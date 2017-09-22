Калитвинцев: «„Динамо“ заслужило очко за дисциплину и самоотверженность»

Главный тренер московского «Динамо» Юрий Калитвинцев прокомментировал ничью с ЦСКА (0:0) в матче 11-го тура чемпионата России.

«Что понравилось: хорошая концентрация, ребята в целом грамотно действовали, но соперник сбивал темп и у нас не получался переход из обороны в атаку. Но не будем принижать достоинство этой ничьей. Мы играли с лидером. Ребята заслужили очко за дисциплину и самоотверженность. Грустить не будем. Продолжаем работать. Уже какую игру не можем забить, это значит, впереди есть проблемы, но мы постараемся их решить», - сказал Калитвинцев.

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