Уткин: «Ничья „Спартака“ - неплохой результат, но не вижу в нём повода для гордости»

  • Новости
  • Турниры
  • Команды
  • Блоги
  • Медиа
  • Прогнозы
  • Опросы
    Как завершится матч 2-го тура Лиги чемпионов между ЦСКА и МЮ?
    Победой ЦСКА
    20%
    221
    Вничью
    22%
    248
    Победой МЮ
    56%
    632
    Затрудняюсь ответить
    2%
    26
    Всего голосов: 1127
    Все опросы
  • ТВ
  • Рейтинги
  • Матчи
  • Игра
  • Старый сайт
  • Вчера
  • Сейчас
  • Сегодня
  • Завтра
Все матчи
  • Важные
  • Англия. Чемпионшип
  • Армения. Премьер-лига
  • Китай. Суперлига
  • Лига Чемпионов
  • Мексика. Лига МХ
  • Румыния. Лига 1
  • Швейцария. Суперлига
  • Юношеская Лига УЕФА
Лига чемпионов 2017/2018, 2 тур
19:00 Матч завершен Карабах 1:2 Рома
21:45 сегодня Базель -:- Бенфика
21:45 сегодня ЦСКА -:- Ман Юнайтед
21:45 сегодня ПСЖ -:- Бавария
21:45 сегодня Андерлехт -:- Селтик
21:45 сегодня Атлетико М -:- Челси
21:45 сегодня Спортинг -:- Барселона
21:45 сегодня Ювентус -:- Олимпиакос
Юношеская Лига УЕФА 2017/2018, 2 тур
14:00 Матч завершен ЦСКА (до 19) 1:2 Манчестер Юнайтед (до 19)
16:00 Матч завершен Кайрат (до 19) 2:2 Краснодар (до 19)
  • Главные новости
  • Все новости
20:49
«Рома» в гостях обыграла «Карабах»37
20:30
ЦСКА - «Манчестер Юнайтед»: стартовые составы59
17:33
Артём Ребров может избежать операции43
15:51
ЦСКА проиграл «Манчестер Юнайтед» в Юношеской Лиге УЕФА84
13:22
УЕФА открыл дело в отношении «Спартака»176
21:16
Месси вышел на третье место по количеству матчей за «Барселону»0
21:04
«Спортинг» - «Барселона»: стартовые составы3
20:56
«Ювентус» - «Олимпиакос»: стартовые составы1
20:41
ПСЖ - «Бавария»: стартовые составы8
20:35
«Атлетико» - «Челси»: стартовые составы11
20:26
Президент «Сампдории»: «„Милан“ - классная команда, но их игроки эгоистичны»2
20:19
Технический директор немецкого клуба уволен за нацистское приветствие на пресс-конференции11
20:05
Наставник «Фастава»: «„Локомотив“ - фаворит завтрашнего матча и всей группы»4
19:26
Джеко забил 100-й гол «Ромы» в Лиге чемпионов3
19:18
Роналду: «Летом я хотел покинуть „Реал“? От меня вы этого не слышали»12
19:08
СМИ: «Каранка - главный претендент на пост наставника „Бирмингема“»5
18:59
В Казани забронировано около 80% номеров в отелях на время Мундиаля7
18:53
Вернер подтвердил, что попросил замену из-за давления фанатов «Бешикташа»16
18:44
Президент «Атлетико»: «У нас теперь лучший состав в истории клуба»5
18:26
Лавров: «„Спартак“ показал достаточно мужественную игру в матче с „Ливерпулем“»40
18:20
СМИ: «Роналду хочет, чтобы в „Реале“ ему подняли зарплату»25
18:09
Юноши «Краснодара» упустили победу над сверстниками из «Кайрата»16
18:07
«Карабах» - «Рома»: стартовые составы5
17:58
Сёмин: «Если играют лучшие, то зачем проводить ротацию?»4
17:26
Кейн: «Надеюсь организовать отдельную комнату для трофеев и мячей»14

Уткин: «Ничья „Спартака“ - неплохой результат, но не вижу в нём повода для гордости»

сегодня, 20:00

Известный комментатор Василий Уткин считает, что не стоит преувеличивать заслуги «Спартака», сыгравшего вничью с «Ливерпулем» в матче 2-го тура группового этапа Лиги чемпионов:

«Я не знаю, где находится максимум возможностей „Спартака“. Мне кажется, этого не знает никто. Они играют как придется. Что касается заслуженной ничьи, то сама по себе ничья - это знак равенства. Я вообще не понимаю такого понятия, как заслуженная ничья.

Конечно, ничья - неплохой результат. Но лично я не вижу в этом повода для гордости».

Подписывайся на сообщество Soccer.ru в социальной сети ВКонтакте

Все новости
Поделиться
Обсудить
Все комментарии
shur ответил twitt8555twitt
сегодня в 21:02
twitt8555twitt:
Василий ЗРИТ в корень! Хочу выразить ГЛУБОКОЕ удовлетворение тем, что мы с вами наблюдали футбольный матч, в ходе которого проявилась достаточно "мужественная" игра Спартака. Итогом этого "мужества" стало всего ТРИ удара в створ ворот Ливерпуля за всю игру! Для Спартака это оказалось очень много, а для Ливерпуля в их ворота - МИЗЕР, по футбольным меркам Лиги чемпионов. Один голевой момент со штрафного, с большой ошибкой вратаря, который помог Спартаку забить, за счёт того, что неумело выставил стенку и сместился в другую строну, оголив голевую дыру в своих воротах, и два удара, курам НАСМЕХ, которые не представляли никакой опасности для ворот Ливерпуля. Спартак установил АНТИРЕКОРД своего результативного футбола и продемонстрировал всем умение водить АВТОБУС перед своей штрафной! А игроки Ливерпуля установили рекорд РАСТОЧИТЕЛЬНОСТИ моментов у ворот Спартака! И дело здесь даже не в автобусе Спартака перед воротами, а дело в потере МЕТКОСТИ Ливерпулем. Должно было шесть ЗАЛЕТЕТЬ в ворота Спартака, при БЕЗОБРАЗНОЙ игре защиты, а забили всего один в мастерской контратаке. В этом матче Спартак чудесным образом, ОТСКОЧИЛ. Спартаку КРУПНО и несказанно повезло в этом матче! Забей Ливерпуль свои моменты, хотя бы шесть из 24-Х созданных и все ЗАБЫЛИ бы о "мужестве" Спартака и его защитном автобусе! Плевались бы налево и направо от такой безобразной игры защиты Спартака, а так, вроде бы, "достойно" и "мужественно" сыграли на ничью, потому что на большее Спартак НЕ СПОСОБЕН наиграть. Это предел их футбольных возможностей! Спартак на НИЧЬЮ тоже не наиграл. Это не Спартак отстоял ничью, а Ливерпуль ПОДАРИЛ Спартаку ничью и ПРЕПОДНЁС её им на блюдечке с голубой каёмочкой, с хлебом солью ПРЕПОДНЁС и бросил её в ноги Спартаку, в знак своего УДИВИТЕЛЬНОГО расточительного гостеприимства! С такой БЕЗОБРАЗНОЙ игрой у Спартака ШАНСОВ НЕТ в ЛЧ, а что есть??? А есть ПРИЗРАЧНЫЕ шансы на третье МЕСТО и то за него ещё предстоит Спартаку ПОБОРОТЬСЯ!!!
...хорошо,много,правильно написал...спрашиваешь,а что есть у Спартака,ответ простой,как бы он не играл,безумия вокруг будет только больше,фанатизм вокруг красно-белого ромбика был,есть и будет,это не диагноз,а болезнь в последней стадии,а тот прославленный клуб по названием "народная команда" с фирменной стеночкой,игроками с изюминкой канун в лета!!!
Павел Амурский
сегодня в 20:55
Ужасный восторг ничьей спартака просто поражает.
Полевой Командир
сегодня в 20:26
еще один "эксперт"... странно, что .Гена Орлофф не высказался... поди поставил на Ливер крупно, теперь "огорчается" коньячком...
Levadia
сегодня в 20:23
А чего не гордиться тому,что команда,на которую не надеялись,сыграла вничью.
twitt8555twitt
сегодня в 20:10
Василий ЗРИТ в корень!
Хочу выразить ГЛУБОКОЕ удовлетворение тем, что мы с вами наблюдали футбольный матч, в ходе которого проявилась достаточно "мужественная" игра Спартака.
Итогом этого "мужества" стало всего ТРИ удара в створ ворот Ливерпуля за всю игру!
Для Спартака это оказалось очень много, а для Ливерпуля в их ворота - МИЗЕР, по футбольным меркам Лиги чемпионов.
Один голевой момент со штрафного, с большой ошибкой вратаря, который помог Спартаку забить, за счёт того, что неумело выставил стенку и сместился в другую строну, оголив голевую дыру в своих воротах, и два удара, курам НАСМЕХ, которые не представляли никакой опасности для ворот Ливерпуля.
Спартак установил АНТИРЕКОРД своего результативного футбола и продемонстрировал всем умение водить АВТОБУС перед своей штрафной!
А игроки Ливерпуля установили рекорд РАСТОЧИТЕЛЬНОСТИ моментов у ворот Спартака!
И дело здесь даже не в автобусе Спартака перед воротами, а дело в потере МЕТКОСТИ Ливерпулем.
Должно было шесть ЗАЛЕТЕТЬ в ворота Спартака, при БЕЗОБРАЗНОЙ игре защиты, а забили всего один в мастерской контратаке.
В этом матче Спартак чудесным образом, ОТСКОЧИЛ.
Спартаку КРУПНО и несказанно повезло в этом матче!
Забей Ливерпуль свои моменты, хотя бы шесть из 24-Х созданных и все ЗАБЫЛИ бы о "мужестве" Спартака и его защитном автобусе!
Плевались бы налево и направо от такой безобразной игры защиты Спартака, а так, вроде бы, "достойно" и "мужественно" сыграли на ничью, потому что на большее Спартак НЕ СПОСОБЕН наиграть.
Это предел их футбольных возможностей!
Спартак на НИЧЬЮ тоже не наиграл.
Это не Спартак отстоял ничью, а Ливерпуль ПОДАРИЛ Спартаку ничью и ПРЕПОДНЁС её им на блюдечке с голубой каёмочкой, с хлебом солью ПРЕПОДНЁС и бросил её в ноги Спартаку, в знак своего УДИВИТЕЛЬНОГО расточительного гостеприимства!
С такой БЕЗОБРАЗНОЙ игрой у Спартака ШАНСОВ НЕТ в ЛЧ, а что есть???
А есть ПРИЗРАЧНЫЕ шансы на третье МЕСТО и то за него ещё предстоит Спартаку ПОБОРОТЬСЯ!!!
Killabyte
сегодня в 20:10
Просто все думали Спартак влетит с крупным счетом а они взяли и сыграли аж вничью)что воспринимается до сих пор как нечто невероятное
DVOK68
сегодня в 20:07
Гордости нет.Есть радость от положительного результата с одной из лучших команд АПЛ.
Я ещё после ничьи в Мариборе сказал что если сыграем вничью с Ливерпулем,то буду этому рад.
Так и получилось.
Авторизуйтесь, чтобы оставить свой комментарий
Отправить
 
Rambler's Top100