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Канчельскис: «Основная задача ЦСКА в матче с „Манчестер Юнайтед“ - не проиграть»

сегодня, 12:28
ЦСКАЦСКА-:-Манчестер ЮнайтедМанчестер Юнайтед21:45 Не начался

Бывший полузащитник «Манчестер Юнайтед» и сборной России Андрей Канчельскис оценил расстановку сил перед матчем 2-го тура группового этапа Лиги чемпионов, в котором манкунианцы сыграют с ЦСКА.

«Все мы понимаем, что „Манчестер Юнайтед“ - фаворит в группе А, который приехал в Москву только за победой. Но и ЦСКА - одна из сильнейших команд в России, поэтому армейцы тоже будут стараться победить. ЦСКА удалось здорово стартовать в групповом этапе Лиги чемпионов, обыграв „Бенфику“ в первом туре. На мой взгляд, основная задача ЦСКА в матче с „Манчестер Юнайтед“ - не проиграть.

Для того, чтобы дать отпор „Манчестер Юнайтед“, футболистам ЦСКА нужно максимально использовать даже малейшие моменты, потому что англичане сейчас находятся в превосходной форме, много забивают и делят первом место в чемпионате Англии с „Манчестер Сити“, и это связано именно с тем, что они используют в игре каждый момент. ЦСКА нужно повнимательнее сыграть в обороне и не дать „Манчестеру“ забить, а также реализовать все моменты в атаке, тогда у них будет шанс добиться положительного результата, в том числе и победы».

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Все комментарии
Killabyte
сегодня в 13:38
Здесь ничья будет отличным результатом
Jeck Denielse
сегодня в 13:37
Да когда это команды самой большой страны в мире боялись командочек с какого то островного государства ???? )))

Как мы видели вчера - у нас даже команда с 8-го места может их "звёздам" нос утереть.......а уж команда из группы лидеров вообще должна в пыль истереть хвалённых аглицких любителей мяча и штанги....

Свежи воспоминания и эмоции когда ЦСКА из Манчестера 3 очка увозил....
Манчестер Сити дома невыстоял....
Пришла пора и Манчестеру Юнайтед пасть жертвой армейской машины....

Быстрей бы англичане убедились что миллиарды на Лукаку и Марсьяля - это деньги на ветер - глядя на игру Тимура Жамалетдинова !!!
Gianfranco Zola
сегодня в 13:20
ЦСКА выиграет 4-0.
sihafazatron
сегодня в 13:09
уверен цска минимум ничейку скатает, надеюсь фернандес и дзага будут в основе.
Don trambon
сегодня в 13:00
Было бы хорошо, если победная серия ЦСКА в ЛЧ продолжится.
susanin ultrazenith
сегодня в 13:00
ЦСКА победит! Акинфеев не пропустит!
КЭТиК
сегодня в 12:54
Должен же Игорь когда-то не пропустить.
cska plus
сегодня в 12:49
Будет сложно, но надо стараться и биться за ничейку.
LOpp
сегодня в 12:48
кони не проиграют. состав сыгранный. на воротах зверь.
ставлю на 1:1
Суеверный
сегодня в 12:38
Хотелось бы, но это будет чертовски сложно.
Остапчук 67
сегодня в 12:36
Твоя оценка расстановки сил никому не нужна.
Сам говорил, что будешь болеть за МЮ.
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