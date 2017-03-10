Уткин: «Ничья „Спартака“ - неплохой результат, но не вижу в нём повода для гордости»

Известный комментатор Василий Уткин считает, что не стоит преувеличивать заслуги «Спартака», сыгравшего вничью с «Ливерпулем» в матче 2-го тура группового этапа Лиги чемпионов:

«Я не знаю, где находится максимум возможностей „Спартака“. Мне кажется, этого не знает никто. Они играют как придется. Что касается заслуженной ничьи, то сама по себе ничья - это знак равенства. Я вообще не понимаю такого понятия, как заслуженная ничья.

Конечно, ничья - неплохой результат. Но лично я не вижу в этом повода для гордости».

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