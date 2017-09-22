«Кристал Пэлас» - первый английский клуб высшей лиги, проигравший 6 первых матчей «всухую»

«Кристал Пэлас» выдал самый неудачный старт в истории высших дивизионов чемпионата Англии.

Сегодняшнее поражение «стекольщиков» в 6-м туре АПЛ от «Манчестер Сити» (0:5) стало для команды шестым на старте сезона. Более того, в этих играх лондонцы не смогли забить хотя бы один мяч. Подобного в лиге еще не было. С шести поражений подряд в сезоне-2009/10 также начал «Портсмут», который по итогам кампании элиту покинул. Тем не менее в активе команды тогда были забитые голы.

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