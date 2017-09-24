Ван Бронкхорст: «„Фейеноорду“ нельзя рисковать в матче с „Наполи“»

Главный тренер «Фейеноорда» Джованни ван Бронкхорст поделился ожиданиями от матча с «Наполи», который состоится 26 сентября в рамках второго тура Лиги чемпионов:

«„Наполи“ будет использовать очень высокий прессинг. Нам нельзя рисковать, нужно играть компактно. Необходимо четко понимать, когда настало время перейти в оборону.

Итальянцы играют в отличный футбол, они сильны физически и проводят множество пасов. Это влияние тренера Маурицио Сарри, он уже много лет работает в Италии, и „Наполи“ значительно прибавил в комбинационной игре. Они много забивают. Это будет прекрасный матч».

В первом туре голландцы разгромно уступили «Манчестер Сити», а «Шахтер» обыграл «Наполи».

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