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Эмери: «Хочу, чтобы и Неймар, и Кавани брали на себя ответственность и били пенальти»

сегодня, 20:10
Пари Сен-ЖерменПари Сен-Жермен-:-БаварияБаварияЗавтра в 21:45 Не начался

Главный тренер «Пари Сен-Жермен» Унаи Эмери накануне матча Лиги чемпионов с «Баварией» отметил, что его команда созрела для борьбы за главный клубный титул Европы:

«Когда я работал в Испании, то наблюдал за крупнейшими клубами Европы, в которых играли лучшие футболисты мира. Это команды, вроде „Реала“, „Барселоны“, „Баварии“ или „Ювентуса“. ПСЖ сделал большой шаг к тому, чтобы стать одним из кандидатов на победу в Лиге чемпионов. Теперь у нас стало больше соперников, ведь другие клубы воспринимают нас серьезно. „Париж“ конкурирует с большими клубами, и это замечательно.

У нас много игроков, которые могут пробить пенальти. Все зависит от того, кто лучше к этому готов. Я хочу, чтобы и Кавани, и Неймар брали на себя ответственность. Они оба пробьют множество пенальти».

Напомним, в первом туре Лиги чемпионов «Пари Сен-Жермен» в гостях разгромил «Селтик».

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Все комментарии
FHTS-9
сегодня в 20:51
Нет чтоб вызвать на серьезный разговор, дать по шее обоим, кинуть бутсой если надо - этот говорит что они сами должны решать кто будет бить (т.е. и в дальнейшем будут решать так, как "решили" в прошлый раз). Так ты долго не продержишься в клубе с набором таких игроков, дорогой Эмери.
Роман Романов
сегодня в 20:39
Штатный кто-то один. Где жесткость тренера?
Гнойный
сегодня в 20:35
Запарили с этими пенальти, Неймар еще в барсе показал как он плохо бьет с точки
Nazi
сегодня в 20:33
Как только где нибудь вижу, или слышу об этом емеришке, сразу начинается дикая истерика а ля фрекен Бок, когда вокруг нее летало дикое, но симпатичное привидение с мотором, а она кричала что есть мочи "Уберите его, уберитеееееееееееее" :)

Нет уже сил комментировать поступки этого недотренера, а ведь можно все сделать нормально, по людски, и притом никого не обидеть. Например, в чемпионате пенальти пробивает каванишка, а в ЛЧ Неймар, и все довольны...
Великий Князь ответил Owl Fake
сегодня в 20:30
Owl Fake:
"Они оба пробьют множество пенальти" Он определённо что-то знает, точнее знают его работодатели.
    Owl Fake
    сегодня в 20:29
    "Они оба пробьют множество пенальти"

    Он определённо что-то знает, точнее знают его работодатели.
    Великий Князь ответил Owl Fake
    сегодня в 20:29
    Owl Fake:
    Это не тренер.
    Для Барселонаы был бы находкой)
    No problem
    сегодня в 20:28
    Уже заказали "много пенальти "? лол.
    Owl Fake
    сегодня в 20:28
    Это не тренер.
    Остапчук 67
    сегодня в 20:25
    Эмери просто тряпка.
    команда симулянтов
    сегодня в 20:24
    Эмери скоро в Спартак уедет обратно.
    Igo0rek
    сегодня в 20:23
    Ты как тренер должен урегулировать этот момент, если они сами не могут это сделать. А Эмери ей богу как тряпка, демонстрирует свою слабость.
    старина
    сегодня в 20:23
    В следующий раз пробьют вместе одновременно
    Великий Князь
    сегодня в 20:21
      4ever Ars ответил Gianfranco Zola
      сегодня в 20:21
      Gianfranco Zola:
      Точка одна.
      А денег много)
      Levadia
      сегодня в 20:20
      Решил от ответственности отвертеться.
      Надо сделать выбор,чтобы на поле не было бардака!
      Gianfranco Zola
      сегодня в 20:14
      Точка одна.
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