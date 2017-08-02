Пономарев: «У ЦСКА солидная защита, думаю, выдержим»

Бывший защитник ЦСКА Владимир Пономарёв поделился ожиданиями от матча 2-го тура группового этапа Лиги чемпионов ЦСКА - «Манчестер Юнайтед».

«Думаю, в обороне мы против „Манчестера“ выдержим. Защита у нас солидная. А может, и на контратаке забьём мячишко. Главное – не раскрываться. А то убегут, и всё – труба. Ни за что нам их не догнать. Даже думаю, нужно целенаправленно отдать „Манчестеру“ инициативу, середину поля им уступить. Пусть атакуют, а ЦСКА будет пытаться поймать на контратаке. Ребята у нас впереди быстрые и техничные, есть Жамалетдинов, Витиньо. Всё жду, когда Витиньо разыграется. Можем с такой тактикой и обыграть МЮ с минимальным счётом».

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