Ганчаренко: «Хотелось победить, но не получилось»

Главный тренер ЦСКА Виктор Ганчаренко подвел итоги матча 11-го тура РФПЛ с «Динамо» (0:0).

«Играя в таком темпе, очень сложно рассчитывать на победу. Нам было важно играть быстрее, но не хватало скорости атаки. Возможно, это связано с тем, что „Динамо“ глубоко садилось. Возможно, с тем, что не играл Головин. Хотелось бы выиграть, но сегодня, к сожалению, не получилось.

Марио Фернандес? У него небольшое сотрясение. Будем делать так, чтобы он сыграл с „Манчестер Юнайтед“».

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