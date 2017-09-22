«Рома» не оставила шансов «Удинезе»

В матче 6-го тура Серии А «Рома» разобралась с «Удинезе».
Рим, стадион «Олимпико».
«Рома» - «Удинезе» - 3:1 (3:0)
Голы: Джеко 12, Эль-Шаарави 30, 45 — Ларсен 90+1.
«Рома»: Алиссон, Фасио, Манолас, Коларов (Морено 74), Флоренци (Б. Перес 78 ), Наингголан, де Росси, Эль-Шаарави, Стротман, Перотти, Джеко (Дефрель 71).
Главный тренер: Эусебио Ди Франческо.
«Удинезе»: Биссарри, Анджелла, Самир, Ларсен, Нюйтинк, де Пауль (Байич 70), Бехрами, Барак (Фофана 52), Янкто, Лопес, Лазанья (Пеццелла 46).
Главный тренер: Луиджи Дельнери.
На 89-й минуте Перотти не реализовал пенальти
Предупреждения: Лопес 42.
Судья: Давиде Масса.
Ранее клуб из города Удине в борьбе уступил «Милану» (1:2).
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Ну до смерти не надо, а вот если до комы...)
Ну до смерти не надо, а вот если до комы...)
Салют кстати!
Салют кстати!
А пенка зачем? Опять купили годовой абонемент?
А пенка зачем? Опять купили годовой абонемент?