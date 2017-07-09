Ван Дейк сообщил «Саутгемптону», что хочет перейти в «Ливерпуль»

Защитник» «Саутгемптона» Вирджил ван Дейк сообщил руководству клуба о своем желании перейти в «Ливерпуль». Как сообщалось ранее, «Саутгемптон» хочет получить за футболиста не меньше 80 миллионов евро.

В прошлом сезоне ван Дейк сыграл в 21 матче чемпионата Англии и забил один гол.