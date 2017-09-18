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Джано вернулся в общую группу «Спартака»

сегодня, 15:04
КубаньКубань-:-СпартакСпартак20.09.2017 в 19:00 Не начался

После упущенной победы над «Тосно» в матче 10-го тура РФПЛ «Спартак» приступил к подготовке к поединку 1/16 финала Кубка России против «Кубани».

Полузащитник «красно-белых» Джано восстановился от травмы и занимался вместе с одноклубниками.

Полузащитник Лоренцо Мельгарехо и нападающий Денис Давыдов, у которых выявлены спазмы мышц бедра, работали по индивидуальной программе. Они должны быть в строю через пять дней. Защитник Георгий Тигиев, получивший повреждение в игре с «Тосно», сегодня начнет проходить комплексное обследование, которое может занять два дня.

Хавбеки Роман Зобнин, Артем Тимофеев, Денис Глушаков и нападающий Зе Луиш продолжают проходить курс лечения

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Все комментарии
вованыч 80 ответил Байкал Иркутск
сегодня в 15:49
Байкал Иркутск:
У них и сейчас полувторой состав. А кубок России это наоборот надежда как то оправдать этот сезон.
Ага,если дойдут до полуфинала-будет сверхдостижением!!!
Санчо Панса
сегодня в 15:48
С возвращением в основу Спартака, Жано! Соперники красно-белых, как в России, так и в Европе: трепещите и прячьтесь под лавку:)
Байкал Иркутск ответил ДСА
сегодня в 15:32
ДСА:
С Кубанью будут играть полувторым составом почти наверняка.
У них и сейчас полувторой состав. А кубок России это наоборот надежда как то оправдать этот сезон.
ДСА
сегодня в 15:27
С Кубанью будут играть полувторым составом почти наверняка.
ВОДИТЕЛЬ АВТОБУСА ответил sihafazatron
сегодня в 15:25
sihafazatron:
до этого индивидуально работал, ему наверно так больше нравится
ПОДСМАТРИВАЛ В БАНЮ ЗА КАПИТАНОМ И РАБОТАЛ ИНДИВИДУАЛЬНО !
ВОДИТЕЛЬ АВТОБУСА
сегодня в 15:17
    sihafazatron
    сегодня в 15:16
    до этого индивидуально работал, ему наверно так больше нравится
    EvgenyS
    сегодня в 15:14
    Интересно, это футболист попросил упоминать его в статьях по имени, а не фамилии.
    Такой скромняга.
    Sully ответил MALOVAR
    сегодня в 15:12
    MALOVAR:
    сули ,стареешь)) Джано ждет парилка с великой англицкой командой и достойной испанской,вот там будет жарко
    мыловар, ты определись, там будет жарко или что-то ближе к 18+?)))
    MALOVAR ответил Sully
    сегодня в 15:11
    сули ,стареешь)) Джано ждет парилка с великой англицкой командой и достойной испанской,вот там будет жарко
    ВОДИТЕЛЬ АВТОБУСА
    сегодня в 15:10
      НИКИТА ТАРАСОВ
      сегодня в 15:09
        MALOVAR
        сегодня в 15:09
        Здоровья нашим,поправимся и наваляем сивым кобылам
        Sully
        сегодня в 15:08
        Джано восстановился от травмы, слетал к Деми в Нидерланды... теперь можно и в парилочку с Денисом, Промесом, Педрошей, Зе Луишем и Фернанду!
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