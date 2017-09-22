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17:00 Матч завершен Саутгемптон 0:1 Ман Юнайтед
19:30 Матч завершен Лестер Сити 2:3 Ливерпуль
Англия. Чемпионшип 2017/2018, 9 тур
17:00 Матч завершен Рединг 1:1 Халл Сити
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16:30 Матч завершен Хоффенхайм 2:0 Шальке-04
19:30 Матч завершен Боруссия Д 6:1 Боруссия М
Испания. Примера 2017/2018, 6 тур
14:00 Матч завершен Атлетико М 2:0 Севилья
17:15 Матч завершен Алавес 1:2 Реал
21:45 сегодня Жирона -:- Барселона
Италия. Серия А 2017/2018, 6 тур
16:00 Матч завершен Рома 3:1 Удинезе
19:00 Матч завершен СПАЛ 2:3 Наполи
21:45 сегодня Ювентус -:- Торино
Россия. Премьер-Лига 2017/2018, 11 тур
16:30 Матч завершен Динамо М 0:0 ЦСКА
19:00 Матч завершен Спартак М 2:2 Анжи
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19:30 Матч завершен Фенербахче 2:1 Бешикташ
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18:00 Матч завершен Монпелье 0:0 ПСЖ
21:00 43’ Лион 1:1 Дижон
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14:00 Матч завершен Рейнджерс 0:2 Селтик
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«Ливерпуль» одержал победу в перестрелке с «Лестером»

сегодня, 21:24
Лестер СитиЛестер Сити2 : 3ЛиверпульЛиверпульМатч завершен

«Ливерпуль» на выезде одержал победу над «Лестером» (3:2) в матче 6-го тура чемпионата Англии.

Лестер, стадион «Кинг Пауэр - Уолкерс»

«Лестер» - «Ливерпуль» 2:3 (1:2)
Голы: Салах 15, Коутиньо 23, Окадзаки 45, Хендерсон 68, Варди 69.
Незабитый пенальти: Варди 73.

«Лестер»: Шмейхель, Морган, Чилуэлл, Симпсон, Магуайр, Марез (Грэй 61), Ндиди, Кинг, Олбрайтон (Слимани 80), Окадзаки (Ихеаначо 74), Варди.
Главный тренер: Крэйг Шекспир.

«Ливерпуль»: Миньоле, Матип, Морено, Гомес, Ловрен, Коутиньо (Окслейд-Чемберлен 79), Джан (Милнер 74), Фирмино (Старридж 64), Вейналдум, Салах, Хендерсон.
Главный тренер: Юрген Клопп.

Предупреждения: Олбрайтон 17, Ндиди 22, Матип 45, Ловрен 56, Миньоле 72.

В другом матче дня «Манчестер Юнайтед» на выезде обыграл «Саутгемптон» (1:0).

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Все комментарии
Klopp_OUT ответил Ryan Giggs 11
сегодня в 21:44
Ryan Giggs 11:
сыграл, но повторю тут трактуют такие 9 из 10 на точку
Трактуют такие же долб... как Энтони Тейлор
Игра в мяч со стороны вратаря была,он шел на мяч и он сыграл в мяч и этим все сказано,если не сыграл бы в мяч,то базару нет,а так это очередной придуманный пенальти в ворота Ливерпуля от Энтони Тейлора
ЛИВЕРПУЛЬ2005 ответил Шейх Сити
сегодня в 21:44
Шейх Сити:
хе хе хе!
Вот тебе и ХА ХА ХА ХА ХА!!!!!!!!!!
ЛИВЕРПУЛЬ2005 ответил Ryan Giggs 11
сегодня в 21:43
Ryan Giggs 11:
ты вообще скройся 2005 палата
Иди лучше школота про 24см ори на своих ветках!!!!
Шейх Сити ответил ЛИВЕРПУЛЬ2005
сегодня в 21:43
ЛИВЕРПУЛЬ2005:
Ты знаешь мне как то накакать на его и на твое мнение!!!!
хе хе хе!
ЛИВЕРПУЛЬ2005 ответил Антон за MU
сегодня в 21:42
Антон за MU:
Тебя то точно моё поздравление не касается!Ты то мега не адекват!!! Можно сказать,истиричка этого сайта номер один)))
Мне твое мнение совсем ни как не интересует!!!
Шейх Сити
сегодня в 21:42
Ливерпуль победил но от этой победы одни вопросы? например почему не играл Клаван?) хотя это шутка без обид.
Ryan Giggs 11 ответил ЛИВЕРПУЛЬ2005
сегодня в 21:41
ЛИВЕРПУЛЬ2005:
Да закройся...в самом деле!!!Тут не вопрос снес не снес.....по большому счету и самому Варди ничего не улыбалось в этом эпизоде,он явно не контролировал ни мяч ни ситуацию.....ну да пошел на сталкновение ...вот и все....И это не был фол последней надежды.
    ЛИВЕРПУЛЬ2005 ответил Шейх Сити
    сегодня в 21:41
    Шейх Сити:
    я не думаю что тебя к таковым относили!
    Ты знаешь мне как то накакать на его и на твое мнение!!!!
    Ryan Giggs 11 ответил Klopp_OUT
    сегодня в 21:41
    Klopp_OUT:
    Ок,ты мне скажи вратарь в мяч сыграл?
    сыграл, но повторю тут трактуют такие 9 из 10 на точку
    ЛИВЕРПУЛЬ2005 ответил Ryan Giggs 11
    сегодня в 21:41
    Ryan Giggs 11:
    да снес же потом - такие железно ставят очнись
    Да закройся...в самом деле!!!Тут не вопрос снес не снес.....по большому счету и самому Варди ничего не улыбалось в этом эпизоде,он явно не контролировал ни мяч ни ситуацию.....ну да пошел на сталкновение ...вот и все....И это не был фол последней надежды.
    barcelona and cruyff
    сегодня в 21:41
    Ливерпуль всегда играл в интересный футбол. Сегодня матч был просто космически интересным
    Шейх Сити ответил ЛИВЕРПУЛЬ2005
    сегодня в 21:40
    ЛИВЕРПУЛЬ2005:
    Обойдемся без твоих поздравлений!!!
    я не думаю что тебя к таковым относили!
    Mоnоlo
    сегодня в 21:39
      Ryan Giggs 11 ответил Martini1987
      сегодня в 21:39
      Martini1987:
      Ты видимо не равнодушен к сливочным...
      не я один, еще ливерпульский санчо панса)
      Klopp_OUT ответил Ryan Giggs 11
      сегодня в 21:39
      Ryan Giggs 11:
      именно такие ставят в 95%
      Ок,ты мне скажи вратарь в мяч сыграл?
      Антон за MU ответил ЛИВЕРПУЛЬ2005
      сегодня в 21:39
      ЛИВЕРПУЛЬ2005:
      Обойдемся без твоих поздравлений!!!
      Тебя то точно моё поздравление не касается!Ты то мега не адекват!!! Можно сказать,истиричка этого сайта номер один)))
      Y.N.W.A. ответил Ryan Giggs 11
      сегодня в 21:39
      Ryan Giggs 11:
      ты короче вправе поспорить с санчо пансой за глора №1 на соккере
        Ryan Giggs 11 ответил Klopp_OUT
        сегодня в 21:38
        Klopp_OUT:
        такие железно ставят когда вратарь не играет в мяч,а так он шел на мяч и он в него сыграл,а потом уже срубил Варди,
        именно такие ставят в 95%
        Klopp_OUT ответил желтаявода
        сегодня в 21:37
        желтаявода:
        Прикинь, судья то из манчестера)
        Я знаю,я ещё помню как этот факт Брендан Роджерс подчеркнул)
        Это просто дичь,а не судья
        Klopp_OUT ответил Ryan Giggs 11
        сегодня в 21:36
        Ryan Giggs 11:
        да снес же потом - такие железно ставят очнись
        такие железно ставят когда вратарь не играет в мяч,а так он шел на мяч и он в него сыграл,а потом уже срубил Варди,
        Ryan Giggs 11 ответил Y.N.W.A.
        сегодня в 21:36
        Y.N.W.A.:
        А тебе и объяснять нет смысла. За Мадрид и Ливерпуль болею столько, что подобные подколы выглядят для меня смешно.
        ты короче вправе поспорить с санчо пансой за глора №1 на соккере
        Y.N.W.A. ответил Klopp_OUT
        сегодня в 21:36
        Klopp_OUT:
        бинокль одолжить?Миньоле сыграл в мяч и это факт
        Дай человеку время- у него шуточки про хала мадрид еще не выветрились из головы
        ЛИВЕРПУЛЬ2005 ответил Klopp_OUT
        сегодня в 21:36
        Klopp_OUT:
        Судья сегодня делал все возможное,чтобы вытащить Лестер,левый гол,левый пеналь,нырки Варди,да и пох.. у судьи ставка горела Что самое примичательное,насколько мне не изменяет память имеено этот судья судил матч Уотфорд 3-3 Ливерпуль,когда и там в ворота Ливерпуля был забит точно такой же гол на последних минутах + офсайд,этого судью надо изолировать от футбола или как минимум запретить судить матчи с участием Ливерпуля
        Одно желание так это дать такому судье пендаля под зад!!!
        Martini1987 ответил Ryan Giggs 11
        сегодня в 21:35
        Ryan Giggs 11:
        а если ливерпуль терпит неудачи можно притопить с детства за мадрид
        Ты видимо не равнодушен к сливочным...
        желтаявода ответил Klopp_OUT
        сегодня в 21:35
        Klopp_OUT:
        Судья сегодня делал все возможное,чтобы вытащить Лестер,левый гол,левый пеналь,нырки Варди,да и пох.. у судьи ставка горела Что самое примичательное,насколько мне не изменяет память имеено этот судья судил матч Уотфорд 3-3 Ливерпуль,когда и там в ворота Ливерпуля был забит точно такой же гол на последних минутах + офсайд,этого судью надо изолировать от футбола или как минимум запретить судить матчи с участием Ливерпуля
        Прикинь, судья то из манчестера)
        ROMA DROGBA
        сегодня в 21:35
        Варди лажанул
        Ryan Giggs 11 ответил Klopp_OUT
        сегодня в 21:35
        Klopp_OUT:
        бинокль одолжить?Миньоле сыграл в мяч и это факт
        да снес же потом - такие железно ставят очнись
        Y.N.W.A. ответил Ryan Giggs 11
        сегодня в 21:33
        Ryan Giggs 11:
        мне глору действительно не понять - как с авой пуля лобзать халамадрид)
        А тебе и объяснять нет смысла. За Мадрид и Ливерпуль болею столько, что подобные подколы выглядят для меня смешно.
        Ryan Giggs 11 ответил Martini1987
        сегодня в 21:33
        Martini1987:
        Тебе скучно!? Ты устал от серых будней и однообразия!? Тогда тебе к нам, бро, болей за Ливерпуль, и ты получишь массу непередаваемых ощущений, первым желающим скидка, бесплатный валидол...
        а если ливерпуль терпит неудачи можно притопить с детства за мадрид
        Klopp_OUT ответил Ryan Giggs 11
        сегодня в 21:33
        Ryan Giggs 11:
        пенка чистая - ляля не надо
        бинокль одолжить?Миньоле сыграл в мяч и это факт
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