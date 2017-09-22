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17:00 Матч завершен Саутгемптон 0:1 Ман Юнайтед
19:30 Матч завершен Лестер Сити 2:3 Ливерпуль
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19:30 Матч завершен Боруссия Д 6:1 Боруссия М
Испания. Примера 2017/2018, 6 тур
14:00 Матч завершен Атлетико М 2:0 Севилья
17:15 Матч завершен Алавес 1:2 Реал
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16:00 Матч завершен Рома 3:1 Удинезе
19:00 Матч завершен СПАЛ 2:3 Наполи
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«Наполи» вырвал победу у СПАЛа

сегодня, 20:57
СПАЛСПАЛ2 : 3НаполиНаполиМатч завершен

«Наполи» на выезде одержал победу над СПАЛом (3:2) в матче 6-го тура чемпионата Италии.

Феррара, стадион «Паоло Мацца»

СПАЛ – «Наполи» 2:3 (1:1)
Голы: Скьяттарелла 13, Инсинье 14, Кальехон 71, Федерико Вивиани 78, Фаузи Гулам 83.

СПАЛ: Гомис, Саламон, Викари, Фелипе (Вяйсянен 66), Скьяттарелла, Коста, Мора (Риццо 81), Ладзари, Вивиани, Антенуччи, Боррьелло (Палоски 86).
Главный тренер: Леонардо Семпличи.

«Наполи»: Рейна, Максимович, Гулам, Хюсай, Кулибали, Диавара, Зелиньски (Милик 70), Инсинье, Гамшик (Аллан 61), Кальехон, Мертенс (Рог 76).
Главный тренер: Маурицио Сарри.

Предупреждения: Инсинье 9, Саламон 39, Вивиани 53, Скьяттарелла 67.

Ранее «Рома» одержала победу над «Удинезе» (3:1).

 

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Все комментарии
juvenale
сегодня в 21:31
    juchok ответил Zen-Aku
    сегодня в 21:27
    Zen-Aku:
    Без сенсации(
    СПАЛ два забил! как это без сенсации?
    Zen-Aku
    сегодня в 21:22
    Без сенсации(
    Spoum
    сегодня в 21:04
    Снова судьи тянут.
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