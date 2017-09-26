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21:45 сегодня ЦСКА -:- Ман Юнайтед
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Варга: «ЦСКА победит МЮ со счетом 2:1»

сегодня, 09:49
ЦСКАЦСКА-:-Манчестер ЮнайтедМанчестер Юнайтед21:45 Не начался

Футбольный агент Шандор Варга считает, что в сегодняшнем матче группового этапа Лиги чемпионов ЦСКА окажется сильнее «Манчестер Юнайтед».

«Вообще ЦСКА, убежден, детально разобрал атаку соперника. „Армейцы“ находятся в хороших руках, и у них, считаю, даже есть шанс обыграть МЮ. А почему нет? На бумаге МЮ гораздо сильнее. Но за счет тактики Ганчаренко и командных взаимодействий можно взять три очка. Ганчаренко способен тактически переиграть Моуриньо, у него светлая голова.

Наверное, девять из десяти матчей между этими соперниками выиграет МЮ. Но вот в среду у москвичей есть реальная возможность взять три очка. Поставлю на ЦСКА: победа со счетом 2:1».

Накануне «Спартак» сыграл вничью с «Ливерпулем».

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Все комментарии
Рубиновый Дракон ответил Kuprin
сегодня в 10:36
Kuprin:
Коля, ты спал сегодня ? Или охраником всю ночь протрубил ?
Федя,все еще на смене?((
Kuprin ответил Рубиновый Дракон
сегодня в 10:35
Рубиновый Дракон:
Да,жаль что МЮ тренирует Слуцкий,иначе бы прогноз сбылся
Коля, ты спал сегодня ? Или охраником всю ночь протрубил ?
LOpp
сегодня в 10:34
у цска забьют Васин и Олонаре, у МЮ забьет Березуцкий.
АНДРЕЙ МУХАМЕДЬЯНОВ
сегодня в 10:31
лучше бы бубнов напророчил победу мю тогда можно было
сказать что кони выиграют хотя все равно удачи копытным.
Серёга за ЦСКА
сегодня в 10:27
Было бы здорово, удачи нам в этом матче.
shur
сегодня в 10:25
...идиот!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
Forever Atletico de Madrid
сегодня в 10:24
МЮ 2 забьет это точно!
Рубиновый Дракон
сегодня в 10:24
Да,жаль что МЮ тренирует Слуцкий,иначе бы прогноз сбылся
kent77
сегодня в 10:23
Коням вполне по силу дёрнуть МЮ дома!!! Буду переживать за них сегодня!!! думаю 1-0 будет конюшня выиграет
bexxx ответил Don trambon
сегодня в 10:15
Don trambon:
Эх. Не в принижение результата спартака, но МЮ посильнее Ливерпуля и ЦСКА придётся очень сложно. Ничья была бы отличным результатом, хотя перед матчем с Бенфикой то же было много сомнений, но результат известен. Удачи ЦСКА в родных стенах.
МЮ это тебе не Бенфика. 3 0 в пользу МЮ
вованыч 80
сегодня в 10:12
Лучше бы ванга давала прогноз
antant1 ответил Баба Наташа
сегодня в 10:11
Баба Наташа:
Стесняюсь спросить, но кто такой Ванда?
)))
cska.78
сегодня в 10:10
Скоро узнаем! Было бы неплохо :)
Don trambon
сегодня в 10:05
Эх. Не в принижение результата спартака, но МЮ посильнее Ливерпуля и ЦСКА придётся очень сложно. Ничья была бы отличным результатом, хотя перед матчем с Бенфикой то же было много сомнений, но результат известен.

Удачи ЦСКА в родных стенах.
drug01
сегодня в 10:04
До игры все пророки!
starche
сегодня в 09:59
Сколько поставил? Поставь всё, и домой пойдешь в трусах!
Баба Наташа ответил VIPded
сегодня в 09:57
VIPded:
Варга в роли Ванды? ))) Удачного прогноза ему!
Стесняюсь спросить, но кто такой Ванда?
Serge Boykov
сегодня в 09:55
Вот вот и я так думаю))) Впрерёд ЦСКА !!!
VIPded
сегодня в 09:53
Варга в роли Ванды? ))) Удачного прогноза ему!
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