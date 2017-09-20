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Россия. Кубок 2017/2018, 1/16 финала
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Гогниев: «„Кубани“ было тяжело, „Спартак“ тем же составом играл в ЛЧ»

сегодня, 02:05
КубаньКубань0 : 2СпартакСпартакМатч завершен

Нападающий «Кубани» Спартак Гогниев прокомментировал поражение своей команды от «Спартака» (0:2) в 1/16 финала Кубка России:

«„Кубани“ было тяжело противостоять столь квалифицированной команде, „Спартак“ тем же составом играл в Лиге Чемпионов. Мы получили необязательный гол в конце первого тайма, после которого соперник раскрепостился. Мы же начали много бегать и много тратить сил. У нас другой уровень игры, поэтому и не хватило нам физики. Нас дожали.

Но „Спартак“ заслужено победил. Мы должны были прессинговать, и в первые минуты у нас это получалось. Но мы прессингуем, а они нас один в один обыгрывают. Соперник забил нам два гола, а мог бы занести и ещё больше. Отмечу, что „Спартак“ очень сбалансированная команда, которая очень хорошо действует тактически».

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