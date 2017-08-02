Ригони: «Не считаю „Спартак“ конкурентом „Зениту“»

Полузащитник «Зенита» Эмилиано Ригони высказался о турнирной ситуации и статусе его команды в качестве фаворита РФПЛ.

«Думаю, самый принципиальный соперник „Зенита“ — это „Спартак“. Но на сегодня конкурентом в борьбе за титул его не считаю. Нам сейчас стоит больше думать о ближайших преследователях – „Краснодаре“, „Локомотиве“. И вообще, все мысли о следующем сопернике – например, о матче с краснодарцами. Мы должны брать вообще все трофеи. Но из Кубка уже вылетели, так что теперь будем стараться победить в лиге, а также пройти как можно дальше в Лиге Европы».

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