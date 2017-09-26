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Манчини: «Матч с „Реалом Сосьедад“ - один из самых сложных в этом сезоне»

сегодня, 17:08
ЗенитЗенит-:-Реал СосьедадРеал СосьедадЗавтра в 20:00 Не начался

Главный тренер «Зенита» Роберто Манчини поделился ожиданиями от матча 2-го тура группового этапа Лиги Европы против «Реала Сосьедад»:

«„Реал Сосьедад“ - сильная команда, одна из самых сильных в испанской лиге. У них отличная техника, команда обладает настоящим спортивным характером. Ввиду всего этого я считаю, что нам предстоит тяжелейший матч, возможно, один из самых сложных в этом сезоне, поэтому будем готовиться соответствующе.

Практически все футболисты находятся в хорошей форме, восстановились. Что касается Шатова, то я не уверен, что он сможет сыграть завтра, он не до конца здоров. Мы рассчитываем на его полное восстановление скорее к воскресному матчу».

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Все комментарии
pereletnii
сегодня в 18:10
Сосьедад не сильнее Краснодара,а все видели как Зенит разложил краснощарцев на классе,наш клуб сейчас на подьеме,удачи и победы!
zenitforfun
сегодня в 18:05
Надеюсь, что в этот четверг мы увидим зрелищный футбол в исполнении обоих команд
Михаил Славнов
сегодня в 17:50
Соперник не грозный, должны выиграть.
Марк Аврелий
сегодня в 17:44
Должны обыгрывать испанцев, думаю будет счет 2:0.
Jeck Denielse
сегодня в 17:43
Продолжим "чёрную серию" для Реал Сосьедад......
Последние 3 игры в Примере Сосьедад проиграл Реалу,Леванте и Валенсии...с общим счётом 3:9........

Если честно никого не знаю из игроков испанского клуба кроме может Ильярраменди и Янузая.....
Клуб не слабый не сильный....но то что он Зениту по-зубам - 100%........

Удачи Манчини !!!!!!!!! Кокорину!!! ....и Мне !!!
Гуливер
сегодня в 17:31
Зенит выиграет 3-0
Филипповых
сегодня в 17:26
    вячеслав остапенко
    сегодня в 17:26
    На выезде РеалСосьедад играет не уверено так что Зенит победит
    Absinthe3
    сегодня в 17:21
    Уверен, Манчини поднимет Зенит на топ-уровень. Есть мозги у этого тренера.
    Petergoff
    сегодня в 17:13
    Да-матч сложнейший,но победа Зенита реальна. Вперёд за Питер!!!
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