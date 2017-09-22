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Англия. Премьер-Лига 2017/2018, 6 тур
14:30 Матч завершен Вест Хэм 2:3 Тоттенхэм
17:00 Матч завершен Манчестер Сити 5:0 Кристал Пэлас
17:00 Матч завершен Саутгемптон 0:1 Ман Юнайтед
19:30 Идет первый тайм, 38’ Лестер Сити 0:2 Ливерпуль
Англия. Чемпионшип 2017/2018, 9 тур
17:00 Матч завершен Рединг 1:1 Халл Сити
Германия. Бундеслига 2017/2018, 6 тур
16:30 Матч завершен Хоффенхайм 2:0 Шальке-04
19:30 38’ Боруссия Д 2:0 Боруссия М
Испания. Примера 2017/2018, 6 тур
14:00 Матч завершен Атлетико М 2:0 Севилья
17:15 Матч завершен Алавес 1:2 Реал
21:45 сегодня Жирона -:- Барселона
Италия. Серия А 2017/2018, 6 тур
16:00 Матч завершен Рома 3:1 Удинезе
19:00 48’ СПАЛ 1:1 Наполи
21:45 сегодня Ювентус -:- Торино
Россия. Премьер-Лига 2017/2018, 11 тур
16:30 Матч завершен Динамо М 0:0 ЦСКА
19:00 Идет второй тайм, 47’ Спартак М 1:0 Анжи
Турция. Супер-Лига 2017/2018, 6 тур
19:30 35’ Фенербахче 1:0 Бешикташ
Франция. Лига 1 2017/2018, 7 тур
18:00 Матч завершен Монпелье 0:0 ПСЖ
21:00 сегодня Лион -:- Дижон
Шотландия. Премьер-Лига 2017/2018, 7 тур
14:00 Матч завершен Рейнджерс 0:2 Селтик
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Джано получил травму в матче с «Анжи»1
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Недвед возобновил карьеру в чешском любительском клубе1
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«Реал» переиграл «Алавес» благодаря двум мячам Себальоса

сегодня, 19:06
АлавесАлавес1 : 2РеалРеалМатч завершен

«Реал» в 6-м туре Примеры победил «Алавес» благодаря дублю новичка Дани Себальоса.

Витория-Гастейс, стадион «Мендисорроса».

«Алавес» - «Реал» - 1:2 (1:2)
Голы: Ману Гарсия 40Себальос 10, 43.

«Алавес»: Пачеко, Вигарай (Руано 46), Эли, Марипан, Дуарте, Ману Гарсия, Бурги (Педраса 66), Медран, Д. Торрес, Ибаи Гомес (Собрино 81), Мунир.
Главный тренер: Джанни де Бьязи.

«Реал»: Навас, Варан, Карвахаль, Начо, Рамос, Каземиро, Иско (Майораль 90), Васкес, Себальос (Льоренте 72), Асенсио, Роналду.
Главный тренер: Зинедин Зидан.

Предупреждения: Вигарай 14, Карвахаль 32, Эли 45, Медрай 61, Ману Гарсия 67, Д. Торрес 87, Начо 89.

Судья: Альберто Мальенко.

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Все комментарии
ALBA BARCELONA 21 ответил жменя семечек
сегодня в 20:08
жменя семечек:
за барсу от души радоваться не получается! так уж исторически сложилась! подожду возрождения итальянцев.. все симпатии у меня там
Если бы ты знала Барсу,как я,тогда ты был бы фаном Барсы,забыл бы Италию и Реал.
Реал супер гранд,не спорю,хоть ненависть к клубу но уважаю,что это ведущий с Барсой мировой гранд и без Реала Барса по любому была бы слабее,Реал в тонусе держить Барсу и наоборот.
Реал это лев а Барса-амурский тигр а итальянские клубы,от гиен до леопарда.
жменя семечек ответил 95-shishani-95
сегодня в 20:07
95-shishani-95:
Рад был бы чемпионству Краснодара!
это был бы шикарный подарок городу! хотя у нас конечно кубань в приоритете! но лично я в отличии от моих друзей к краснадару отношусь положительно! а ещё я за ростов
Ty4ka98 ответил alex1990for
сегодня в 20:03
alex1990for:
не зарекайся. боруссия слаба обороной, а роналду люибт такие вещи. в таких матчах спокойно можно забегать на ленту ворот и замыкать.
Слабая оборона еще ни одного мяча в свои ворота не пропустила в этом сезоне в Бундеслиге.
95-shishani-95 ответил жменя семечек
сегодня в 20:02
жменя семечек:
за барсу от души радоваться не получается! так уж исторически сложилась! подожду возрождения итальянцев.. все симпатии у меня там
Рад был бы чемпионству Краснодара!
гжегож
сегодня в 20:02
понятно, раналда опять растворился
95-shishani-95 ответил жменя семечек
сегодня в 20:01
жменя семечек:
спасибо!! билет на руках, завтра будем посмотреть! надеюсь бой дадут аргентинским
Очень надеюсь на положительный результат! В пользу Краснодара конечно!
Лёня_ Макинтош
сегодня в 20:01
с победой Реал.
жменя семечек ответил ALBA BARCELONA 21
сегодня в 20:01
ALBA BARCELONA 21:
Значит ты тоже мадридист,раз радуешься. Ничего,тебе можно и за Барсу радоваться.Я тебя тоже уважаю,как блестящего нашего мудреца Апсни.
за барсу от души радоваться не получается! так уж исторически сложилась! подожду возрождения итальянцев.. все симпатии у меня там
ЭJlvIS ответил ALBA BARCELONA 21
сегодня в 20:00
ALBA BARCELONA 21:
Я сказал в прямрм смысле. Любая победа Барсы,хоть над Авангардом Курск,для меня радость,по другому не бывает. Думал будет ничья.Для настоящего Реала эта победа большая радость
Ну вот настоящая Барселона аж в 2005 году. та самая, как орали. непобедимая, взяла и не смогла ни разу в ворота Банана забить. нуль-нуль. Радовалась тогда Барселона то?)
АДАХНУ ШУШУТЬ ответил ALBA BARCELONA 21
сегодня в 20:00
ALBA BARCELONA 21:
Я сказал в прямрм смысле. Любая победа Барсы,хоть над Авангардом Курск,для меня радость,по другому не бывает. Думал будет ничья.Для настоящего Реала эта победа большая радость
эта для глораф Барселонаы эта пабеда радасть а для риала абыдинасть
нечитайло
сегодня в 19:59
ждали гол зидана
95-shishani-95
сегодня в 19:59
BAVARIА-BEST
Сегодня 19:55
Хоть какое то утишение бедным глорам реала))
= == = = = = = == = = == = == = = = = = = == = = = = = =
Ты лучше за своих по беспокойся
жменя семечек ответил 95-shishani-95
сегодня в 19:58
95-shishani-95:
Удачи Краснодару против Зенита!
спасибо!! билет на руках, завтра будем посмотреть! надеюсь бой дадут аргентинским
ALBA BARCELONA 21 ответил ЭJlvIS
сегодня в 19:58
ЭJlvIS:
ну ты же радовался, когда Барселона победила Эйбар. Почему болельщикам Реала нельзя радоваться? И вообще. к чему весь пафос?
Я сказал в прямрм смысле.
Любая победа Барсы,хоть над Авангардом Курск,для меня радость,по другому не бывает.
Думал будет ничья.Для настоящего Реала эта победа большая радость
АДАХНУ ШУШУТЬ ответил жменя семечек
сегодня в 19:57
жменя семечек:
да мне триста км в один конец проехать не в 57, что бы в глаза этой "детки" взглянуть! но она только здесь такая прыткая а в жизни скромница, что даже позвонить стесняется
она проста на кухни львица а с гласу наглас стисняшка
Donetsk People's Republic ответил SonicStar
сегодня в 19:56
SonicStar:
а что Анчелотти? он тоже с Реалом ЛЧ брал. Моуриньо? так это физрук физруком ) вот увидишь, что через 1-2 года он уйдет из МЮ и останется только пепелище. Так было с Челси, с Интером, с Реалом
    Juventus 32 ответил Гнойный
    сегодня в 19:56
    Гнойный:
    На каком классе?
    Ну Иса остановился на первом.)
    жменя семечек ответил АДАХНУ ШУШУТЬ
    сегодня в 19:55
    АДАХНУ ШУШУТЬ:
    эта дедка писят лет назат деткай была
    да мне триста км в один конец проехать не в 57, что бы в глаза этой "детки" взглянуть! но она только здесь такая прыткая а в жизни скромница, что даже позвонить стесняется
    АДАХНУ ШУШУТЬ ответил SonicStar
    сегодня в 19:55
    SonicStar:
    а что Анчелотти? он тоже с Реалом ЛЧ брал. Моуриньо? так это физрук физруком ) вот увидишь, что через 1-2 года он уйдет из МЮ и останется только пепелище. Так было с Челси, с Интером, с Реалом
      ALBA BARCELONA 21 ответил жменя семечек
      сегодня в 19:55
      жменя семечек:
      а я вот не мадридист, а тоже радуюсь!! смотрю как владика плющит, и почему то радуюсь! понимаю что это не хорошо, но поделать с собой ничего не могу
      Значит ты тоже мадридист,раз радуешься.
      Ничего,тебе можно и за Барсу радоваться.Я тебя тоже уважаю,как блестящего нашего мудреца Апсни.
      BAVARIА-BEST
      сегодня в 19:55
        95-shishani-95 ответил жменя семечек
        сегодня в 19:53
        жменя семечек:
        а я вот не мадридист, а тоже радуюсь!! смотрю как владика плющит, и почему то радуюсь! понимаю что это не хорошо, но поделать с собой ничего не могу
        Удачи Краснодару против Зенита!
        Leicester City
        сегодня в 19:53
        ответ пользователю АДАХНУ ШУШУТЬ любви все возраста покорны
        SonicStar ответил SanitarForest
        сегодня в 19:53
        SanitarForest:
        Моуриньо,Анчелотти подтверждают твои слова...
        а что Анчелотти? он тоже с Реалом ЛЧ брал. Моуриньо? так это физрук физруком ) вот увидишь, что через 1-2 года он уйдет из МЮ и останется только пепелище. Так было с Челси, с Интером, с Реалом
        ЭJlvIS ответил ALBA BARCELONA 21
        сегодня в 19:53
        ALBA BARCELONA 21:
        Радуйтесь мадриидисты,Реал победил Алавес!
        ну ты же радовался, когда Барселона победила Эйбар. Почему болельщикам Реала нельзя радоваться? И вообще. к чему весь пафос?
        АДАХНУ ШУШУТЬ ответил Leicester City
        сегодня в 19:49
        Leicester City:
        ответ пользователю liverpoоl2014!!!! оо да детка да да!!!!
          жменя семечек ответил ALBA BARCELONA 21
          сегодня в 19:49
          ALBA BARCELONA 21:
          Радуйтесь мадриидисты,Реал победил Алавес!
          а я вот не мадридист, а тоже радуюсь!! смотрю как владика плющит, и почему то радуюсь! понимаю что это не хорошо, но поделать с собой ничего не могу
          alex1990for ответил Leicester City
          сегодня в 19:49
          Leicester City:
          фанаты барселоны сделайте отсюда себальос по братски
            Leicester City
            сегодня в 19:49
              Гнойный ответил Lionel Messi-10
              сегодня в 19:49
              Lionel Messi-10:
              Чистый отскок реала Алавес на классе должен был побеждать, все перекладины Реала обстучали.
              На каком классе?
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