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«Амкар» уверенно обыграл «СКА-Хабаровск» в 11-м туре РФПЛ

сегодня, 18:54
АмкарАмкар3 : 0СКА-ХабаровскСКА-ХабаровскМатч завершен

В поединке 11-го тура РФПЛ «Амкар» одержал уверенную победу над «СКА-Хабаровск».

Пермь, стадион «Звезда»

«Амкар» – «СКА-Хабаровск» – 3:0 (1:0)
Голы: Гол 38, Бодул 84, Комолов 90+3.

«Амкар»: Нигматуллин, Белоруков, Сиваков, Зайцев, Занев, Милькович, Конде, Комолов, Гол (Гащенков 70), Баланович (Рязанцев 60), Прокофьев (Бодул 81).
Главный тренер: Гаджи Гаджиев.

«СКА-Хабаровск»: Довбня, Эдиев, Димидко, Пуцко, Габулов, Наваловский, Савичев, Дедечко, Корян, Карасев, Маркович (Казанков 65).
Главный тренер: Алексей Поддубский.

Предупреждения: Эдиев 68, Зайцев 90+2.

Судья: Владимир Москалев.

«Соккер.ру» вел онлайн-трансляцию данного поединка, на главной странице которой Вы можете выбрать лучших футболистов поединка в составе каждой из команд.

В другом матче тура «Динамо» сыграло вничью с ЦСКА.

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Все комментарии
Ангел неБесГрешен
сегодня в 19:10
Амкар возрождается...
Oleg1956
сегодня в 19:08
Поздравления Амкару хоть и обогнали нас по таблице
но справедливости ради они занимают не свое место.
Ну а СКА еще раз доказывает что они не подарок.
Igo0rek
сегодня в 19:05
Зашла ставочка, спасибо Амкар))
Александр Северный
сегодня в 19:05
Жаль, СКА мог догнать спартак.
The Bilderberg group
сегодня в 19:04
Амкар молодцы. С победой.
juchok
сегодня в 19:03
ТМщики в панике....

Пермь,с победой!
Sem25
сегодня в 19:01
Мои поздравления Амкару. Теперь Динамо в зоне переходных матчей. После следующего тура, можем оказаться в зоне вылета. В этом есть свои плюсы, надо прибавлять сейчас, а не ждать до последнего, как в сезоне 2015-2016.
SpM_
сегодня в 19:01
Амкар набирает обороты, молодцы!
mat73
сегодня в 19:01
Ого, во дают)))
ДАША Д
сегодня в 19:00
Амкар воспрял!
cska plus
сегодня в 19:00
Муслимыча с победой!
Марк Аврелий
сегодня в 18:59
Пермяков с первой домашней победой!
ЭJlvIS
сегодня в 18:58
ну и выбрались из опасной зоны. На приличное расстояние, кстати....
У СКА первый крупняк
Брулин
сегодня в 18:57
Амкар проснулся и вернулся. Всех пермяков с победой!
mavrid05
сегодня в 18:56
сильная сторона Амкара Гаджи Гаджиев при таком бюджете продолжает сохранит прописку РФПЛ
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