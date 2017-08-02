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Пономарев: «У ЦСКА солидная защита, думаю, выдержим»

сегодня, 10:54
ЦСКАЦСКА-:-Манчестер ЮнайтедМанчестер Юнайтед21:45 Не начался

Бывший защитник ЦСКА Владимир Пономарёв поделился ожиданиями от матча 2-го тура группового этапа Лиги чемпионов ЦСКА - «Манчестер Юнайтед».

«Думаю, в обороне мы против „Манчестера“ выдержим. Защита у нас солидная. А может, и на контратаке забьём мячишко. Главное – не раскрываться. А то убегут, и всё – труба. Ни за что нам их не догнать. Даже думаю, нужно целенаправленно отдать „Манчестеру“ инициативу, середину поля им уступить. Пусть атакуют, а ЦСКА будет пытаться поймать на контратаке. Ребята у нас впереди быстрые и техничные, есть Жамалетдинов, Витиньо. Всё жду, когда Витиньо разыграется. Можем с такой тактикой и обыграть МЮ с минимальным счётом».

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Все комментарии
Exia
сегодня в 12:07
Блин. Насколько же наши клубы и болельщики превратились в терпил. Выдержим, закроемся... и это в домашнем матче. МЮ сейчас не тот что был при Фергюсоне. Его вполне можно бить. Выходите и играйте, а не терпите. Неужто нас ждет еще один матч из разряда авось пронесет. :(
Кстати Спартак вчера вполне неплохо играл на встречных курсах в первом тайме и игра смотрелась хорошо и моментов у Ливерпуля было мало. А вот после того как наглухо закрылись в обороне смотреть стало невозможно без слез на ЭТО.
Vladimir808
сегодня в 12:05
Удачи ЦСКА!!!
Владимир Петрухин
сегодня в 12:04
Будем надеяться и на удачу.
МапС ответил Дед за ЦСКА
сегодня в 11:51
Дед за ЦСКА:
Вчера Спартак костьми ложился,падали от усталости, но ничью вырвали.Молодцы! Владимир Пономарёв был хорошим защитником в ЦСКА и для игры родной команды даёт не плохой совет. Удачи ЦСКА,пусть пожелание ветерана сбудутся.
Спасибо, Дед, за вчерашнюю поддержку! Типа твоими мольбами вырвали ничейку! Сегодня я за вас. Болеть не буду, просто поддерживать и желать вам победы!
КЭТиК
сегодня в 11:50
И ничья будет неплохим результатом.
cska plus
сегодня в 11:46
Удачи нам.
МапС
сегодня в 11:46
Удачи сегодня коняшкам! Я вечером типа с вами! :)
Efimych
сегодня в 11:45
заблудицуть англицкия в бярёзвай рощи али нетати
severnyj84
сегодня в 11:41
Уверенной победы ЦСКА!
Kerri
сегодня в 11:37
Армейцам удачи!
Дед за ЦСКА
сегодня в 11:17
Вчера Спартак костьми ложился,падали от усталости, но ничью вырвали.Молодцы!
Владимир Пономарёв был хорошим защитником в ЦСКА и для игры родной команды даёт не плохой совет. Удачи ЦСКА,пусть пожелание ветерана сбудутся.
Красно Синий воин
сегодня в 11:11
Прав Пономарев, удачи красно - синим!
Рубиновый Дракон
сегодня в 11:11
Главное – не раскрываться. А то убегут, и всё – труба....Ребята у нас впереди быстрые и техничные
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Быстрые ребята бегать не любят?
Рубиновый Дракон ответил Napoleon Bonapart
сегодня в 11:08
Napoleon Bonapart:
Опять, ты?
И снова Я)))
Napoleon Bonapart ответил Рубиновый Дракон
сегодня в 11:08
Рубиновый Дракон:
Старая не значит солидная)))
Опять, ты?
Napoleon Bonapart
сегодня в 11:07
Будет непросто, но выдержать надо! ЦСКА- только победа!
drug01
сегодня в 11:05
Если только ничья спасет Цска!
VIPded
сегодня в 11:03
Удачи ЦСКА с любой тактикой!
Рубиновый Дракон
сегодня в 11:01
Старая не значит солидная)))
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