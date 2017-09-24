«Амкар» уверенно обыграл «СКА-Хабаровск» в 11-м туре РФПЛ

В поединке 11-го тура РФПЛ «Амкар» одержал уверенную победу над «СКА-Хабаровск».
Пермь, стадион «Звезда»
«Амкар» – «СКА-Хабаровск» – 3:0 (1:0)
Голы: Гол 38, Бодул 84, Комолов 90+3.
«Амкар»: Нигматуллин, Белоруков, Сиваков, Зайцев, Занев, Милькович, Конде, Комолов, Гол (Гащенков 70), Баланович (Рязанцев 60), Прокофьев (Бодул 81).
Главный тренер: Гаджи Гаджиев.
«СКА-Хабаровск»: Довбня, Эдиев, Димидко, Пуцко, Габулов, Наваловский, Савичев, Дедечко, Корян, Карасев, Маркович (Казанков 65).
Главный тренер: Алексей Поддубский.
Предупреждения: Эдиев 68, Зайцев 90+2.
Судья: Владимир Москалев.
«Соккер.ру» вел онлайн-трансляцию данного поединка, на главной странице которой Вы можете выбрать лучших футболистов поединка в составе каждой из команд.
В другом матче тура «Динамо» сыграло вничью с ЦСКА.
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но справедливости ради они занимают не свое место.
Ну а СКА еще раз доказывает что они не подарок.
но справедливости ради они занимают не свое место.
Ну а СКА еще раз доказывает что они не подарок.
Пермь,с победой!
Пермь,с победой!
У СКА первый крупняк
У СКА первый крупняк