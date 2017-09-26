Манчини: «Матч с „Реалом Сосьедад“ - один из самых сложных в этом сезоне»

Главный тренер «Зенита» Роберто Манчини поделился ожиданиями от матча 2-го тура группового этапа Лиги Европы против «Реала Сосьедад»:

«„Реал Сосьедад“ - сильная команда, одна из самых сильных в испанской лиге. У них отличная техника, команда обладает настоящим спортивным характером. Ввиду всего этого я считаю, что нам предстоит тяжелейший матч, возможно, один из самых сложных в этом сезоне, поэтому будем готовиться соответствующе.

Практически все футболисты находятся в хорошей форме, восстановились. Что касается Шатова, то я не уверен, что он сможет сыграть завтра, он не до конца здоров. Мы рассчитываем на его полное восстановление скорее к воскресному матчу».

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