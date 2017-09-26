Канчельскис: «Основная задача ЦСКА в матче с „Манчестер Юнайтед“ - не проиграть»

Бывший полузащитник «Манчестер Юнайтед» и сборной России Андрей Канчельскис оценил расстановку сил перед матчем 2-го тура группового этапа Лиги чемпионов, в котором манкунианцы сыграют с ЦСКА.

«Все мы понимаем, что „Манчестер Юнайтед“ - фаворит в группе А, который приехал в Москву только за победой. Но и ЦСКА - одна из сильнейших команд в России, поэтому армейцы тоже будут стараться победить. ЦСКА удалось здорово стартовать в групповом этапе Лиги чемпионов, обыграв „Бенфику“ в первом туре. На мой взгляд, основная задача ЦСКА в матче с „Манчестер Юнайтед“ - не проиграть.

Для того, чтобы дать отпор „Манчестер Юнайтед“, футболистам ЦСКА нужно максимально использовать даже малейшие моменты, потому что англичане сейчас находятся в превосходной форме, много забивают и делят первом место в чемпионате Англии с „Манчестер Сити“, и это связано именно с тем, что они используют в игре каждый момент. ЦСКА нужно повнимательнее сыграть в обороне и не дать „Манчестеру“ забить, а также реализовать все моменты в атаке, тогда у них будет шанс добиться положительного результата, в том числе и победы».

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