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Англия. Премьер-Лига 2017/2018, 6 тур
14:30 Матч завершен Вест Хэм 2:3 Тоттенхэм
17:00 Матч завершен Манчестер Сити 5:0 Кристал Пэлас
17:00 Матч завершен Саутгемптон 0:1 Ман Юнайтед
19:30 Идет первый тайм, 38’ Лестер Сити 0:2 Ливерпуль
Англия. Чемпионшип 2017/2018, 9 тур
17:00 Матч завершен Рединг 1:1 Халл Сити
Германия. Бундеслига 2017/2018, 6 тур
16:30 Матч завершен Хоффенхайм 2:0 Шальке-04
19:30 37’ Боруссия Д 1:0 Боруссия М
Испания. Примера 2017/2018, 6 тур
14:00 Матч завершен Атлетико М 2:0 Севилья
17:15 Матч завершен Алавес 1:2 Реал
21:45 сегодня Жирона -:- Барселона
Италия. Серия А 2017/2018, 6 тур
16:00 Матч завершен Рома 3:1 Удинезе
19:00 47’ СПАЛ 1:1 Наполи
21:45 сегодня Ювентус -:- Торино
Россия. Премьер-Лига 2017/2018, 11 тур
16:30 Матч завершен Динамо М 0:0 ЦСКА
19:00 Идет второй тайм, 46’ Спартак М 1:0 Анжи
Турция. Супер-Лига 2017/2018, 6 тур
19:30 35’ Фенербахче 1:0 Бешикташ
Франция. Лига 1 2017/2018, 7 тур
18:00 Матч завершен Монпелье 0:0 ПСЖ
21:00 сегодня Лион -:- Дижон
Шотландия. Премьер-Лига 2017/2018, 7 тур
14:00 Матч завершен Рейнджерс 0:2 Селтик
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Гол Лукаку помог МЮ обыграть «Саутгемптон»

сегодня, 18:56
СаутгемптонСаутгемптон0 : 1Манчестер ЮнайтедМанчестер ЮнайтедМатч завершен

«Манчестер Юнайтед» одержал минимальную победу над «Саутгемптоном» (1:0) в матче 6-го тура чемпионата Англии.

Саутгемптон, стадион «Сент-Мэри»

«Саутгемптон» - «Манчестер Юнайтед» 0:1
Гол: Лукаку 20.

«Саутгемптон»: Форстер, Йосида, Бертран, Соареш (Уорд-Проуз 83), Худт, Ромеу, Лемина, Дэвис (Габбьядини 73), Тадич, Редмонд, Лонг (Остин 83).
Главный тренер: Маурисио Пеллегрино.

«Манчестер Юнайтед»: Де Хеа, Джонс, Байи, Валенсия, Мата (Эррера 62), Янг, Феллайни, Матич, Мхитарян (Смоллинг 75), Рэшфорд (Блинд 90), Лукаку.
Главный тренер: Жозе Моуриньо.

Предупреждения: Лонг 37, Янг 43, Валенсия 69, Лукаку 82, Эррера 88.

В параллельном матче «Манчестер Сити» разгромил «Кристал Пэлас» (5:0).

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Все комментарии
Zen-Aku
сегодня в 19:54
Лукаку хорош в МЮ!
Шуnя771
сегодня в 19:50
Моуриньо всё же профессор!)
Фридрих Гаус
сегодня в 19:48
Лукаку хорош , Жозэ и его подопечных с победой.
Таганский
сегодня в 19:38
И здесь поздравлю МЮ с победой!!
Но, возмущусь отсутствием новости о победе Челси над Стоком!!
Ув,админы!! Что за дискриминация??
Или вы считаете закономерной победой Челси над Стоком в гостях??
Хотя, могу напомнить, что МЮ в гостях с этим же Стоком сыграл 2:2..
Или я в чем-то не прав??
Leicester City
сегодня в 19:38
ответ пользователю 311!!!!!в следующим туре будет гы гы
Санчо Панса
сегодня в 19:33
Красавец, Ромелу! Почти в каждом матче забивает бельгиец) Отрабатывает вложенные деньги по полной, короче. С очередной победой, первый клуб Манчестера!
311
сегодня в 19:29
Где новость о Челси и хет-трике Мораты?
multazar
сегодня в 19:28
игнорировать матч чемпионов англии со стоком - это конечно позорище для такого сайта и падение в глазах у болельщиков челси, которых тут и вообще в россии очень немало.
Romeo 777 ответил ReD_MU_DeVIL
сегодня в 19:27
ReD_MU_DeVIL:
Очень рад за победу, но не за игру. 1 тайм ещё МЮ держался, а вот второй... конечно ппц,я так и не понял на чем было основано решение забиться в штрафной и терпеть, когда можно было поменять Мату на Лингарда и Решфорда на Марсиаля и просто раскатать их. Вообщем тупо повезло, что не пропустили.
Привыкайте, это же Моур
Leicester City
сегодня в 19:23
знатный отскок
Капитан Смoллетт
сегодня в 19:20
честно говоря второй тайм был как из прошлого сезона, тревожный звоночек, + непонятное удаление моуриньо и четыре желтых карточек... в этом матче мю так сказать переплатил за 3 очка, было бы лучше лучше если бы юнайтед снимал раньше интригу в таких матчах, хотя все это можно списать на подготовку команды к игре в лч... в скором времени надеюсь увидеть новые разгромы от мю)
El Nino Chelsea ответил Великий Князь
сегодня в 19:13
Великий Князь:
Конечно. Я же говорю, - Свинка Пепа не пройдёт.)
Свинка Пепо пока радуется в начале как и в прошлом сезоне точно так же как и с болельшиками было в том сезоне тоже говорили что мол уже мс никто не победит их уже не догнать но АК его и всех))
El Nino Chelsea ответил ReD_MU_DeVIL
сегодня в 19:09
ReD_MU_DeVIL:
Очень рад за победу, но не за игру. 1 тайм ещё МЮ держался, а вот второй... конечно ппц,я так и не понял на чем было основано решение забиться в штрафной и терпеть, когда можно было поменять Мату на Лингарда и Решфорда на Марсиаля и просто раскатать их. Вообщем тупо повезло, что не пропустили.
Ничего не имею против МЮ но эта заноза Маур еще и смеет говорить что Челси играет чисто в оборонительный футбол а Мю только в атакующий
Великий Князь ответил Медив
сегодня в 19:09
Медив:
Привет, кстати, ты уже проклятие снял?:)
Конечно. Я же говорю, - Свинка Пепа не пройдёт.)
МАРК РУНИ ответил ReD_MU_DeVIL
сегодня в 19:08
ReD_MU_DeVIL:
Очень рад за победу, но не за игру. 1 тайм ещё МЮ держался, а вот второй... конечно ппц,я так и не понял на чем было основано решение забиться в штрафной и терпеть, когда можно было поменять Мату на Лингарда и Решфорда на Марсиаля и просто раскатать их. Вообщем тупо повезло, что не пропустили.
Бережёт их..плотный график...
С победой наших!
GGMU!
Медив ответил Великий Князь
сегодня в 19:08
Великий Князь:
Свинку Пепу на кол! Антоха должен насадить заносчивого физрука.
Привет, кстати, ты уже проклятие снял?:)
lobsterdam ответил yudin_duda
сегодня в 19:07
yudin_duda:
Всех с победой, пусть и очень тяжелой Янг нравится ввсе больше и больше, отлично переквалифцировался ))
Янг бьется за каждый мяч и не жалеет себя, в отличие, скажем, от хитрого армянина, который явно бережет силы.
Inside91
сегодня в 19:07
Вот теперь явно видно , как не хватает команде Погба..
ermak6848
сегодня в 19:05
С Победой МЮ !!!
ReD_MU_DeVIL
сегодня в 19:05
Очень рад за победу, но не за игру. 1 тайм ещё МЮ держался, а вот второй... конечно ппц,я так и не понял на чем было основано решение забиться в штрафной и терпеть, когда можно было поменять Мату на Лингарда и Решфорда на Марсиаля и просто раскатать их.
Вообщем тупо повезло, что не пропустили.
lobsterdam ответил Fußball-Club Bayern München e. V.
сегодня в 19:05
Fußball-Club Bayern München e. V.:
Очень жаль святых.
а чего их жалеть, их место на дне!
Великий Князь ответил El Nino Chelsea
сегодня в 19:05
El Nino Chelsea:
Ну чтож будем надеяться
    Медив ответил El Nino Chelsea
    сегодня в 19:04
    El Nino Chelsea:
    А где новость что Хет трик Мораты помог Челси победить Сток Сити?
    Видимо редактор старается придумать что то по оригинальнее. Что то долго правда)
    El Nino Chelsea ответил Великий Князь
    сегодня в 19:04
    Великий Князь:
    Скоро будет новость - "Хеттрик Мораты помог разгромить Сити"
    Ну чтож будем надеяться
    Artuom
    сегодня в 19:03
    Лукаку красавчик, в каждрой игре забивает))
    lobsterdam
    сегодня в 19:03
    комментатор шмельков так сильно хотел, чтобы соттонс отыгрались, что им это не удалось. Середина поля в лице Мхитаряна, Маты и Матича уснула и не приходила в сознание.
    Великий Князь ответил El Nino Chelsea
    сегодня в 19:03
    El Nino Chelsea:
    А где новость что Хет трик Мораты помог Челси победить Сток Сити?
    Скоро будет новость - "Хеттрик Мораты помог разгромить Сити"
    Великий Князь ответил Mоnоlo
    сегодня в 19:02
    Mоnоlo:
    Почему единственный? Есть еще Юнайтед оф Манчестер!
    единственный достойный, остальные - не достойные.)
    El Nino Chelsea
    сегодня в 19:02
    А где новость что Хет трик Мораты помог Челси победить Сток Сити?
    dimagas1 ответил ander_herrera
    сегодня в 19:01
    ander_herrera:
    какой эконом режим? это был отскок мю
    Игру не смотрел.Врать не буду.
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