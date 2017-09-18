Джано вернулся в общую группу «Спартака»

После упущенной победы над «Тосно» в матче 10-го тура РФПЛ «Спартак» приступил к подготовке к поединку 1/16 финала Кубка России против «Кубани».

Полузащитник «красно-белых» Джано восстановился от травмы и занимался вместе с одноклубниками.

Полузащитник Лоренцо Мельгарехо и нападающий Денис Давыдов, у которых выявлены спазмы мышц бедра, работали по индивидуальной программе. Они должны быть в строю через пять дней. Защитник Георгий Тигиев, получивший повреждение в игре с «Тосно», сегодня начнет проходить комплексное обследование, которое может занять два дня.

Хавбеки Роман Зобнин, Артем Тимофеев, Денис Глушаков и нападающий Зе Луиш продолжают проходить курс лечения

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