Эксперт: «Арбитр неверно назначил пенальти на Джано в матче „Спартак“ - „Анжи“»

Бывший инспектор ФИФА Натан Бартфельд считает, что главный арбитр матча «Спартак» - «Анжи» Виталий Мешков не должен был назначать пенальти в эпизоде с падением полузащитника москвичей Джано после контакта с форвардом махачкалинцев Павлом Яковлевым.

«По моему мнению, за такие толчки пенальти не назначаются, потому что Яковлев не работал руками. Даже если сзади был контакт, то было понятно, что Ананидзе не хотел стоять на ногах и моментально упал. А усиление контакта не дает основания для назначения пенальти. Мешков в этом эпизоде явно поторопился».

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