Варга: «ЦСКА победит МЮ со счетом 2:1»

Футбольный агент Шандор Варга считает, что в сегодняшнем матче группового этапа Лиги чемпионов ЦСКА окажется сильнее «Манчестер Юнайтед».

«Вообще ЦСКА, убежден, детально разобрал атаку соперника. „Армейцы“ находятся в хороших руках, и у них, считаю, даже есть шанс обыграть МЮ. А почему нет? На бумаге МЮ гораздо сильнее. Но за счет тактики Ганчаренко и командных взаимодействий можно взять три очка. Ганчаренко способен тактически переиграть Моуриньо, у него светлая голова.

Наверное, девять из десяти матчей между этими соперниками выиграет МЮ. Но вот в среду у москвичей есть реальная возможность взять три очка. Поставлю на ЦСКА: победа со счетом 2:1».

Накануне «Спартак» сыграл вничью с «Ливерпулем».

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