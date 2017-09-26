Сёмин: «Если играют лучшие, то зачем проводить ротацию?»

Главный тренер «Локомотива» Юрий Семин рассказал о кадровой ситуации в команде, а также дал понять, что нет предпосылок ждать больших изменений в составе «железнодорожников» в матче 2-го тура группового этапа Лиги Европы против «Фастава»:

«Важно, что у нас травмированы только два человека - Рыбус и Михалик, в какой-то мере. Остальные готовятся, но мы не берем сейчас Ведрана Чорлуку и Ари. Если бы они были, было бы совсем другое дело, были бы другие схемы.

Что касается изменения состава, я не сторонник большой ротации. Она должна быть, когда один игрок сильнее другого. Если каждый раз один и тот же играет, и он лучший, зачем проводить ротацию? Если кто-то не так сыграет, то поменяю».

Напомним, что поединок между «Локомотивом» и «Фаставом» обслужит валлийская бригада судей под предводительством Саймона Эванса.

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