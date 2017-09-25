Ди Франческо: «Могу вас заверить, что матч с „Карабахом“ не будет простым»

Наставник «Ромы» Эусебио Ди Франческо вслед за своим коллегой из «Карабаха» поделился ожиданиями от встречи команд во втором туре Лиги чемпионов:

«Слишком много вещей люди воспринимают как должное. На самом деле мы должны относиться с большим уважением к „Карабаху“ и к его истории. Могу вас заверить, что матч не будет простым.

Мадатов — высококлассный игрок, чудесно пробивающий с дистанции и прекрасно орудующий мячом. Любопытно увидеть его в игре, но я нахожусь здесь, чтобы побеждать со своей командой.

„Роме“ необходимо наращивать темп и повышать уровень игры по ходу сезона. Не думаю, что в Серии А играют более слабые команды, чем в других крупных лигах».

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