Монтелла: «„Милану“ нужно поднять игру на новый уровень»

Главный тренер «Милана» Винченцо Монтелла подлился ожиданиями от матча 6-го тура Серии А против «Сампдории»:

«В матче с „Сампдорией“ у нас будет шанс поднять свою игру на новый уровень, ведь впереди нас ждут очень тяжелые встречи - миланское дерби, матчи с „Ромой“, „Ювентусом“ и „Наполи“.

Это первая игра из этой опасной серии матчей. Команда отлично настроена, мы надеялись удачно стартовать в сезоне.

Тактически „Сампдория“ очень сильна. Мы должны действовать быстро и организованно. „Сампдория“ классно обороняется, поэтому нам нужно играть широко, создавая пространство для пасов».

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