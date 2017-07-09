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Ван Дейк сообщил «Саутгемптону», что хочет перейти в «Ливерпуль»
Соккер.Ру // Англия. Премьер-Лига 2017/2018, Заграница: трансферные слухи, Саутгемптон, Ливерпуль, Ван Дейк Вирджил
Сегодня, 18:23 | Источник: Liverpoolecho.co.uk | Редакция: Максим Коджеспиров
Защитник» «Саутгемптона» Вирджил ван Дейк сообщил руководству клуба о своем желании перейти в «Ливерпуль». Как сообщалось ранее, «Саутгемптон» хочет получить за футболиста не меньше 80 миллионов евро.
В прошлом сезоне ван Дейк сыграл в 21 матче чемпионата Англии и забил один гол.
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вандейк и саут ждали предложение других клубов но видимо таких не и сам игрок понял что попал в неприятную ситуацию когда клуб разкатывая губу в желании получить кучу денег может сделать так что игрок останется у них и не перейдёт в итоге в более сильную команду
в влюбом случае после этого интервю начнется очередная санта барбара
В первоисточнике именно фразы "сказал, что хочет в Ливерпуль" нет в принципе.
Речь идёт о том, что какие-то люди предполагают, раз ван Дейк сегодня вернулся на предсезонную подготовку в Сатугемптон, то УЖЕ сказал о своём желании присоединиться к "Красным".
Пока ничего такого не было.
Так юридически правильнее...