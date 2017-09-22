Бубнов: «Осечка с „Анжи“ приведёт к огромному числу вопросов к Каррере и команде»

Футбольный эксперт Александр Бубнов поделился мнением о предстоящем матче 11-го тура РФПЛ «Спартак» - «Анжи»:

«На турнирное положение „Спартака“ влияет, что в гостях и дома – это две разные команды. Красно-белые ни разу не выиграли на выезде, огромные потери очков. В текущей ситуации осечка с „Анжи“ приведёт к огромному числу вопросов к Каррере и команде. У обеих команд большие проблемы в обороне, но у красно-белых сильнее группа атаки. Намного. „Анжи“ будет играть вторым номером – у них нет другого выхода. Хотя я не уверен, что они умеют качественно закрываться. Всё-таки по пропущенным мячам „Анжи“ – худшая команда лиги.

Важно, будет играть Промес или нет. Он определяет игру и результат „Спартака“. Его отличная игра позволила „Спартаку“ легко пройти „Кубань“ в Кубке. Возможный пропуск Зе Луиша не так важен – есть Роша и Адриано – но он мог бы пригодиться при плотной обороне».

Напомним, наставник «Спартака» Массимо Каррера заявил, что Квинси Промес и Педро Роша могут пропустить какое-то количество матчей.

Подписывайся на сообщество Soccer.ru в социальной сети ВКонтакте