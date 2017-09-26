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Cтрепетов: «Уже вся Москва не скрывает, что „Зенит“ - главный фаворит чемпионата»

сегодня, 11:15

Экс-игрок «Зенита» Алексей Стрепетов оценил расстановку сил в чемпионате России.

«На данный момент можно говорить, что в чемпионате есть „Зенит“ и все остальные, но вся борьба еще впереди. Всё может быть в футболе. „Спартак“ сейчас лихорадит, но после зимнего перерыва наверняка это будет уже другая команда. Уверен, что ЦСКА, „Краснодар“ и „Локомотив“ будут ставить задачу - попасть в Лигу чемпионов. Тот же „Ростов“ иногда подводит большое желание победить, но он и дальше будет биться. Не сказал своего последнего слова „Рубин“ Курбана Бердыева. Хотя сейчас ему тяжело дается игра, особенно в атаке, но я уверен, что Курбан Бекиевич наладит её.

Ну а так - уже вся Москва не скрывает, что „Зенит“ - главный фаворит. По подбору игроков он просто единоличный лидер. Ну и еще один показатель - количество набранных очков. Хотя борьба за Лигу чемпионов, особенно за третье место, будет непредсказуемой. Кто не попадет в тройку, получит место в Лиге Европы».

После 11 туров «Зенит» лидирует в таблице, опережая ближайшего преследователя на 4 очка.

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Все комментарии
vka1970 ответил Ангел неБесГрешен
сегодня в 12:00
Ангел неБесГрешен:
Не только в Москве можно посмотреть табличку. А там пишут, что у Зенита больше всех побед и очков, нет поражений, больше всех забито и меньше всех пропущено. Какие ещё показатели есть в футболе?
Количество арийцев на поле ?
10 seconds to stars
сегодня в 11:57
С таким то бабло-вложением, стыдно быть не главным фаворитом чемпионата.
Ангел неБесГрешен
сегодня в 11:57
Не только в Москве можно посмотреть табличку. А там пишут, что у Зенита больше всех побед и очков, нет поражений, больше всех забито и меньше всех пропущено. Какие ещё показатели есть в футболе?
ДСА
сегодня в 11:46
Тем интереснее его обыгрывать
Т34
сегодня в 11:43
Ну если вся Москва не скрывает, что "Зенит" - главный фаворит, то это серьезная заявка. Только кроме Москвы есть еще Краснодар и Ростов, Грозный и Казань и много других в России, да и "Локомотив", ЦСКА, "Спартак", которые Москва, не очень согласятся в конечном результате назначаемого заранее фаворита. Да, на данном этапе "Зенит" является фаворитом, но это может оказаться промежуточным этапом. Прошла всего треть чемпионата и отрыв от преследователей в 3-5 очков, даже при наличии закупленных Зенитом игроков, ничего не гарантирует.
Завтра ответил LOpp
сегодня в 11:42
LOpp:
а зачем это скрывать? в клуб, за один месяц вложили 85 млн евро из бюджета. об этом не надо молчать. уже составляю жалобу в Прокуратуру, в Счетную палату и в ФАС о не целевом использование бюджетные средств в крупных размерах и об их хищении.
В клуб "Спартак", каждый год вкладывают от 140 млн евро из бюджета. об этом не надо молчать!!
уже составляю жалобу в Прокуратуру, в Счетную палату и в ФАС о не целевом использование бюджетные средств в крупных размерах и об их хищении.
нечитайло
сегодня в 11:40
Кандидат номер из первых
Egorium
сегодня в 11:39
И не только вся Москва, вся Россия надеется только на ЗЕНИТ!
Завтра ответил LOpp
сегодня в 11:39
LOpp:
а зачем это скрывать? в клуб, за один месяц вложили 85 млн евро из бюджета. об этом не надо молчать. уже составляю жалобу в Прокуратуру, в Счетную палату и в ФАС о не целевом использование бюджетные средств в крупных размерах и об их хищении.
"а зачем это скрывать?" - Скрывать что? Что ты не знаешь ничего? Так ты это и не скрываешь)))

"в клуб, за один месяц вложили 85 млн евро из бюджета. об этом не надо молчать" - Не надо, прошу тебя, не надо публично и всем показывать свой нижайший уровень. Иди учись лучше и книжки читай, чтобы не писать эту выдуманную чепуху.

"уже составляю жалобу в Прокуратуру, в Счетную палату и в ФАС о не целевом использование бюджетные средств в крупных размерах и об их хищении. " - Ахахахахаха))))) Вот там ржака будет - необразованная школота с просторов соккера пишет чепуху в три органа)))))

И чтобы не быть голословным по поводу твоей "образованности" - вот твой комментарий двухгодичной давности.
LOpp
1. "ЗЕНИТ" (Россия) – 9,18
2. "Реал" (Испания) – 9,157
--------------------------------------------------------------------------------------
а разве 157 не больше 18?

Ты сначала осиль дроби прежде чем свою бумажку писать, писака?))))))
Mihailv89 ответил LOpp
сегодня в 11:30
LOpp:
а зачем это скрывать? в клуб, за один месяц вложили 85 млн евро из бюджета. об этом не надо молчать. уже составляю жалобу в Прокуратуру, в Счетную палату и в ФАС о не целевом использование бюджетные средств в крупных размерах и об их хищении.
    LOpp
    сегодня в 11:25
    а зачем это скрывать?
    в клуб, за один месяц вложили 85 млн евро из бюджета. об этом не надо молчать.
    уже составляю жалобу в Прокуратуру, в Счетную палату и в ФАС о не целевом использование бюджетные средств в крупных размерах и об их хищении.
    MALOVAR
    сегодня в 11:23
    Москва красная
    Jeck Denielse
    сегодня в 11:18
    Последнее предложение надо подкорректировать.....

    "После 11 туров «Зенит» лидирует в таблице, опережая основного преследователя на 13 очков."
    Рубиновый Дракон
    сегодня в 11:18
    Кто не попадет в тройку, получит место в Лиге Европы
    -------------------
    Кто не попадет в 14-ть,тот получит ФНЛ,а не ЛЕ))
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