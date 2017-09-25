Шевченко: «У сборной Украины хорошие шансы попасть на ЧМ-2018»

Главный тренер сборной Украины Андрей Шевченко верит, что его команда сможет пробиться на чемпионат мира-2018.
«У нас очень сложная группа. Уже на старте квалификации все тренеры говорили о том, что это очень ровная группа. И Хорватия, и Исландия, и Украина особенно сильны дома. У нас хорошие шансы. Впереди у Украины два очень важных матча – против Косово и Хорватии. Думаю, все складывается для команды весьма неплохо.
Для победы недостаточно просто выйти на поле и играть в футбол. Надо показать свой максимум, ведь это невероятно важные матчи, и давление на футболистов будет огромным. Мы много времени уделяем подготовке, и я надеюсь, что результат не заставит себя ждать», - сказал Шевченко.
Напомним, что в начале сентября сборная Украины потерпела поражение от команды Исландии (0:2) в отборе на ЧМ-2018.
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Регламент отбора ЧМ-2018: Европа
Подробнее: https://www.soccer.ru/blogs/record/928020
Регламент отбора ЧМ-2018: Европа
Подробнее: https://www.soccer.ru/blogs/record/928020
Ласково просимо !
Welcome !
Ласково просимо !
Welcome !
Прикиньте! Сборной Украины нужно ВЫЖАТЬ!
А до этого, что сборная Украины ВЫЖИМАЛА???
Выжимала МИНИМУМ, чтобы не попасть на чемпионат Мира в Россию?!
Когда Украина выжала МИНИМУМ и повисла на волоске от провала - не выхода на чемпионат Мира, то они решили ухватиться за соломинку, чтобы выжать МАКСИМУМ из НЕЁ!!!
Во, какие они там фокусники и кудесники от футбола!
Решили сыграть в рулетную ВЫЖИМАЛКУ и по "максимуму" выжать то, не зная что и из ничего!!!
А чем и каким местом в Украине думали тогда, когда до этого ВЫЖИМАЛИ по МИНИМУМУ???
А теперь вспомнили, что есть МАКСИМУМ и, оказывается, они там в Украине, выжимали не то, что надо, а то, что НЕ НАДО!
А когда СПОХВАТИЛИСЬ, то оказалось, что поздно уже по максимуму ВЫЖИМАТЬ!
Потому что ВЫЖИМАТЬ уже НЕЧЕГО, всё уже выжато из них и благополучно провалено!
Как с гуся вода, в Украине ни капли НЕ ВЫЖМУТ, ни по максимуму, ни по минимуму!
На что минимально наиграли, то МАКСИМАЛЬНО и получили!
Путёвки на чемпионат Мира в Россию, Украине не то что минимально, а МАКСИМАЛЬНО уже не видать.
Прикиньте! Сборной Украины нужно ВЫЖАТЬ!
А до этого, что сборная Украины ВЫЖИМАЛА???
Выжимала МИНИМУМ, чтобы не попасть на чемпионат Мира в Россию?!
Когда Украина выжала МИНИМУМ и повисла на волоске от провала - не выхода на чемпионат Мира, то они решили ухватиться за соломинку, чтобы выжать МАКСИМУМ из НЕЁ!!!
Во, какие они там фокусники и кудесники от футбола!
Решили сыграть в рулетную ВЫЖИМАЛКУ и по "максимуму" выжать то, не зная что и из ничего!!!
А чем и каким местом в Украине думали тогда, когда до этого ВЫЖИМАЛИ по МИНИМУМУ???
А теперь вспомнили, что есть МАКСИМУМ и, оказывается, они там в Украине, выжимали не то, что надо, а то, что НЕ НАДО!
А когда СПОХВАТИЛИСЬ, то оказалось, что поздно уже по максимуму ВЫЖИМАТЬ!
Потому что ВЫЖИМАТЬ уже НЕЧЕГО, всё уже выжато из них и благополучно провалено!
Как с гуся вода, в Украине ни капли НЕ ВЫЖМУТ, ни по максимуму, ни по минимуму!
На что минимально наиграли, то МАКСИМАЛЬНО и получили!
Путёвки на чемпионат Мира в Россию, Украине не то что минимально, а МАКСИМАЛЬНО уже не видать.