Шевченко: «У сборной Украины хорошие шансы попасть на ЧМ-2018»

Главный тренер сборной Украины Андрей Шевченко верит, что его команда сможет пробиться на чемпионат мира-2018.

«У нас очень сложная группа. Уже на старте квалификации все тренеры говорили о том, что это очень ровная группа. И Хорватия, и Исландия, и Украина особенно сильны дома. У нас хорошие шансы. Впереди у Украины два очень важных матча – против Косово и Хорватии. Думаю, все складывается для команды весьма неплохо.

Для победы недостаточно просто выйти на поле и играть в футбол. Надо показать свой максимум, ведь это невероятно важные матчи, и давление на футболистов будет огромным. Мы много времени уделяем подготовке, и я надеюсь, что результат не заставит себя ждать», - сказал Шевченко.

Напомним, что в начале сентября сборная Украины потерпела поражение от команды Исландии (0:2) в отборе на ЧМ-2018.

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