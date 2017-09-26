Пейчинович: «Для меня самый серьезный и принципиальный соперник - „Спартак“»

Защитник «Локомотива» Неманья Пейчинович рассказал о самых важных победах «железнодорожников» на старте текущего сезона РФПЛ.

«Конечно, самый важные победы - ЦСКА и „Спартак“. Особенно „Спартак“! Пропустили два гола, но верили, что можем спасти игру – добыть хотя бы ничью. А получилось забить целых четыре! Сами не ожидали. Для меня эта победа особенно важна – несмотря на то, что на первом месте сейчас идет „Зенит“, я считаю „Спартак“ самым серьезным и принципиальным соперником».

«Локо» после 11 туров занимает 2-е место в турнирной таблице, отставая от «Зенита» на 4 очка.

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