«Манчестер Сити» выиграл 6 последних матчей с общим счетом 24:2

Победа над «Кристал Пэлас» со счетом 5:0 стала для «Манчестер Сити» шестой кряду.

«Горожане» выиграли последние шесть игр с общим счетом 24:2. Подопечные Хосепа Гвардиолы ранее обыграли «Борнмут» (2:1), «Ливерпуль» (5:0), «Фейеноорд» (4:0), «Уотфорд» (6:0) и «Вест Бромвич» (2:1).

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