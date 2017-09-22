Нигматуллин: «Удел „Динамо“ в этом сезоне — бороться за выживание»

Бывший вратарь сборной России Руслан Нигматуллин поделился ожиданиями от встречи «Динамо» - ЦСКА и оценил перспективы «бело-голубых» в нынешнем розыгрыше РФПЛ:

«При всем уважении к „Динамо“ в этом поединке, конечно, „красно-синие“ являются фаворитами — что в чемпионате, что в Кубке дела у „бело-голубых“ идут плоховато. Плюс, естественно, потеря лидера — Панченко, хотя и с ним в составе „Динамо“ было бы сложно. Пока что не совсем конкурентоспособным выглядит клуб на фоне лидеров чемпионата России, ведь, к сожалению, в этом сезоне удел „Динамо“ — бороться за выживание».

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