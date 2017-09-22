«Реал» повторил рекорд «Барселоны», выиграв 12 выездных матчей Примеры кряду

Сегодняшняя победа «Реала» над «Алавесом» (2:1) стала для «сливочных» 12-й кряду в чемпионате Испании. Таким образом, мадридский клуб повторил рекорд «Барселоны», которая выиграла столько же гостевых поединков в период с мая 2010 по февраль 2011 года в Примере. Следующий выезд у «Реала» в гости к «Хетафе», «сливочные» имеют шанс установить единоличный рекорд турнира.

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