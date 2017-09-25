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Шевченко: «У сборной Украины хорошие шансы попасть на ЧМ-2018»

сегодня, 19:37

Главный тренер сборной Украины Андрей Шевченко верит, что его команда сможет пробиться на чемпионат мира-2018.

«У нас очень сложная группа. Уже на старте квалификации все тренеры говорили о том, что это очень ровная группа. И Хорватия, и Исландия, и Украина особенно сильны дома. У нас хорошие шансы. Впереди у Украины два очень важных матча – против Косово и Хорватии. Думаю, все складывается для команды весьма неплохо.

Для победы недостаточно просто выйти на поле и играть в футбол. Надо показать свой максимум, ведь это невероятно важные матчи, и давление на футболистов будет огромным. Мы много времени уделяем подготовке, и я надеюсь, что результат не заставит себя ждать», - сказал Шевченко.

Напомним, что в начале сентября сборная Украины потерпела поражение от команды Исландии (0:2) в отборе на ЧМ-2018.

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Все комментарии
Игорь Солнцев
сегодня в 20:47
Практически нулевые шансы.
jobss ответил Абуссафар Аббасов
сегодня в 20:42
Абуссафар Аббасов:
Soccer почему-то при равенстве очков,и при победе и ничьи Украины с Турцией,Турцию ставит выше в турнирной таблице.
Турция забила больше

Регламент отбора ЧМ-2018: Европа

Подробнее: https://www.soccer.ru/blogs/record/928020
Абуссафар Аббасов
сегодня в 20:39
Soccer почему-то при равенстве очков,и при победе и ничьи Украины с Турцией,Турцию ставит выше в турнирной таблице.
Levadia
сегодня в 20:33
Реальных шансов нет,поэтому нет смысла мечтать!
Роман Романов ответил twitt8555twitt
сегодня в 20:31
twitt8555twitt:
Андрей Шевченко: - "СБОРНОЙ УКРАИНЫ НУЖНО ВЫЖАТЬ МАКСИМУМ И ВЫЙТИ НА ЧЕМПИОНАТ МИРА"??? Прикиньте! Сборной Украины нужно ВЫЖАТЬ! А до этого, что сборная Украины ВЫЖИМАЛА??? Выжимала МИНИМУМ, чтобы не попасть на чемпионат Мира в Россию?! Когда Украина выжала МИНИМУМ и повисла на волоске от провала - не выхода на чемпионат Мира, то они решили ухватиться за соломинку, чтобы выжать МАКСИМУМ из НЕЁ!!! Во, какие они там фокусники и кудесники от футбола! Решили сыграть в рулетную ВЫЖИМАЛКУ и по "максимуму" выжать то, не зная что и из ничего!!! А чем и каким местом в Украине думали тогда, когда до этого ВЫЖИМАЛИ по МИНИМУМУ??? А теперь вспомнили, что есть МАКСИМУМ и, оказывается, они там в Украине, выжимали не то, что надо, а то, что НЕ НАДО! А когда СПОХВАТИЛИСЬ, то оказалось, что поздно уже по максимуму ВЫЖИМАТЬ! Потому что ВЫЖИМАТЬ уже НЕЧЕГО, всё уже выжато из них и благополучно провалено! Как с гуся вода, в Украине ни капли НЕ ВЫЖМУТ, ни по максимуму, ни по минимуму! На что минимально наиграли, то МАКСИМАЛЬНО и получили! Путёвки на чемпионат Мира в Россию, Украине не то что минимально, а МАКСИМАЛЬНО уже не видать.
Че за ... написал
Роман Романов ответил старина
сегодня в 20:29
старина:
Пробиться сможете,приехать не сможете
Верно.
старина
сегодня в 20:22
Пробиться сможете,приехать не сможете
salaga
сегодня в 20:21
    pachkevi4 ответил Ty4ka98
    сегодня в 20:09
    Ty4ka98:
    Как можно дисквалифицировать Федерацию футбола Украины?
    пропустил.Накажет ффу дисквалификацией СБОРНОЙ.
    Великий Князь ответил Ty4ka98
    сегодня в 20:09
    Ty4ka98:
    Как можно дисквалифицировать Федерацию футбола Украины?
      Великий Князь
      сегодня в 20:06
      Глубоко плевать. Ну если и выйдет, то хоть потащимся. Аха-ха)
      Vector
      сегодня в 20:05
      Андрюша... теска. А не предполагаешь ли ты, что в случае успешного отбора на ЧМ, вы просто туда не поедите?? Вы уже смешали политику и спорт так, что Пина-Колада и Май-тай по сравнению с вами - смешаны, но не взболтаны! Вот приедет к вам на Украины какой-нибудь там... Джон Смит и скажет карамельному магнату: Низя!! И всё, приехали. Кто-то третий или второй пойдет дальше... вместо вас. А у вас будет псевдогордыня. Вы отобрались, но не поехали, ибо там героям слава и блаблабла...
      Ty4ka98 ответил pachkevi4
      сегодня в 20:02
      pachkevi4:
      жаль Шеву.Но украине никак нельзя в россию.Потому,что нездоровые политиканы заставят турнир бойкотировать.А значит ФИФА накажет ФФУ дисквой и может даже не на один год.
      Как можно дисквалифицировать Федерацию футбола Украины?
      pachkevi4
      сегодня в 19:56
      жаль Шеву.Но украине никак нельзя в россию.Потому,что нездоровые политиканы заставят турнир бойкотировать.А значит ФИФА накажет ФФУ дисквой и может даже не на один год.
      ermak6448
      сегодня в 19:49
      Добро пожаловать !
      Ласково просимо !
      Welcome !
      КЭТиК
      сегодня в 19:43
      Шансов нет вообще, если не по спортивным, то по политическим мотивам.
      twitt8555twitt
      сегодня в 19:40
      Андрей Шевченко: - "СБОРНОЙ УКРАИНЫ НУЖНО ВЫЖАТЬ МАКСИМУМ И ВЫЙТИ НА ЧЕМПИОНАТ МИРА"???
      Прикиньте! Сборной Украины нужно ВЫЖАТЬ!
      А до этого, что сборная Украины ВЫЖИМАЛА???
      Выжимала МИНИМУМ, чтобы не попасть на чемпионат Мира в Россию?!
      Когда Украина выжала МИНИМУМ и повисла на волоске от провала - не выхода на чемпионат Мира, то они решили ухватиться за соломинку, чтобы выжать МАКСИМУМ из НЕЁ!!!
      Во, какие они там фокусники и кудесники от футбола!
      Решили сыграть в рулетную ВЫЖИМАЛКУ и по "максимуму" выжать то, не зная что и из ничего!!!
      А чем и каким местом в Украине думали тогда, когда до этого ВЫЖИМАЛИ по МИНИМУМУ???
      А теперь вспомнили, что есть МАКСИМУМ и, оказывается, они там в Украине, выжимали не то, что надо, а то, что НЕ НАДО!
      А когда СПОХВАТИЛИСЬ, то оказалось, что поздно уже по максимуму ВЫЖИМАТЬ!
      Потому что ВЫЖИМАТЬ уже НЕЧЕГО, всё уже выжато из них и благополучно провалено!
      Как с гуся вода, в Украине ни капли НЕ ВЫЖМУТ, ни по максимуму, ни по минимуму!
      На что минимально наиграли, то МАКСИМАЛЬНО и получили!
      Путёвки на чемпионат Мира в Россию, Украине не то что минимально, а МАКСИМАЛЬНО уже не видать.
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