Виалли - о победе «Ювентуса» в ЛЧ: «Если продолжать стучать в одну дверь, она откроется»

Экс-форвард «Ювентуса» Джанлука Виалли назвал своих фаворитов в нынешнем розыгрыше Лиги чемпионов:

«Победить в этот раз могут как минимум восемь команд. Я не удивлюсь, если кубок завоюет один из манчестерских клубов, „Ювентус“, „Челси“, „Бавария“, „Барселона“, „Реал“ или „Пари Сен-Жермен“. Все они играют на высочайшем уровне.

„Юве“ старается избавиться от давления. Никто прямо не говорит о победе в Лиге чемпионов, но они спокойно к ней идут. Это умный подход, особенно учитывая проигрыш в двух финалах за три года.

Могут ли они победить? Надеюсь, что да. Настанет время. Если продолжать стучать в одну и ту же дверь, рано или поздно ты ее откроешь».

Напомним, что в первом туре ЛЧ «Ювентус» уступил «Барселоне» с крупным счетом.

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