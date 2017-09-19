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Будогосский: «Некоторые мои бывшие коллеги пытаются сформировать майдановскую группу»

сегодня, 18:16

Глава департамента судейства и инспектирования РФС Андрей Будогосский рассказал, что его пытаются лишить должности. По словам Будогосского, ситуация напоминает украинский майдан.

«История повторяется – один раз в виде трагедии, как на Украине, а второй – в виде фарса. И я прекрасно понимаю, что некоторые бывшие коллеги пытаются сформировать майдановскую группу, которая выступает против решений, принимаемых судейским комитетом и департаментом судейства и инспектирования. При этом оттенок майдана не оранжевый, а желтый – потому что в этом принимают участие некоторые представители прессы.

Я в течение трех лет руководил московской коллегией судей и был вице-президентом московской федерации футбола. И когда уходил со своего поста, в рекомендательном списке судей от Москвы было 62 человека. Сегодня там порядка 42 человек. Спрашивается, куда делись 20 судей из Москвы? Это показатель работы господина Французова (главы коллегии московских судей) и его команды. В ней есть сразу несколько человек, которые не сдали экзамены, будучи инспекторами. Непонятно, как люди, не сдавшие экзамены, могут преподавать».

Ранее президент ЦСКА Евгений Гинер публично выступил за отставку Будогосского.

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Все комментарии
кот сибиряк
сегодня в 19:06
Во как вцепился в кормушку имени Федунойл .Клещами не оторвать.
Смитерс
сегодня в 19:04
Упоротая цивилизация кастрюлеголовых нормальную тему путлеровцам подкинула... Чуть кто заикнётся о неадекватности власти, тот сразу в майдауны записывается. Автоматически.
cska.78
сегодня в 19:02
Не переживай, Мутко крышует!
goodbyegoodboy ответил sir-5
сегодня в 19:02
sir-5:
Сто лет было "на Украине" и будет. А вы можете жить по своей новой истории,даже забыв своего национального поэта Тараса Григорьевича Шевченко :"Как умру,похороните НА Украйне милой,посреди широкой степи выройте могилу...".Кстати,а что ты тут тогда пасёшься??? Я вот на "Шурик" не хожу,с определённого времени и никого там не трогаю.
Очевидно, что и у Шевченко и у Тимоша Падура Украина это название географической местности, края а не страны.
dzvinka ответил sir-5
сегодня в 19:00
sir-5:
Здравый смысл ,относительное знание предмета и истории. Но ЕГЭ не потяну...
    drug01
    сегодня в 19:00
    В стане судей настоящий бардак! Каждый борется за игры назначения ,которые хорошо оплачиваются!
    sir-5 ответил dzvinka
    сегодня в 18:59
    dzvinka:
    патриотизм в тебе силен как никогда!
    Здравый смысл ,относительное знание предмета и истории. Но ЕГЭ не потяну...
    нечитайло
    сегодня в 18:58
    бунт
    ALEX26659 ответил 10 seconds to stars
    сегодня в 18:58
    10 seconds to stars:
    В Украине! Сколько можно повторять? На это про свою на России говорите. Кстате, на России звучит не плохо.
      dzvinka ответил sir-5
      сегодня в 18:58
      sir-5:
      Сто лет было "на Украине" и будет. А вы можете жить по своей новой истории,даже забыв своего национального поэта Тараса Григорьевича Шевченко :"Как умру,похороните НА Украйне милой,посреди широкой степи выройте могилу...".Кстати,а что ты тут тогда пасёшься??? Я вот на "Шурик" не хожу,с определённого времени и никого там не трогаю.
      патриотизм в тебе силен как никогда!
      sir-5 ответил cska1948
      сегодня в 18:56
      cska1948:
      Как Будогосскому не хочется покидать свой пост. Но, раз Гинер сказал в отставку - значит в отставку!
      Вот так :Прямо,открыто,лаконично.По-армейски! Люблю,когда мелкий мАклер Женька 12рит госкорпорации и их прихвостней,перед которыми пасуют государства и континенты!!!
      Жанна Агалакова
      сегодня в 18:56
      у будогосского майдан головного мозга!
      cska1948
      сегодня в 18:54
      Как Будогосскому не хочется покидать свой пост. Но, раз Гинер сказал в отставку - значит в отставку!
      sir-5 ответил Морозовский
      сегодня в 18:53
      Морозовский:
      Отправить Будогосского НА украину!
      Т-с-с-с! Дефензива на ветке.
      PATRIOT1965
      сегодня в 18:49
      Пошли их куда по дальше.
      sir-5 ответил 10 seconds to stars
      сегодня в 18:48
      10 seconds to stars:
      В Украине! Сколько можно повторять? На это про свою на России говорите. Кстате, на России звучит не плохо.
        goodbyegoodboy
        сегодня в 18:45
        Чтобы сформировать майдановскую группу, надо иметь крепкий генетический код кшатрия. Будогосский этого не учел. Так что, максимум походят с шариками и погудят в гудок
        Морозовский ответил 10 seconds to stars
        сегодня в 18:42
        10 seconds to stars:
        В Украине! Сколько можно повторять? На это про свою на России говорите. Кстате, на России звучит не плохо.
          Морозовский
          сегодня в 18:39
          Отправить Будогосского НА украину!
          Шуnя771
          сегодня в 18:34
          Формула одна и таже...
          dzvinka
          сегодня в 18:34
          ну ты держить там на России то, будогорский, всего хорошего))
          sir-5 ответил 10 seconds to stars
          сегодня в 18:34
          10 seconds to stars:
          В Украине! Сколько можно повторять? На это про свою на России говорите. Кстате, на России звучит не плохо.
          Сто лет было "на Украине" и будет. А вы можете жить по своей новой истории,даже забыв своего национального поэта Тараса Григорьевича Шевченко :"Как умру,похороните НА Украйне милой,посреди широкой степи выройте могилу...".Кстати,а что ты тут тогда пасёшься??? Я вот на "Шурик" не хожу,с определённого времени и никого там не трогаю.
          sir-5
          сегодня в 18:32
          Пожалуйся Леонтьичу и Миллеру,они защитят.
          Goal2
          сегодня в 18:26
          Гинер использует ситуацию по полной. А может он и есть поводырь???. Там, где интриги и скандалы он всегда на коне. А коллеги лишь собачки. Не настаиваю, но всё же.
          10 seconds to stars
          сегодня в 18:24
          В Украине! Сколько можно повторять? На это про свою на России говорите.
          Кстате, на России звучит не плохо.
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