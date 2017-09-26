Cтрепетов: «Уже вся Москва не скрывает, что „Зенит“ - главный фаворит чемпионата»

Экс-игрок «Зенита» Алексей Стрепетов оценил расстановку сил в чемпионате России.
«На данный момент можно говорить, что в чемпионате есть „Зенит“ и все остальные, но вся борьба еще впереди. Всё может быть в футболе. „Спартак“ сейчас лихорадит, но после зимнего перерыва наверняка это будет уже другая команда. Уверен, что ЦСКА, „Краснодар“ и „Локомотив“ будут ставить задачу - попасть в Лигу чемпионов. Тот же „Ростов“ иногда подводит большое желание победить, но он и дальше будет биться. Не сказал своего последнего слова „Рубин“ Курбана Бердыева. Хотя сейчас ему тяжело дается игра, особенно в атаке, но я уверен, что Курбан Бекиевич наладит её.
Ну а так - уже вся Москва не скрывает, что „Зенит“ - главный фаворит. По подбору игроков он просто единоличный лидер. Ну и еще один показатель - количество набранных очков. Хотя борьба за Лигу чемпионов, особенно за третье место, будет непредсказуемой. Кто не попадет в тройку, получит место в Лиге Европы».
После 11 туров «Зенит» лидирует в таблице, опережая ближайшего преследователя на 4 очка.
Подписывайся на сообщество Soccer.ru в социальной сети ВКонтакте
уже составляю жалобу в Прокуратуру, в Счетную палату и в ФАС о не целевом использование бюджетные средств в крупных размерах и об их хищении.
уже составляю жалобу в Прокуратуру, в Счетную палату и в ФАС о не целевом использование бюджетные средств в крупных размерах и об их хищении.
"в клуб, за один месяц вложили 85 млн евро из бюджета. об этом не надо молчать" - Не надо, прошу тебя, не надо публично и всем показывать свой нижайший уровень. Иди учись лучше и книжки читай, чтобы не писать эту выдуманную чепуху.
"уже составляю жалобу в Прокуратуру, в Счетную палату и в ФАС о не целевом использование бюджетные средств в крупных размерах и об их хищении. " - Ахахахахаха))))) Вот там ржака будет - необразованная школота с просторов соккера пишет чепуху в три органа)))))
И чтобы не быть голословным по поводу твоей "образованности" - вот твой комментарий двухгодичной давности.
LOpp
1. "ЗЕНИТ" (Россия) – 9,18
2. "Реал" (Испания) – 9,157
--------------------------------------------------------------------------------------
а разве 157 не больше 18?
Ты сначала осиль дроби прежде чем свою бумажку писать, писака?))))))
"в клуб, за один месяц вложили 85 млн евро из бюджета. об этом не надо молчать" - Не надо, прошу тебя, не надо публично и всем показывать свой нижайший уровень. Иди учись лучше и книжки читай, чтобы не писать эту выдуманную чепуху.
"уже составляю жалобу в Прокуратуру, в Счетную палату и в ФАС о не целевом использование бюджетные средств в крупных размерах и об их хищении. " - Ахахахахаха))))) Вот там ржака будет - необразованная школота с просторов соккера пишет чепуху в три органа)))))
И чтобы не быть голословным по поводу твоей "образованности" - вот твой комментарий двухгодичной давности.
LOpp
1. "ЗЕНИТ" (Россия) – 9,18
2. "Реал" (Испания) – 9,157
--------------------------------------------------------------------------------------
а разве 157 не больше 18?
Ты сначала осиль дроби прежде чем свою бумажку писать, писака?))))))
в клуб, за один месяц вложили 85 млн евро из бюджета. об этом не надо молчать.
уже составляю жалобу в Прокуратуру, в Счетную палату и в ФАС о не целевом использование бюджетные средств в крупных размерах и об их хищении.
в клуб, за один месяц вложили 85 млн евро из бюджета. об этом не надо молчать.
уже составляю жалобу в Прокуратуру, в Счетную палату и в ФАС о не целевом использование бюджетные средств в крупных размерах и об их хищении.
"После 11 туров «Зенит» лидирует в таблице, опережая основного преследователя на 13 очков."
"После 11 туров «Зенит» лидирует в таблице, опережая основного преследователя на 13 очков."
-------------------
Кто не попадет в 14-ть,тот получит ФНЛ,а не ЛЕ))
-------------------
Кто не попадет в 14-ть,тот получит ФНЛ,а не ЛЕ))