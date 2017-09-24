Бывший доктор «Спартака» считает, что в травмах «красно-белых» виноваты тренеры

Китайский доктор Лю Хуншен работал в «Спартаке» с 2004 года, но этим летом покинул клуб. Лю считает, что в череде травм, постигшей «красно-белых», виноваты нынешние тренеры, занимающиеся физической подготовкой игроков:

«У троих игроков (Зобнин, Тимофеев, Тигиев) — разрыв крестообразных связок? Да я знаю! И моменты эти видел – никто их не атаковал, контакта с соперником у спартаковцев не было, а нога подворачивается и связки рвутся. Чаще всего это происходит, когда игрок очень устал физически. Мышцы устали, связки и сухожилия не держат сустав. Почему большинство травм в футболе происходят после 60-65 минуты матча? Потому что именно в это время максимально сказывается усталость.

Когда тренером по физподготовке был испанец Хавьер, команда была лучше готова, чем сейчас. Он и сейчас работает в „Спартаке“, но я слышал, что не он теперь главный по физической подготовке, а итальянцы, которые пришли летом. Хавьер все правильно делал, с ним всегда можно было поговорить о нагрузках, и он прислушивался к врачам. Я сам иногда раньше говорил тренерам: „Это уже лишнее!“ Слушать меня или нет – это уже их дело.

Летом команду перегрузили? Я точно не знаю, но судя по матчам – да. Первый тайм бегают хорошо, а во втором плохое движение. Это видно по многим играм – с „Анжи“, ЦСКА, „Тосно“, „Динамо“, „Локомотивом“, „Марибором“. В конце всегда устают. Значит, неправильно летом работали на сборе. Кто больше всех виноват в таком количестве травмированных? Тот, кто отвечает за физическую подготовку».

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