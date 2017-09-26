Горлукович: «Дошли до того, что „Спартак“ борется - вот ведь достижение!»

Бывший игрок «Спартака» Сергей Горлукович прокомментировал выступление «красно-белых» в матче с «Ливерпулем» (1:1), который прошел в рамках 2-го тура группового этапа Лиги чемпионов.

«Да ничего я, честно говоря, от „Спартака“ не ожидал. Если соперник имел шесть классных моментов, то о чем еще можно говорить? Меня удивила реализация „Ливерпуля“. А „Спартак“, к сожалению, в этом сезоне ничем не удивляет.

Бились и старались? Если бы еще в Лиге чемпионов не старались! Мы уже дошли до того, что „Спартак“ борется! Чемпион старается – вот ведь достижение какое!

Когда в последний раз „Ливерпуль“ выигрывал чемпионат Англии? Да и в Лиге чемпионов команда побеждала больше десяти лет назад... Зачем вы из них делаете небожителей?»

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