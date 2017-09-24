Клопп: «Промес — хороший футболист. Очень хороший!»

Главный тренер «Ливерпуля» Юрген Клопп высокого мнения о полузащитнике «Спартака» Квинси Промесе:
«Правда ли, что „Ливерпуль“ интересовался Квинси Промесом? Он хороший футболист! Очень хороший! Но больше я ничего не могу сказать по этому поводу. В мире много сильных игроков. И слухов тоже много.
Знаю, что он уже пропустил последний матч. И пока не знаю, сыграет ли он против нас. Естественно, Промес очень важен для московской команды, имеет великолепную скорость и технику. Его потеря может сказаться на „Спартаке“. Но этот клуб не зависит от действий одного футболиста.
Какой игрок „Ливерпуля“ мне нравится больше всего? А я влюблен в весь „Ливерпуль“. И, следовательно, во всех своих игроков».
На пресс-конференции накануне лигочемпионской встречи «Спартака» и «Ливерпуля» наставник мерсисайдцев отметил, что никакой недооценки соперника его команда не испытывает.
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Как познакомишься с их игрой,не просто влюбишься в них,а готов будешь жениться!)))
Как познакомишься с их игрой,не просто влюбишься в них,а готов будешь жениться!)))
Купите его в Ливерпуль?
Зачем！? Нам такого г....а не надо！
Купите его в Ливерпуль?
Зачем！? Нам такого г....а не надо！
А вот когда начинают вопросы задавать людям незнакомым с российским чемпом,то тогда такие оды поют,прям куды деваца!))
А вот когда начинают вопросы задавать людям незнакомым с российским чемпом,то тогда такие оды поют,прям куды деваца!))
О каком игроке не спроси-песню славную сложит почти любой тренер соперничающей команды....
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О каком игроке не спроси-песню славную сложит почти любой тренер соперничающей команды....
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