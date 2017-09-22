«Ливерпуль» одержал победу в перестрелке с «Лестером»

«Ливерпуль» на выезде одержал победу над «Лестером» (3:2) в матче 6-го тура чемпионата Англии.
Лестер, стадион «Кинг Пауэр - Уолкерс»
«Лестер» - «Ливерпуль» 2:3 (1:2)
Голы: Салах 15, Коутиньо 23, Окадзаки 45, Хендерсон 68, Варди 69.
Незабитый пенальти: Варди 73.
«Лестер»: Шмейхель, Морган, Чилуэлл, Симпсон, Магуайр, Марез (Грэй 61), Ндиди, Кинг, Олбрайтон (Слимани 80), Окадзаки (Ихеаначо 74), Варди.
Главный тренер: Крэйг Шекспир.
«Ливерпуль»: Миньоле, Матип, Морено, Гомес, Ловрен, Коутиньо (Окслейд-Чемберлен 79), Джан (Милнер 74), Фирмино (Старридж 64), Вейналдум, Салах, Хендерсон.
Главный тренер: Юрген Клопп.
Предупреждения: Олбрайтон 17, Ндиди 22, Матип 45, Ловрен 56, Миньоле 72.
В другом матче дня «Манчестер Юнайтед» на выезде обыграл «Саутгемптон» (1:0).
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Игра в мяч со стороны вратаря была,он шел на мяч и он сыграл в мяч и этим все сказано,если не сыграл бы в мяч,то базару нет,а так это очередной придуманный пенальти в ворота Ливерпуля от Энтони Тейлора
Игра в мяч со стороны вратаря была,он шел на мяч и он сыграл в мяч и этим все сказано,если не сыграл бы в мяч,то базару нет,а так это очередной придуманный пенальти в ворота Ливерпуля от Энтони Тейлора
Глорить за Ливерпуль - да это даже звучит дико. А за Мадрид болею еще со времен их постоянно гот влети в1/8 лч. Но у тебя в сознании одна шарманка, и ты не готов объективно воспринимать инфу.
Глорить за Ливерпуль - да это даже звучит дико. А за Мадрид болею еще со времен их постоянно гот влети в1/8 лч. Но у тебя в сознании одна шарманка, и ты не готов объективно воспринимать инфу.
Это просто дичь,а не судья
Это просто дичь,а не судья