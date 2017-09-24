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Бывший доктор «Спартака» считает, что в травмах «красно-белых» виноваты тренеры

сегодня, 20:55

Китайский доктор Лю Хуншен работал в «Спартаке» с 2004 года, но этим летом покинул клуб. Лю считает, что в череде травм, постигшей «красно-белых», виноваты нынешние тренеры, занимающиеся физической подготовкой игроков:

«У троих игроков (Зобнин, Тимофеев, Тигиев) — разрыв крестообразных связок? Да я знаю! И моменты эти видел – никто их не атаковал, контакта с соперником у спартаковцев не было, а нога подворачивается и связки рвутся. Чаще всего это происходит, когда игрок очень устал физически. Мышцы устали, связки и сухожилия не держат сустав. Почему большинство травм в футболе происходят после 60-65 минуты матча? Потому что именно в это время максимально сказывается усталость.

Когда тренером по физподготовке был испанец Хавьер, команда была лучше готова, чем сейчас. Он и сейчас работает в „Спартаке“, но я слышал, что не он теперь главный по физической подготовке, а итальянцы, которые пришли летом. Хавьер все правильно делал, с ним всегда можно было поговорить о нагрузках, и он прислушивался к врачам. Я сам иногда раньше говорил тренерам: „Это уже лишнее!“ Слушать меня или нет – это уже их дело.

Летом команду перегрузили? Я точно не знаю, но судя по матчам – да. Первый тайм бегают хорошо, а во втором плохое движение. Это видно по многим играм – с „Анжи“, ЦСКА, „Тосно“, „Динамо“, „Локомотивом“, „Марибором“. В конце всегда устают. Значит, неправильно летом работали на сборе. Кто больше всех виноват в таком количестве травмированных? Тот, кто отвечает за физическую подготовку».

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Все комментарии
ПерекатиПоле
сегодня в 22:11
О, добрый дядюшка ЛЮ вылез.
Вернётся Валера, вернётся и Лю.
Будет как прежде кормить игрунов великих и могучих отходами из дет.садов.
Алексей Коротеев ответил makkie
сегодня в 21:59
makkie:
Вот и думай, что лучше - перегрузить команду, но она всё равно на пик формы должна выйти... или недогрузить, а потом плеваться, почему игроки "встают" после 15 минут как вкопанные? Задумка Карреры понятна, другое дело, что наши не привыкли к таким нагрузкам и играм на три фронта - вот и ломаются каждый тур.
Вот именно , здесь наш 56ьный русский менталитет лечить надо , заставлять выкладываться в каждом матче и на каждой тренеровке , а не через раз ! А там и мозги со связками привыкнут !
TihonAlt
сегодня в 21:56
он слышал про Кубок Конфедераций?
Великий ЦСКА Москва
сегодня в 21:47
Лю сглазил спартак! Не надо было выгонять так человека!!!
Байкал Иркутск
сегодня в 21:44
Сейчас скажут, что от обиды говорит за то, что его уволили! А сам он никто и зовут его никак!
НИКИТА ТАРАСОВ
сегодня в 21:43
точно , сливают итальянского физрука !!!!!!
Байкал Иркутск
сегодня в 21:41
Не трогайте Карреру! Он смех и радость приносит людям!!!
starche
сегодня в 21:37
Видимо он прав.
CSKA Rek ответил Шуnя771
сегодня в 21:31
Шуnя771:
Связки укрепляются, голеностоп тоже... А как же в Англии играют по 70-80.... игр и связки не рвутся...
они тренеруются , они по полгода не отмечают чемпионство
CSKA Rek
сегодня в 21:18
эт Каррера спартак похерил
Шуnя771
сегодня в 21:18
Связки укрепляются, голеностоп тоже... А как же в Англии играют по 70-80.... игр и связки не рвутся...
Kerri
сегодня в 21:17
Лю шарит. Загоняли игроков, а они к таким нагрузкам не привыкли.
Шуnя771 ответил wingback
сегодня в 21:13
wingback:
Доктор Лю нормальные лекарства гнал, что даже в перечень запрещённых веществ не входили! Теперь доктора в тарасовке не те...
)))+
makkie
сегодня в 21:13
Вот и думай, что лучше - перегрузить команду, но она всё равно на пик формы должна выйти... или недогрузить, а потом плеваться, почему игроки "встают" после 15 минут как вкопанные?

Задумка Карреры понятна, другое дело, что наши не привыкли к таким нагрузкам и играм на три фронта - вот и ломаются каждый тур.
Геннадьич
сегодня в 21:13
Все правильно сказал Лю,это очевидные факты.
sir-5
сегодня в 21:12
Мочи их всех,Сэмэн!
wingback
сегодня в 21:09
Доктор Лю нормальные лекарства гнал, что даже в перечень запрещённых веществ не входили! Теперь доктора в тарасовке не те...
Шуnя771
сегодня в 20:59
Скорее всего!
RussianHorse
сегодня в 20:57
Без целебной настойки мистера ЛЮ совсем игроки хрустальные стали((
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