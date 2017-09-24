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Клопп: «Промес — хороший футболист. Очень хороший!»

сегодня, 20:08
СпартакСпартак-:-ЛиверпульЛиверпульЗавтра в 21:45 Не начался

Главный тренер «Ливерпуля» Юрген Клопп высокого мнения о полузащитнике «Спартака» Квинси Промесе:

«Правда ли, что „Ливерпуль“ интересовался Квинси Промесом? Он хороший футболист! Очень хороший! Но больше я ничего не могу сказать по этому поводу. В мире много сильных игроков. И слухов тоже много.

Знаю, что он уже пропустил последний матч. И пока не знаю, сыграет ли он против нас. Естественно, Промес очень важен для московской команды, имеет великолепную скорость и технику. Его потеря может сказаться на „Спартаке“. Но этот клуб не зависит от действий одного футболиста.

Какой игрок „Ливерпуля“ мне нравится больше всего? А я влюблен в весь „Ливерпуль“. И, следовательно, во всех своих игроков».

На пресс-конференции накануне лигочемпионской встречи «Спартака» и «Ливерпуля» наставник мерсисайдцев отметил, что никакой недооценки соперника его команда не испытывает.

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Все комментарии
Egorium
сегодня в 20:37
Глушаков круче ненавидит спартак.
Levadia
сегодня в 20:29
Ещенко и Комбаров ещё круче!
Как познакомишься с их игрой,не просто влюбишься в них,а готов будешь жениться!)))
Некит_Зенит
сегодня в 20:27
По меркам РПЛ очень хороший, не более))
makkie
сегодня в 20:19
Мельгарехо лучше, берите его - скидочку сделаем)
Брулин
сегодня в 20:18
Юрген, крайних защитников спартака присмотри, просто жемчужины)
Alex-96
сегодня в 20:17
Клопп - промес очень хороший футболист！
Купите его в Ливерпуль?
Зачем！? Нам такого г....а не надо！
DVOK68 ответил sir_Alex
сегодня в 20:14
sir_Alex:
По меркам РФПЛ – вообще мегазвезда.
Да это мы сами знаем,и давно.
А вот когда начинают вопросы задавать людям незнакомым с российским чемпом,то тогда такие оды поют,прям куды деваца!))
Mamaev
сегодня в 20:14
Клопп: Промес — хороший футболист. Очень хороший! Я не видел ни одной его игры и вообще впервые слышу о нём, но он все равно хороший. Наверное
DVOK68
сегодня в 20:13
Обычные предматчевые реверансы
О каком игроке не спроси-песню славную сложит почти любой тренер соперничающей команды....
)
sir_Alex
сегодня в 20:10
По меркам РФПЛ – вообще мегазвезда.
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