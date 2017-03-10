Шунич: «„Динамо“ пора начинать побеждать»

Защитник московского «Динамо» Тони Шунич прокомментировал ничью с ЦСКА (0:0) в матче 11-го тура чемпионата России.

«У нас тяжёлая ситуация — сами видите, что результаты не очень. Но первый тайм хорошо сыграли, во втором уже больше оборонялись. Нормально, ничья с такими командами — это неплохо. И все же нам надо начинать побеждать. Надеюсь, что в следующей игре сможем выиграть. Нам пока не хватает фарта: кажется, что равная игра, но победить не получается.

Отставка Калитвинцева? Ничего не могу сказать на сто процентов. Опять же, надеюсь, что следующий матч выиграем», - сказал Шунич.

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