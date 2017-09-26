Врач «Спартака»: «Травмы? Может быть, это проклятие, злой рок»

Врач «Спартака» Михаил Вартапетов прокомментировал повреждения голкипера Артёма Реброва и хавбека Александра Самедова, полученные в матче группового этапа Лиги чемпионов с «Ливерпулем» (1:1):

«У Реброва пока диагностирован сильный ушиб коленного сустава, завтра вечером узнаем точно. „Кресты“? Подозрение есть, но сейчас говорить об этом рано. У Реброва есть сильный ушиб, есть жалобы. Нам нужны сутки, чтобы определить характер повреждения после МРТ.

После матча Реброва взяли на допинг-контроль. Таков жребий. Только если бы его увезли в больницу, его бы не взяли.

Почему у игроков „Спартака“ столько травм? Может быть, это проклятие, злой рок. Но у нас есть версия на этот счёт, но пока озвучивать её не будем.

Как себя чувствует Самедов? У него спазм.

У Глушакова, Промеса и Зе Луиша всё хорошо. Они прибавляют, будем надеяться, что всё будет хорошо».

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