Манчини: «Мне стала нравиться игра Дзюбы»

Главный тренер «Зенита» Роберто Манчини отметил, что доволен прогрессом в игре нападающего Артема Дзюбы, а также рассказал о состоянии полузащитника Олега Шатова, который сегодня тренировался в общей группе впервые после травмы.

«В последних матчах я использовал Дзюбу, это значит, что он вернул ту форму, которую я хотел видеть, или постепенно возвращает и в ближайшее время ее наберет. Он стал понимать, что я хочу, стал играть более командно. И мне стала нравиться его игра.

Практически все футболисты восстановились, в хорошей форме. Что касается Шатова, не уверен, что он готов полностью к завтрашней игре. Скорее мы рассчитываем на него в воскресном матче».

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