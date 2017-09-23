Обамеянг: «Гонка между мной и Левандовски снова стартовала»

Нападающий дортмундской «Боруссии» Пьер-Эмерик Обамеянг после хет-трика в ворота гладбахской «Боруссии» поделился мнением о соперничестве, которое уже стало традиционным, между ним и форвардом «Баварии» Робертом Левандовски в гонке бомбардиров:

«Гонка между нами снова стартовала, конечно, это так. Знаю, что обогнать Левандовски в гонке бомбардиров будет тяжело, как и всегда. Мы все знаем, что Роберт забивает много мячей, поэтому я должен сохранять концентрацию и фокусироваться на себе и команде».

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