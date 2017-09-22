«Халл» упустил победу над «Редингом»

В матче 9-го тура Чемпионшипа «Халл» под руководством Леонида Слуцкого сыграл вничью с «Редингом».
Рединг, стадион «Мадейски».
«Рединг» - «Халл» - 1:1 (0:1)
Голы: Бодварссон 87 — Кэмпбелл 28.
«Рединг»: Манноне, Макшейн, Блэккетт (Обита 51), Гантер (Бодварссон 76), Мур, Келли (Илори 66), Эдвардс, Беренс, ван ден Берг, Макклири, Алуко.
Главный тренер: Яп Стам.
«Халл»: Макгрегор, Доусон, Томори, Кингсли, Хектор, Ирвайн, Мейлер, Ларссон (Тораль 78), Айна, Боуэн, Кэмпбелл (Дико 65).
Главный тренер: Леонид Слуцкий.
Судья: Стивен Мартин.
В прошлом туре «тигры» сыграли вничью с «Сандерлендом» (1:1).
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