«Наполи» вырвал победу у СПАЛа

«Наполи» на выезде одержал победу над СПАЛом (3:2) в матче 6-го тура чемпионата Италии.
Феррара, стадион «Паоло Мацца»
СПАЛ – «Наполи» 2:3 (1:1)
Голы: Скьяттарелла 13, Инсинье 14, Кальехон 71, Федерико Вивиани 78, Фаузи Гулам 83.
СПАЛ: Гомис, Саламон, Викари, Фелипе (Вяйсянен 66), Скьяттарелла, Коста, Мора (Риццо 81), Ладзари, Вивиани, Антенуччи, Боррьелло (Палоски 86).
Главный тренер: Леонардо Семпличи.
«Наполи»: Рейна, Максимович, Гулам, Хюсай, Кулибали, Диавара, Зелиньски (Милик 70), Инсинье, Гамшик (Аллан 61), Кальехон, Мертенс (Рог 76).
Главный тренер: Маурицио Сарри.
Предупреждения: Инсинье 9, Саламон 39, Вивиани 53, Скьяттарелла 67.
Ранее «Рома» одержала победу над «Удинезе» (3:1).
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