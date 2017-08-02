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17:00 сегодня Манчестер Сити -:- Кристал Пэлас
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19:30 сегодня Лестер Сити -:- Ливерпуль
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17:00 сегодня Рединг -:- Халл Сити
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16:30 сегодня Хоффенхайм -:- Шальке-04
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Испания. Примера 2017/2018, 6 тур
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17:15 сегодня Алавес -:- Реал
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Италия. Серия А 2017/2018, 6 тур
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Ригони: «Не считаю „Спартак“ конкурентом „Зениту“»

сегодня, 00:52

Полузащитник «Зенита» Эмилиано Ригони высказался о турнирной ситуации и статусе его команды в качестве фаворита РФПЛ.

«Думаю, самый принципиальный соперник „Зенита“ — это „Спартак“. Но на сегодня конкурентом в борьбе за титул его не считаю. Нам сейчас стоит больше думать о ближайших преследователях – „Краснодаре“, „Локомотиве“. И вообще, все мысли о следующем сопернике – например, о матче с краснодарцами. Мы должны брать вообще все трофеи. Но из Кубка уже вылетели, так что теперь будем стараться победить в лиге, а также пройти как можно дальше в Лиге Европы».

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Все комментарии
Kuprin ответил Sully
сегодня в 01:37
Sully:
конкуренты спартака в середине таблицы... Ахмат, Урал, Уфа, Тосно...
Уфа и Урал добротные клубы , зачем про них так?)
Тень Роналду
сегодня в 01:19
Они и не конкуренты, один чемпион и в ЛЧ играет, второй туда никак попасть не может последнее время.
Sanches65
сегодня в 01:14
Вот и дворники уже интервью раздают.
ПерекатиПоле
сегодня в 01:13
Разве можно считать конкурентом команду, которую Зенит деклассирует на своём поле, а вратарь команды соперника не мешает, а даже участвует в разгроме.

Leroy Jethro Gibbs
сегодня в 01:09
Согласен на все 100! :))
Два трофея из трёх- совсем неплохой результат!!! :)))
А Кубок... а давайте поболеем за "Ростов"!!!
Comentarios ответил severnyj84
сегодня в 01:08
severnyj84:
Заголовок прочитай.
почитай на какой вопрос ответил Ригони
severnyj84 ответил Comentarios
сегодня в 01:07
Comentarios:
Речь идет о фаворите РФПЛ
Заголовок прочитай.
Comentarios ответил Egorium
сегодня в 01:05
Egorium:
Причем здесь Краснодар, если речь идет о спартаке, а если еще надо исполнить?
Речь идет о фаворите РФПЛ
Suriand
сегодня в 01:05
Мы должны брать вообще все трофеи. Но из Кубка уже вылетели
Забавно,продолжайте в том же духе)
Egorium ответил Comentarios
сегодня в 01:04
Comentarios:
Краснодар если обыграет Зенит, то он разве не конкурент да и ЦСКА еще поборется
Причем здесь Краснодар, если речь идет о спартаке, а если еще надо исполнить?
Comentarios
сегодня в 01:03
Краснодар если обыграет Зенит, то он разве не конкурент да и ЦСКА еще поборется
Александр Северный
сегодня в 00:58
    Sully
    сегодня в 00:58
    конкуренты спартака в середине таблицы... Ахмат, Урал, Уфа, Тосно...
    Sully
    сегодня в 00:57
    ахахаха
    Skorp-winner
    сегодня в 00:56
    ахаххаха
    человек около месяца в России, а уже знает что к чему! гы-гы
    Алексей Коротеев
    сегодня в 00:55
    Салага ! ))
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