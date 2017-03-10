Бубнов: «Кто такой Дзюба для Манчини? Никто!»

Футбольный эксперт Александр Бубнов считает, что нападающий «Зенита» Артем Дзюба не тот игрок, который нужен главному тренеру команды Роберто Манчини.

«Манчини выпускает на поле Дзюбу, но это не тот нападающий, который ему нужен. Нужно ещё понять психологию Манчини. Кто такой Дзюба для Манчини? Никто! Потому что он работал с такими звёздами… Он приходит в клуб, и из Дзюбы чёрт знает что делают.

Поэтому Манчини может сказать руководству, что это не тот игрок, который мне нужен. И на этом всё закончится».

Сам Манчини сегодня заявил, что он доволен игрой Дзюбы в последнее время.

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