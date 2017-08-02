Вандерсон: «Будем еще лучше в матче с „Локомотивом“»

Нападающий московского «Динамо» Вандерсон прокомментировал ничью с ЦСКА (0:0) в матче 11-го тура чемпионата России.

«В первом тайме играли очень хорошо. Получалось нейтрализовать соперника. Увы, не забили, но всё равно мы развиваемся. Будем ещё лучше в матче с „Локомотивом“.

Бьются ли игроки „Динамо“ за тренера? Мы знаем, что сейчас у нас не самый простой период, но мы делаем всё, что в наших силах. Бьёмся и за тренера, и за клуб», - сказал Вандерсон.

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