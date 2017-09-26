Cтрепетов: «Уже вся Москва не скрывает, что „Зенит“ - главный фаворит чемпионата»

Экс-игрок «Зенита» Алексей Стрепетов оценил расстановку сил в чемпионате России.

«На данный момент можно говорить, что в чемпионате есть „Зенит“ и все остальные, но вся борьба еще впереди. Всё может быть в футболе. „Спартак“ сейчас лихорадит, но после зимнего перерыва наверняка это будет уже другая команда. Уверен, что ЦСКА, „Краснодар“ и „Локомотив“ будут ставить задачу - попасть в Лигу чемпионов. Тот же „Ростов“ иногда подводит большое желание победить, но он и дальше будет биться. Не сказал своего последнего слова „Рубин“ Курбана Бердыева. Хотя сейчас ему тяжело дается игра, особенно в атаке, но я уверен, что Курбан Бекиевич наладит её.

Ну а так - уже вся Москва не скрывает, что „Зенит“ - главный фаворит. По подбору игроков он просто единоличный лидер. Ну и еще один показатель - количество набранных очков. Хотя борьба за Лигу чемпионов, особенно за третье место, будет непредсказуемой. Кто не попадет в тройку, получит место в Лиге Европы».

После 11 туров «Зенит» лидирует в таблице, опережая ближайшего преследователя на 4 очка.

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