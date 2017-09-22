«Реал» переиграл «Алавес» благодаря двум мячам Себальоса

«Реал» в 6-м туре Примеры победил «Алавес» благодаря дублю новичка Дани Себальоса.
Витория-Гастейс, стадион «Мендисорроса».
«Алавес» - «Реал» - 1:2 (1:2)
Голы: Ману Гарсия 40 — Себальос 10, 43.
«Алавес»: Пачеко, Вигарай (Руано 46), Эли, Марипан, Дуарте, Ману Гарсия, Бурги (Педраса 66), Медран, Д. Торрес, Ибаи Гомес (Собрино 81), Мунир.
Главный тренер: Джанни де Бьязи.
«Реал»: Навас, Варан, Карвахаль, Начо, Рамос, Каземиро, Иско (Майораль 90), Васкес, Себальос (Льоренте 72), Асенсио, Роналду.
Главный тренер: Зинедин Зидан.
Предупреждения: Вигарай 14, Карвахаль 32, Эли 45, Медрай 61, Ману Гарсия 67, Д. Торрес 87, Начо 89.
Судья: Альберто Мальенко.
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