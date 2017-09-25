Эмери: «Хочу, чтобы и Неймар, и Кавани брали на себя ответственность и били пенальти»

Главный тренер «Пари Сен-Жермен» Унаи Эмери накануне матча Лиги чемпионов с «Баварией» отметил, что его команда созрела для борьбы за главный клубный титул Европы:

«Когда я работал в Испании, то наблюдал за крупнейшими клубами Европы, в которых играли лучшие футболисты мира. Это команды, вроде „Реала“, „Барселоны“, „Баварии“ или „Ювентуса“. ПСЖ сделал большой шаг к тому, чтобы стать одним из кандидатов на победу в Лиге чемпионов. Теперь у нас стало больше соперников, ведь другие клубы воспринимают нас серьезно. „Париж“ конкурирует с большими клубами, и это замечательно.

У нас много игроков, которые могут пробить пенальти. Все зависит от того, кто лучше к этому готов. Я хочу, чтобы и Кавани, и Неймар брали на себя ответственность. Они оба пробьют множество пенальти».

Напомним, в первом туре Лиги чемпионов «Пари Сен-Жермен» в гостях разгромил «Селтик».

Подписывайся на сообщество Soccer.ru в социальной сети ВКонтакте