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Бубнов: «Эта ничья для „Спартака“ равноценна победе»

сегодня, 02:04
СпартакСпартак1 : 1ЛиверпульЛиверпульМатч завершен

Футбольный эксперт Александр Бубнов разобрал матч группового этапа Лиги чемпионов «Спартак» - «Ливерпуль» (1:1):

«„Спартак“ выбрал на матч оптимальную модель игры, закрылся, действовал вторым номером от обороны, максимально плотно (с учётом нынешних проблем в задней линии) перекрыв все зоны. Строенный центр обороны, перевод Джикии на фланг, два ярко выраженных опорных полузащитника в лице Пашалича и Фернандо: если бы компактности не было, „Ливерпуль“, который имел от начала до конца значительное игровое преимущество, смог бы реализовать главный козырь – сумасшедшую скорость.

Лидеры гостей во главе с Салахом и Коутинью не могли разогнаться по полной. И даже при этом ничьей подопечные Карреры во многом обязаны прекрасно отыгравшим голкиперам. И Ребров, и Селихов заслуживают похвалы, несколько раз по-настоящему выручив.

В конкретном случае ничья для „Спартака“ равноценна победе. Теперь, чтобы как минимум не пройти мимо третьего места и Лиги Европы, „Спартаку“ наверняка хватит четырёх очков в двух оставшихся домашних матчах (ничья с „Севильей“, победа над „Марибором“). Но в данный момент „Спартак“ на равных правах продолжает конкурировать за право продолжить выступление в Лиге чемпионов весной».

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Все комментарии
никита001
сегодня в 02:50
Бубнов сказал все верно. В более полной версии его высказываний есть и иные взвешенные оценки не только этой игры, но и положения в чемпионате.
Супервайзер
сегодня в 02:24
Бубнов на 100% прав. Давно уже не слышал от него столь взвешенных комментариев.
С Севильей надо играть первым номером. Должны потянуть. Не тот это клуб, чтобы не смогли его победить.
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