Клопп: «Промес — хороший футболист. Очень хороший!»

Главный тренер «Ливерпуля» Юрген Клопп высокого мнения о полузащитнике «Спартака» Квинси Промесе:

«Правда ли, что „Ливерпуль“ интересовался Квинси Промесом? Он хороший футболист! Очень хороший! Но больше я ничего не могу сказать по этому поводу. В мире много сильных игроков. И слухов тоже много.

Знаю, что он уже пропустил последний матч. И пока не знаю, сыграет ли он против нас. Естественно, Промес очень важен для московской команды, имеет великолепную скорость и технику. Его потеря может сказаться на „Спартаке“. Но этот клуб не зависит от действий одного футболиста.

Какой игрок „Ливерпуля“ мне нравится больше всего? А я влюблен в весь „Ливерпуль“. И, следовательно, во всех своих игроков».

На пресс-конференции накануне лигочемпионской встречи «Спартака» и «Ливерпуля» наставник мерсисайдцев отметил, что никакой недооценки соперника его команда не испытывает.

Подписывайся на сообщество Soccer.ru в социальной сети ВКонтакте