Будогосский: «Некоторые мои бывшие коллеги пытаются сформировать майдановскую группу»

Глава департамента судейства и инспектирования РФС Андрей Будогосский рассказал, что его пытаются лишить должности. По словам Будогосского, ситуация напоминает украинский майдан.

«История повторяется – один раз в виде трагедии, как на Украине, а второй – в виде фарса. И я прекрасно понимаю, что некоторые бывшие коллеги пытаются сформировать майдановскую группу, которая выступает против решений, принимаемых судейским комитетом и департаментом судейства и инспектирования. При этом оттенок майдана не оранжевый, а желтый – потому что в этом принимают участие некоторые представители прессы.

Я в течение трех лет руководил московской коллегией судей и был вице-президентом московской федерации футбола. И когда уходил со своего поста, в рекомендательном списке судей от Москвы было 62 человека. Сегодня там порядка 42 человек. Спрашивается, куда делись 20 судей из Москвы? Это показатель работы господина Французова (главы коллегии московских судей) и его команды. В ней есть сразу несколько человек, которые не сдали экзамены, будучи инспекторами. Непонятно, как люди, не сдавшие экзамены, могут преподавать».

Ранее президент ЦСКА Евгений Гинер публично выступил за отставку Будогосского.

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