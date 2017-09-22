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Англия. Премьер-Лига 2017/2018, 6 тур
14:30 Матч завершен Вест Хэм 2:3 Тоттенхэм
17:00 Идет второй тайм, 79’ Манчестер Сити 4:0 Кристал Пэлас
17:00 80’ Саутгемптон 0:1 Ман Юнайтед
19:30 сегодня Лестер Сити -:- Ливерпуль
Англия. Чемпионшип 2017/2018, 9 тур
17:00 79’ Рединг 0:1 Халл Сити
Германия. Бундеслига 2017/2018, 6 тур
16:30 Матч завершен Хоффенхайм 2:0 Шальке-04
19:30 сегодня Боруссия Д -:- Боруссия М
Испания. Примера 2017/2018, 6 тур
14:00 Матч завершен Атлетико М 2:0 Севилья
17:15 65’ Алавес 1:2 Реал
21:45 сегодня Жирона -:- Барселона
Италия. Серия А 2017/2018, 6 тур
16:00 Матч завершен Рома 3:1 Удинезе
19:00 сегодня СПАЛ -:- Наполи
21:45 сегодня Ювентус -:- Торино
Россия. Премьер-Лига 2017/2018, 11 тур
16:30 Матч завершен Динамо М 0:0 ЦСКА
19:00 сегодня Спартак М -:- Анжи
Турция. Супер-Лига 2017/2018, 6 тур
19:30 сегодня Фенербахче -:- Бешикташ
Франция. Лига 1 2017/2018, 7 тур
18:00 Идет первый тайм, 37’ Монпелье 0:0 ПСЖ
21:00 сегодня Лион -:- Дижон
Шотландия. Премьер-Лига 2017/2018, 7 тур
14:00 Матч завершен Рейнджерс 0:2 Селтик
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«Рома» не оставила шансов «Удинезе»

сегодня, 17:53
РомаРома3 : 1УдинезеУдинезеМатч завершен

В матче 6-го тура Серии А «Рома» разобралась с «Удинезе».

Рим, стадион «Олимпико».

«Рома» - «Удинезе» - 3:1 (3:0)
Голы: Джеко 12, Эль-Шаарави 30, 45 — Ларсен 90+1.

«Рома»: Алиссон, Фасио, Манолас, Коларов (Морено 74), Флоренци (Б. Перес 78 ), Наингголан, де Росси, Эль-Шаарави, Стротман, Перотти, Джеко (Дефрель 71).
Главный тренер: Эусебио Ди Франческо.

«Удинезе»: Биссарри, Анджелла, Самир, Ларсен, Нюйтинк, де Пауль (Байич 70), Бехрами, Барак (Фофана 52), Янкто, Лопес, Лазанья (Пеццелла 46).
Главный тренер: Луиджи Дельнери.

На 89-й минуте Перотти не реализовал пенальти 

Предупреждения: Лопес 42.

Судья: Давиде Масса.

Ранее клуб из города Удине в борьбе уступил «Милану» (1:2).

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Все комментарии
elmi.eyubov ответил Великий Князь
сегодня в 18:12
Великий Князь:
Привет! Ну до смерти не надо, а вот если до комы...)
Ну вот про это и я говорю.
Великий Князь ответил elmi.eyubov
сегодня в 18:09
elmi.eyubov:
Да уж, теперь уже нельзя нам давать пенальти, даже если игроки Удинезе до смерти в своей штрафной запинают игрока Ромы. Салют кстати!
    Великий Князь ответил elmi.eyubov
    сегодня в 18:09
    elmi.eyubov:
    Да уж, теперь уже нельзя нам давать пенальти, даже если игроки Удинезе до смерти в своей штрафной запинают игрока Ромы. Салют кстати!
    Привет!
    Ну до смерти не надо, а вот если до комы...)
    elmi.eyubov ответил Великий Князь
    сегодня в 18:08
    Великий Князь:
    Волков с победой! А пенка зачем? Опять купили годовой абонемент?
    Да уж, теперь уже нельзя нам давать пенальти, даже если игроки Удинезе до смерти в своей штрафной запинают игрока Ромы.
    Салют кстати!
    Zimmer
    сегодня в 18:07
    Ожидаемый результат.
    Великий Князь
    сегодня в 17:57
    Волков с победой!
    А пенка зачем? Опять купили годовой абонемент?
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