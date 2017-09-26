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Лига чемпионов 2017/2018, 2 тур
19:00 сегодня Карабах -:- Рома
21:45 сегодня Базель -:- Бенфика
21:45 сегодня ЦСКА -:- Ман Юнайтед
21:45 сегодня ПСЖ -:- Бавария
21:45 сегодня Андерлехт -:- Селтик
21:45 сегодня Атлетико М -:- Челси
21:45 сегодня Спортинг -:- Барселона
21:45 сегодня Ювентус -:- Олимпиакос
Юношеская Лига УЕФА 2017/2018, 2 тур
14:00 Матч завершен ЦСКА (до 19) 1:2 Манчестер Юнайтед (до 19)
16:00 44’ Кайрат (до 19) 1:0 Краснодар (до 19)
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Горлукович: «Дошли до того, что „Спартак“ борется - вот ведь достижение!»

сегодня, 15:30
СпартакСпартак1 : 1ЛиверпульЛиверпульМатч завершен

Бывший игрок «Спартака» Сергей Горлукович прокомментировал выступление «красно-белых» в матче с «Ливерпулем» (1:1), который прошел в рамках 2-го тура группового этапа Лиги чемпионов.

«Да ничего я, честно говоря, от „Спартака“ не ожидал. Если соперник имел шесть классных моментов, то о чем еще можно говорить? Меня удивила реализация „Ливерпуля“. А „Спартак“, к сожалению, в этом сезоне ничем не удивляет.

Бились и старались? Если бы еще в Лиге чемпионов не старались! Мы уже дошли до того, что „Спартак“ борется! Чемпион старается – вот ведь достижение какое!

Когда в последний раз „Ливерпуль“ выигрывал чемпионат Англии? Да и в Лиге чемпионов команда побеждала больше десяти лет назад... Зачем вы из них делаете небожителей?»

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Все комментарии
salaga
сегодня в 16:44
Он прав. Спартаку ставят в достоинство плохую реализацию моментов Ливерпулем. Даже игра вратарей выделялась благодаря тому, что все острые удары пришлись прямо во вратарей. В одном из них Селихов едва успел выставить руку, за что его яро благодарил комммментатор, но ещё бы он и этого не сделал - не выставил инстинктивно руку, т.е. даже не попытался бы. В этой игре Спартаку сопутствовало редкостное везение, а Ливерпулю - ровно наооборот. Иначе бы по такой игре здесь рассуждали о небывалом позоре Спартака, что и соответствовало бы истинному состоянию дела. Из Ливерпуля делают небожителя, чтобы скрасить позорное положение липового чемпиона. Тарасовские комментаторы как только не изворачиваются в оправдании своего любимца: даже график сразу стал тяжёлым, хотя в ЕК Спартак вступил позже остальных, но умудрился растерять очки именно тогда, когда не участвовал в ЛЧ и пользовался преимуществом недельного режима игр. Упоминают и лазарет переполненный по вине тренерского штаба Спартака во главе с хвалёным Каррерой, оказавшихся обыкновенными физруками: они такими методами тренировок при участии в трёх турнирах всех отправят в лазарет - Спартак 2 играть будет. Кого же винить и чем оправдываться? Понимают, что некого и нечем и докатились до того, что ищут роковые обстоятельства - заговор потусторонних сил. Привет, ребята, приехали.
makkie
сегодня в 16:40
Действительно, у Спартака же нет травм, не выкошено 50% основной обоймы и нет игрового кризиса в чемпионате... столько критиканов развелось!
Egorium
сегодня в 16:32
Борется спартак очень редко, действительно, удивило многих.
пелеvin
сегодня в 16:26
...для спартака это конечно же достижение...
dargo ответил Супервайзер
сегодня в 16:22
Супервайзер:
На стадионе встретил двух бесприютных, которые болели за Ливерпуль. Вполне интеллигентные и симпатичные люди. Побольше вам таких, как ты, и тех, с кем переговорил. В жизни их так мало.
спасибо, мне всегда интересовала игра и всё, просто вчера очень больно было смотреть как тяжело было спартаковцам, но они молодцы и сделали всё, что было возможно
Супервайзер ответил dargo
сегодня в 16:18
dargo:
это всё болтовня, я болельщик Зенита, но я уверен, что основная причина неудач Спартака короткая скамейка, а без Промеса, Глушакова, Джано и других травмированных основных игроков очень тяжело. Надо усилится зимой и всё будет в порядке
На стадионе встретил двух бесприютных, которые болели за Ливерпуль. Вполне интеллигентные и симпатичные люди. Побольше вам таких, как ты, и тех, с кем переговорил.
В жизни их так мало.
mihaluch
сегодня в 16:15
Без Промеса, без Глушакова и ещё без нескольких игроков основного состава выстояли. Реброву и Селихову особая благодарность, играли за себя и за весь трамвированный "Спартак" не жалея себя. Если бы играл Акинфеев предположительно было бы 1:5.
street-steal67 ответил AntiherQ1488
сегодня в 16:10
AntiherQ1488:
без половины состава?) окей.
да о чем ты я не пойму, какой состав? там все одно уровня "троечник". и какая разница кто там был , а кого не было? и не стоит отвечать, а то в спор уже переходит.
sir_Alex
сегодня в 16:08
Всему своё время.
dargo
сегодня в 16:07
это всё болтовня, я болельщик Зенита, но я уверен, что основная причина неудач Спартака короткая скамейка, а без Промеса, Глушакова, Джано и других травмированных основных игроков очень тяжело. Надо усилится зимой и всё будет в порядке
AntiherQ1488 ответил street-steal67
сегодня в 16:07
street-steal67:
спартак сыграл даже больше чем максимум своих возможностей.
без половины состава?) окей.
Супервайзер
сегодня в 16:06
Эти "бывшие"- все, как один вышедшие. Из ума. И главное, как они рассуждают! "Ливерпуль не выигрывал чемпионат АПЛ 24 года, значит команда проходная". Но в Англии нет Миллера, который может в кабинете распределить места в чемпионате между Зенитом и ЦСКА, а когда у него это не получается, то со всей ненавистью обрушивается на Спартак. Ливерпуль- отличная команда, которой просто долго не везет. Это футбол, совсем не кабинетная игра.
Спартак, будучи во классу, естественно, ниже, как и все команды РФПЛ, сделал всё, что мог.
И играл без автобуса. Молодцы!
street-steal67 ответил AntiherQ1488
сегодня в 16:05
AntiherQ1488:
Они сыграли на максимуме возможностей - мы нет. Вот и все.
спартак сыграл даже больше чем максимум своих возможностей.
AntiherQ1488 ответил street-steal67
сегодня в 16:04
street-steal67:
то что ты перечислил, ничего бы не изменило.
Они сыграли на максимуме возможностей - мы нет. Вот и все.
street-steal67 ответил AntiherQ1488
сегодня в 16:03
AntiherQ1488:
Без Промеса, Зе, Глушакова, итд) Об этом все тактично молчат.
то что ты перечислил, ничего бы не изменило.
Beekeeper ответил MALOVAR
сегодня в 16:03
MALOVAR:
Я сеодня буду поддерживать армейцев,чтобы победили и пропустили
Было бы от кого пропускать :)
Точно так же как и ливер имя громкое тока осталось.
gabba ответил AntiherQ1488
сегодня в 15:53
AntiherQ1488:
Без Промеса, Зе, Глушакова, итд) Об этом все тактично молчат.
Зато с Поповым, Мельгарехо и Рошой. Правда "русского Месси" Давыдова почему-то не выпустили.
spartak kursk
сегодня в 15:51
Газпром-спонсор УЕФА.Вот поэтому и дошли.....
Деньги в российском футболе улетают в трубу.А должны зарабатываться.
Когда по труду будет оплата,тогда и за результат будет спокойней.
Napoleon Bonapart
сегодня в 15:44
В принципе, он прав. От того Ливерпуля, который был, когда-то грозой Европы, ничего не осталось, разве что, имя громкое.....
MIvan ответил AntiherQ1488
сегодня в 15:44
А кто мешает "скамейку" увеличить? Это к .....
vka1970
сегодня в 15:42
Ну собственно прав Серёга, но и забывать не стоит, что практически половина основного состава прописалась в лазарете.
жменя семечек
сегодня в 15:42
играл бы вчера серёга , пол лёверпуля на носилках с поля вынесли)
NEADEKVAT
сегодня в 15:38
Гы-гы
MALOVAR
сегодня в 15:37
Я сеодня буду поддерживать армейцев,чтобы победили и пропустили
Остапчук 67
сегодня в 15:37
Таковы сегодня реалии.
AntiherQ1488
сегодня в 15:36
Без Промеса, Зе, Глушакова, итд) Об этом все тактично молчат.
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