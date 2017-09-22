Гол Лукаку помог МЮ обыграть «Саутгемптон»

«Манчестер Юнайтед» одержал минимальную победу над «Саутгемптоном» (1:0) в матче 6-го тура чемпионата Англии.
Саутгемптон, стадион «Сент-Мэри»
«Саутгемптон» - «Манчестер Юнайтед» 0:1
Гол: Лукаку 20.
«Саутгемптон»: Форстер, Йосида, Бертран, Соареш (Уорд-Проуз 83), Худт, Ромеу, Лемина, Дэвис (Габбьядини 73), Тадич, Редмонд, Лонг (Остин 83).
Главный тренер: Маурисио Пеллегрино.
«Манчестер Юнайтед»: Де Хеа, Джонс, Байи, Валенсия, Мата (Эррера 62), Янг, Феллайни, Матич, Мхитарян (Смоллинг 75), Рэшфорд (Блинд 90), Лукаку.
Главный тренер: Жозе Моуриньо.
Предупреждения: Лонг 37, Янг 43, Валенсия 69, Лукаку 82, Эррера 88.
В параллельном матче «Манчестер Сити» разгромил «Кристал Пэлас» (5:0).
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Но, возмущусь отсутствием новости о победе Челси над Стоком!!
Ув,админы!! Что за дискриминация??
Или вы считаете закономерной победой Челси над Стоком в гостях??
Хотя, могу напомнить, что МЮ в гостях с этим же Стоком сыграл 2:2..
Или я в чем-то не прав??
Но, возмущусь отсутствием новости о победе Челси над Стоком!!
Ув,админы!! Что за дискриминация??
Или вы считаете закономерной победой Челси над Стоком в гостях??
Хотя, могу напомнить, что МЮ в гостях с этим же Стоком сыграл 2:2..
Или я в чем-то не прав??