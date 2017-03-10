Коста: «У нас нет сомнений, что „Ювентус“ может выиграть Лигу чемпионов»

Полузащитник «Ювентуса» Дуглас Коста уверен, что его команде по силам побороться за главный клубный трофей Европы:

«У нас нет сомнений в том, что мы можем выиграть Лигу чемпионов. В „Ювентусе“ играют подходящие игроки, способные пройти путь до конца в каждом из турниров, где мы участвуем. Именно для этого мы и играем в Лиге чемпионов.

Соперники в этом соревновании всегда высочайшего уровня. Мы знали, что с „Барселоной“ будет непросто, но теперь важно доказать свою силу в домашнем матче с „Олимпиакосом“.

Шаг за шагом я привыкаю к итальянскому футболу. В тактическом плане он совсем другой, чем в Германии, Украине или в сборной Бразилии. Проблем не возникает. Надеюсь, что уже вскоре наберу свою лучшую форму».

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