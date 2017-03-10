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Бубнов: «Кто такой Дзюба для Манчини? Никто!»

сегодня, 16:25

Футбольный эксперт Александр Бубнов считает, что нападающий «Зенита» Артем Дзюба не тот игрок, который нужен главному тренеру команды Роберто Манчини.

«Манчини выпускает на поле Дзюбу, но это не тот нападающий, который ему нужен. Нужно ещё понять психологию Манчини. Кто такой Дзюба для Манчини? Никто! Потому что он работал с такими звёздами… Он приходит в клуб, и из Дзюбы чёрт знает что делают.

Поэтому Манчини может сказать руководству, что это не тот игрок, который мне нужен. И на этом всё закончится».

Сам Манчини сегодня заявил, что он доволен игрой Дзюбы в последнее время.

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Все комментарии
nice ответил Y.N.W.A.
сегодня в 16:44
Y.N.W.A.:
Ну вот, что он несет? Какой-то бессвязный набор слов, мозг можно сломать, пока найдешь смысл.
Просто он спартаковец. Там не нужны мозги, а нужна вера. Примите это как данность.
MALOVAR
сегодня в 16:41
severnyj84, вот так вот ,по питерски ты съехал)))
severnyj84
сегодня в 16:36
Дзюба - воспитанник спартака.
PITER_1
сегодня в 16:34
кто такой этот эксперт, да никто, а одно БУ-БУ-БУ
LOpp
сегодня в 16:34
может Дзюба его сын.
dargo
сегодня в 16:34
у этого "эксперта" с головой не всё в порядке. Откуда ты знаешь, что думает Манчини? лезешь все дырки куда тебе не просят, угомонись наконец или лучше сажай цветы на даче в огороде и тогда ползу хоть будет окружающим и природе
Павел Амурский
сегодня в 16:30
Бубнов, похоже, у Романцева завис.
жменя семечек
сегодня в 16:30
главное преимущество тренера иностранца в России в том, что они не настолько знают руссий что бы слушать бредни наших "экспертов"
Y.N.W.A.
сегодня в 16:28
Ну вот, что он несет? Какой-то бессвязный набор слов, мозг можно сломать, пока найдешь смысл.
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