все шансы набрать очки есть.
ziborock
сегодня в 13:01
У нас игроки команд так любят радоваться даже ничейке со Спартаком, что при этом не замечают, что благодаря этой ничейке находятся в зоне вылета)))
Адвокат 76
сегодня в 13:00
Хорошо сказал, мудро!
makkie ответил Старый Пью
сегодня в 13:00
Старый Пью:
Ай, маладца! Желаю Тосно выйти в Лигу Европы. Уже в этом сезоне! еще 20 матчей впереди - всё в их ногах и головах!
Зачем? Чтобы даже квалификацию не пройти?
Старый Пью
сегодня в 12:59
Ай, маладца!
Желаю Тосно выйти в Лигу Европы.
Уже в этом сезоне!
еще 20 матчей впереди - всё в их ногах и головах!
artsinalex ответил Михаил Славнов
сегодня в 12:51
Михаил Славнов:
Похож ли спартак на чемпиона?- убедительный ответ, нисколечко.
Похож ли Зэ нит на чемпиона? Скорее на бомжа с помойки.
artsinalex ответил cska.78
сегодня в 12:50
cska.78:
Все видели, что „спартак“, поведя 2:0, расслабил булки. В то же время и судья немного отпустил игру. Сельдяков не учел, что это спартак :) Надо было контрольную пенку поставить в ворота Тосно, когда нырял Промес :)
Чо ты тут все выделываешься, патла!!! Между прочим второй гол был забит из офсайда, а до этого два раза не свистнули фол на Адриано.
А удаление было по делу, везде за это удаляют, и только кабинетные макаки со своим Хнидером отрицают очевидное.
никита001 ответил Михаил Славнов
сегодня в 12:49
Михаил Славнов:
Похож ли спартак на чемпиона?- убедительный ответ, нисколечко.
Спартак не похож на чемпиона. Спартак и есть ЧЕМПИОН.
Михаил Славнов ответил denmig
сегодня в 12:35
denmig:
похож ли юрченко на голкипера? - каверзный вопрос! не похож!
Похож ли спартак на чемпиона?- убедительный ответ, нисколечко.
Kerri
сегодня в 12:35
Хорошо сказано!
Petergoff
сегодня в 12:34
Красавцы!!!!!
denmig
сегодня в 12:27
похож ли юрченко на голкипера? - каверзный вопрос! не похож!
rector
сегодня в 12:26
Молодец, Юрченко!
Лови мячи!
мяч квадратный
сегодня в 12:23
    cska.78 ответил obana777
    сегодня в 12:14
    obana777:
    Тебе надо идти комментировать прыжки в воду, очень ты любишь темы про ныряльщиков, футбол явно не твое.
      sir_Alex ответил obana777
      сегодня в 12:14
      obana777:
      Тебе надо идти комментировать прыжки в воду, очень ты любишь темы про ныряльщиков, футбол явно не твое.
      Ему (или ей) нравятся темы про булки.
      ДМИТРИЙ АЛЕКСАНДРОВ
      сегодня в 12:14
      "Чье нападение сильнее - " Барселоны " или " Реала "? Самое сильное - у " Тосно ".)))
      Faustello
      сегодня в 12:13
      Ну норм сказал, все по делу )))
      sir_Alex
      сегодня в 12:12
      Вне всяких сомнений!))
      obana777 ответил cska.78
      сегодня в 12:12
      cska.78:
      Все видели, что „спартак“, поведя 2:0, расслабил булки. В то же время и судья немного отпустил игру. Сельдяков не учел, что это спартак :) Надо было контрольную пенку поставить в ворота Тосно, когда нырял Промес :)
        cska.78
        сегодня в 12:03
        Все видели, что „спартак“, поведя 2:0, расслабил булки. В то же время и судья немного отпустил игру.

        Сельдяков не учел, что это спартак :) Надо было контрольную пенку поставить в ворота Тосно, когда нырял Промес :)
        Дикий мужчина
        сегодня в 12:03
          sir-5
          сегодня в 12:02
          Булки,другие хлебо-булочные изделия...Терминология сильная,пора в "Культурную столицу" переезжать.
          никита001
          сегодня в 11:56
          Это его взгляд и, в принципе, со многим можно согласиться. Юрченко сказал то, что увидел.
          А Спартак... Полный набор: не удержали два мяча с Динамо в равных составах, с Локо - в меньшинстве, с Тосно - в большинстве.
          Кто-то говорит о кризисе и нездоровой атмосфере в коллективе, другие, напротив, отмечают более солидную игру по сравнению с прошлым сезоном.
          Место в таблице говорит о многом. Треть чемпионата позади. Уже треть. Но и впереди еще две трети. Спартак, безусловно, поднимется. Насколько? Это - вопрос, на который в данный момент ответить крайне сложно.
          Естественно, никакого нездоровья в команде нет. А то, что после серии неудач в раздевалке, среди руководства, болельщиков и так далее развелись всякие-разные предположения и домыслы - логично. Понятно, радости подобные ничьи не добавляют.
          Но и паниковать не стоит. А вот выводы делать просто необходимо.
          Нам же, болельщикам, сплотиться в очередной раз и быть с командой и в трудный час, и в час ликования.
          ВПЕРЕД, СПАРТАК!!!
          Т34
          сегодня в 11:56
          Самое сильное нападение, конечно у "Тосно". Это вам не "Амкар" и СКА Хабаровск, забито аж девять мячей в десяти турах! Это приближается к уровню топ-клубов и не важно, что они делают столько голов за два матча. Трепещи РФПЛ!
          ВОДИТЕЛЬ АВТОБУСА
          сегодня в 11:54
          Все видели, что „Спартак“, расслабил булки!

          СПАРТАК В ПИТЕР ТОЛЬКО ЗА ЭТИМ И ЕЗДИТ, ЗЕНИТ ПРИУЧИЛ ИХ ))))
          Красно Синий воин
          сегодня в 11:53
          Чье нападение сильнее – у питерцев или москвичей?
          Самое сильное нападение у „Тосно“ (😂😂😂 😂😂😂)
          tuman960
          сегодня в 11:51
          Все видели, что „Спартак“, поведя 2:0, расслабил булки.
          ---------------------------------------------------
          это их привычное дело расслабляться!!!
          Полевой Командир
          сегодня в 11:48
          Что курим, Давид?
          КЭТиК
          сегодня в 11:45
          Так себе вратарь, уровня фНЛ.
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