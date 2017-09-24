Фонсека: «Матч с „Сити“ — это возможность сделать „Шахтер“ более величественным клубом»

Португальский наставник «Шахтера» Паулу Фонсека верит, что его команда сможет справиться с грозным «Манчестер Сити» во втором туре Лиги чемпионов:

«Мы понимаем, насколько сложной будет эта игра. Мы встретимся с одной из лучших команд в мире, возможно, лучшей атакующей командой. В последних шести матчах они забили 24 мяча и пропустили лишь два.

Я верю всегда. Если посмотреть на „Сити“ и его великолепный состав, то многие скажут, что у „Шахтера“ очень мало шансов. Можно посмотреть на цифры, на инвестиции обеих команд и понятно, что они очень разнятся. Но я тот человек, который верит и будет продолжать верить.

Как я всегда говорю своим игрокам: эти игры — отличная возможность для нас. Это возможность показать миру украинский футбол, отличный способ возвысить нашу страну и показать, что там есть футбол, отличная возможность сделать „Шахтер“ еще более величественным клубом и клубом, о котором будут больше говорить. Поэтому такое огромное количество возможностей и желание ими воспользоваться заставляют нас бороться больше, чем когда-либо».

Напомним, что в первом туре турнира «Шахтер» одержал победу над «Наполи».

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