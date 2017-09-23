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Монтелла: «„Милану“ нужно поднять игру на новый уровень»

сегодня, 11:59
СампдорияСампдория-:-МиланМилан13:30 Не начался

Главный тренер «Милана» Винченцо Монтелла подлился ожиданиями от матча 6-го тура Серии А против «Сампдории»:

«В матче с „Сампдорией“ у нас будет шанс поднять свою игру на новый уровень, ведь впереди нас ждут очень тяжелые встречи - миланское дерби, матчи с „Ромой“, „Ювентусом“ и „Наполи“.

Это первая игра из этой опасной серии матчей. Команда отлично настроена, мы надеялись удачно стартовать в сезоне.

Тактически „Сампдория“ очень сильна. Мы должны действовать быстро и организованно. „Сампдория“ классно обороняется, поэтому нам нужно играть широко, создавая пространство для пасов».

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Все комментарии
Serge Boykov
сегодня в 12:25
Милан в который раз понакупал игроков,а толку...
Бонуччи нааерное уже пожалел,что перешёл в Милан!
Хотя деньги не пахнут)))
Андреа ответил Интериста
сегодня в 12:19
Интериста:
Милан всегда был дном. Только Интер Велик.
    Интериста
    сегодня в 12:04
    Милан всегда был дном. Только Интер Велик.
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