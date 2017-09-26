Бубнов: «Эта ничья для „Спартака“ равноценна победе»

Футбольный эксперт Александр Бубнов разобрал матч группового этапа Лиги чемпионов «Спартак» - «Ливерпуль» (1:1):

«„Спартак“ выбрал на матч оптимальную модель игры, закрылся, действовал вторым номером от обороны, максимально плотно (с учётом нынешних проблем в задней линии) перекрыв все зоны. Строенный центр обороны, перевод Джикии на фланг, два ярко выраженных опорных полузащитника в лице Пашалича и Фернандо: если бы компактности не было, „Ливерпуль“, который имел от начала до конца значительное игровое преимущество, смог бы реализовать главный козырь – сумасшедшую скорость.

Лидеры гостей во главе с Салахом и Коутинью не могли разогнаться по полной. И даже при этом ничьей подопечные Карреры во многом обязаны прекрасно отыгравшим голкиперам. И Ребров, и Селихов заслуживают похвалы, несколько раз по-настоящему выручив.

В конкретном случае ничья для „Спартака“ равноценна победе. Теперь, чтобы как минимум не пройти мимо третьего места и Лиги Европы, „Спартаку“ наверняка хватит четырёх очков в двух оставшихся домашних матчах (ничья с „Севильей“, победа над „Марибором“). Но в данный момент „Спартак“ на равных правах продолжает конкурировать за право продолжить выступление в Лиге чемпионов весной».

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