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Манчини: «Мне стала нравиться игра Дзюбы»

сегодня, 13:06

Главный тренер «Зенита» Роберто Манчини отметил, что доволен прогрессом в игре нападающего Артема Дзюбы, а также рассказал о состоянии полузащитника Олега Шатова, который сегодня тренировался в общей группе впервые после травмы.

«В последних матчах я использовал Дзюбу, это значит, что он вернул ту форму, которую я хотел видеть, или постепенно возвращает и в ближайшее время ее наберет. Он стал понимать, что я хочу, стал играть более командно. И мне стала нравиться его игра. 

Практически все футболисты восстановились, в хорошей форме. Что касается Шатова, не уверен, что он готов полностью к завтрашней игре. Скорее мы рассчитываем на него в воскресном матче».

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Все комментарии
cska plus
сегодня в 13:32
Если Дзюба расскажет ему пару историй про спартак, то вообще станет любимчиком Роберто.
salaga
сегодня в 13:23
Наверное, научился отлично готовить пасту.
dzvinka ответил nba05
сегодня в 13:18
nba05:
Админы,ну вы что,ну такие детские ошибки, учите родной русский язык :D
а родной ли он им?
Кайзер Созе
сегодня в 13:13
Молодец Буратино, не сдался, перетерпел.
nba05
сегодня в 13:08
Админы,ну вы что,ну такие детские ошибки, учите родной русский язык :D
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