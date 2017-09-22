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Эксперт: «Арбитр неверно назначил пенальти на Джано в матче „Спартак“ - „Анжи“»

сегодня, 20:40
СпартакСпартак2 : 2АнжиАнжиМатч завершен

Бывший инспектор ФИФА Натан Бартфельд считает, что главный арбитр матча «Спартак» - «Анжи» Виталий Мешков не должен был назначать пенальти в эпизоде с падением полузащитника москвичей Джано после контакта с форвардом махачкалинцев Павлом Яковлевым.

«По моему мнению, за такие толчки пенальти не назначаются, потому что Яковлев не работал руками. Даже если сзади был контакт, то было понятно, что Ананидзе не хотел стоять на ногах и моментально упал. А усиление контакта не дает основания для назначения пенальти. Мешков в этом эпизоде явно поторопился».

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Все комментарии
papic337
сегодня в 21:44
Ну если Натан Бартфельд говорит, что пенальти не было, то значит он 100% был. Не так давно над этим экспертом весь соккер ржал. Причем все. И спартачи и армейцы и зенитчики и представители остальных клубов. Когда он борьбу нанайских мальчиков в штрафной площади расценил как нормальную игру и никакого нарушения не увидел. Такие у нас эксперты и, к сожалению, такие у нас судьи.
cska1948 ответил Влад Богатырёв
сегодня в 21:41
Влад Богатырёв:
cska1948 Сегодня 21:29 ответ пользователю Влад Богатырёв (раскрыть) Уверен, даже на камере в воротах Анжи этот момент можно рассмотреть. Но телевизионщики специально не показали этот момент, чтобы не вызвать недовольство судейством в пользу СпаМа. ------------------------------------------------------------------ Матч тв только рад, когда случается интрига. Разве зря они держали Карпина, который во всех передачах ругал арбитров??? Сегодня такая же ситуация - не показали момент, где явно видно, есть пенальти или нет. Если был пенальти, то показать нарушение для матч тв не выгодно - нет интриги.
Матч закончился, момент обсуждают в инете и в чём интерес Матч ТВ? Думаю Батурин найдёт видео этого момента и в "Свистке" его разберут по косточкам.
Влад Богатырёв ответил Михаил Славнов
сегодня в 21:40
Михаил Славнов:
Какой пенальти левый, такой и твой комментарий.
Михаил Славнов
Сегодня 21:36
ответ пользователю Влад Богатырёв (раскрыть)
Какой пенальти левый, такой и твой комментарий.
------------------------------------------------------------------------------
Ну, вам правым не угодишь.
Влад Богатырёв ответил cska1948
сегодня в 21:37
cska1948:
Уверен, даже на камере в воротах Анжи этот момент можно рассмотреть. Но телевизионщики специально не показали этот момент, чтобы не вызвать недовольство судейством в пользу СпаМа.
cska1948
Сегодня 21:29
ответ пользователю Влад Богатырёв (раскрыть)
Уверен, даже на камере в воротах Анжи этот момент можно рассмотреть. Но телевизионщики специально не показали этот момент, чтобы не вызвать недовольство судейством в пользу СпаМа.
------------------------------------------------------------------
Матч тв только рад, когда случается интрига. Разве зря они держали Карпина, который во всех передачах ругал арбитров???
Сегодня такая же ситуация - не показали момент, где явно видно, есть пенальти или нет. Если был пенальти, то показать нарушение для матч тв не выгодно - нет интриги.
Михаил Славнов ответил Влад Богатырёв
сегодня в 21:36
Влад Богатырёв:
Прочитал раз пять слова эксперта. Теперь понятно, почему бывший. 1, За такие толчки не дают пенальти. - А за какие дают??? 2, Яковлев не работал руками. - А чем он тогда толкнул? Ведь за такие толчки.... Значит толчок был? 3, Даже если сзади был контакт. - Стоп, ты же только что сказал, что за такие толчки.... Толчок в спину - это не контакт??? 4, Ананидзе не хотел стоять на ногах... - Вот это вообще перл. А на чём он хотел стоять, будучи в движении? На голове??? 5, А усиление контакта не даёт основания для назначения пенальти. - А вот это вообще Космос. Что есть "усиление контакта"??? Одним словом - бывший.
Какой пенальти левый, такой и твой комментарий.
Михаил Славнов
сегодня в 21:35
Мешкова из РПФЛ пожизненно, он опорчил весь судейский корпус России.
Влад Богатырёв
сегодня в 21:33
Прочитал раз пять слова эксперта. Теперь понятно, почему бывший.
1, За такие толчки не дают пенальти. - А за какие дают???
2, Яковлев не работал руками. - А чем он тогда толкнул? Ведь за такие толчки.... Значит толчок был?
3, Даже если сзади был контакт. - Стоп, ты же только что сказал, что за такие толчки.... Толчок в спину - это не контакт???
4, Ананидзе не хотел стоять на ногах... - Вот это вообще перл. А на чём он хотел стоять, будучи в движении? На голове???
5, А усиление контакта не даёт основания для назначения пенальти. - А вот это вообще Космос. Что есть "усиление контакта"???
Одним словом - бывший.
красноярец
сегодня в 21:32
ананидза симулянт.
Maeak
сегодня в 21:31
Конечно,же это не пенальти. Но даже без него думаю все равно была бы ничья.
cska1948 ответил Влад Богатырёв
сегодня в 21:29
Влад Богатырёв:
cska1948 Сегодня 21:18 Что там не было пенальти говорит и то, что телевизионщики специально не показали крупный план контакта Яковлева и Жано. -------------------------------------------------------------- С того ракурса, который показал матч тв, не видно нарушения, поэтому и комментатор, который в открытую топил против Спартака, сразу же сказал, что пенальти нет. Показали бы с разных точек - было бы понятно - был толчок или нет, а так - новая интрига.
Уверен, даже на камере в воротах Анжи этот момент можно рассмотреть. Но телевизионщики специально не показали этот момент, чтобы не вызвать недовольство судейством в пользу СпаМа.
dargo
сегодня в 21:26
когда тонут все способы хороши - лишь бы выше от зон вылета, а можно поставить и выше Рубина и Ахмата
Влад Богатырёв ответил cska1948
сегодня в 21:25
cska1948:
Что там не было пенальти говорит и то, что телевизионщики специально не показали крупный план контакта Яковлева и Жано.
cska1948
Сегодня 21:18
Что там не было пенальти говорит и то, что телевизионщики специально не показали крупный план контакта Яковлева и Жано.
--------------------------------------------------------------
С того ракурса, который показал матч тв, не видно нарушения, поэтому и комментатор, который в открытую топил против Спартака, сразу же сказал, что пенальти нет.
Показали бы с разных точек - было бы понятно - был толчок или нет, а так - новая интрига.
Evilhuman
сегодня в 21:23
левая пенка, это было не видно только из тарасовки
вячеслав остапенко
сегодня в 21:21
Я видел этот матч пенальти был это футбол а не регби
spartak kursk
сегодня в 21:20
В эпизоде с Джано пенальти не было и близко.
Нам,болельщикам,такие подарки не нужны.

Ну разве,что в еврокубках))))))))))))))))
Морозовский
сегодня в 21:20
ЛЮБОЙ ГАИШНИК, ЕСЛИ,КОНЕЧНО, ЕМУ НЕ СУНУТЬ В КАРМАН, СКАЖЕТ: "ВИНОВАТ ТОТ, КТО СЗАДИ!"
cska1948
сегодня в 21:18
Что там не было пенальти говорит и то, что телевизионщики специально не показали крупный план контакта Яковлева и Жано.
wowikb
сегодня в 21:17
Только за счет ошибок судей и держатся еще в середине таблицы...
kastites
сегодня в 21:17
Мешкова отстранить навсегда
Colonist
сегодня в 21:15
Бред бывшего инспектора.
ЭJlvIS
сегодня в 21:15
    Тиль Уленшпигель
    сегодня в 21:13
    Поздравляю спартак. Знатно отскочили.
    Старый Пью ответил Беренгар
    сегодня в 21:13
    Беренгар:
    Нужно карать за такое. Скажем на год отстранять.
    Согласен. Отстранить Спартак на год от всех турниров.
    DVOK68
    сегодня в 21:12
    Да,вполне можно было не свистеть.
    Тиль Уленшпигель
    сегодня в 21:12
      ermak6848
      сегодня в 21:11
      Пусть думает - считает бывший инспектор ФИФА Натан Бартфельд
      Он старый и плохо видит уже ....
      311
      сегодня в 21:09
        Aman-Visar Azadi-Masyr
        сегодня в 21:08
        эксперт прав судья придумал левый пенал и таким судьям на месте Чемпионате (
        bamana
        сегодня в 21:08
        Мешков в этом моменте предвзято поступил! а теперь остался ни с чем! свиньи шиш,что ему за ничью дадут!
        wingback
        сегодня в 21:07
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