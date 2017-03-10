Уткин: «Ничья „Спартака“ - неплохой результат, но не вижу в нём повода для гордости»

Известный комментатор Василий Уткин считает, что не стоит преувеличивать заслуги «Спартака», сыгравшего вничью с «Ливерпулем» в матче 2-го тура группового этапа Лиги чемпионов:
«Я не знаю, где находится максимум возможностей „Спартака“. Мне кажется, этого не знает никто. Они играют как придется. Что касается заслуженной ничьи, то сама по себе ничья - это знак равенства. Я вообще не понимаю такого понятия, как заслуженная ничья.
Конечно, ничья - неплохой результат. Но лично я не вижу в этом повода для гордости».
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Хочу выразить ГЛУБОКОЕ удовлетворение тем, что мы с вами наблюдали футбольный матч, в ходе которого проявилась достаточно "мужественная" игра Спартака.
Итогом этого "мужества" стало всего ТРИ удара в створ ворот Ливерпуля за всю игру!
Для Спартака это оказалось очень много, а для Ливерпуля в их ворота - МИЗЕР, по футбольным меркам Лиги чемпионов.
Один голевой момент со штрафного, с большой ошибкой вратаря, который помог Спартаку забить, за счёт того, что неумело выставил стенку и сместился в другую строну, оголив голевую дыру в своих воротах, и два удара, курам НАСМЕХ, которые не представляли никакой опасности для ворот Ливерпуля.
Спартак установил АНТИРЕКОРД своего результативного футбола и продемонстрировал всем умение водить АВТОБУС перед своей штрафной!
А игроки Ливерпуля установили рекорд РАСТОЧИТЕЛЬНОСТИ моментов у ворот Спартака!
И дело здесь даже не в автобусе Спартака перед воротами, а дело в потере МЕТКОСТИ Ливерпулем.
Должно было шесть ЗАЛЕТЕТЬ в ворота Спартака, при БЕЗОБРАЗНОЙ игре защиты, а забили всего один в мастерской контратаке.
В этом матче Спартак чудесным образом, ОТСКОЧИЛ.
Спартаку КРУПНО и несказанно повезло в этом матче!
Забей Ливерпуль свои моменты, хотя бы шесть из 24-Х созданных и все ЗАБЫЛИ бы о "мужестве" Спартака и его защитном автобусе!
Плевались бы налево и направо от такой безобразной игры защиты Спартака, а так, вроде бы, "достойно" и "мужественно" сыграли на ничью, потому что на большее Спартак НЕ СПОСОБЕН наиграть.
Это предел их футбольных возможностей!
Спартак на НИЧЬЮ тоже не наиграл.
Это не Спартак отстоял ничью, а Ливерпуль ПОДАРИЛ Спартаку ничью и ПРЕПОДНЁС её им на блюдечке с голубой каёмочкой, с хлебом солью ПРЕПОДНЁС и бросил её в ноги Спартаку, в знак своего УДИВИТЕЛЬНОГО расточительного гостеприимства!
С такой БЕЗОБРАЗНОЙ игрой у Спартака ШАНСОВ НЕТ в ЛЧ, а что есть???
А есть ПРИЗРАЧНЫЕ шансы на третье МЕСТО и то за него ещё предстоит Спартаку ПОБОРОТЬСЯ!!!
Хочу выразить ГЛУБОКОЕ удовлетворение тем, что мы с вами наблюдали футбольный матч, в ходе которого проявилась достаточно "мужественная" игра Спартака.
Итогом этого "мужества" стало всего ТРИ удара в створ ворот Ливерпуля за всю игру!
Для Спартака это оказалось очень много, а для Ливерпуля в их ворота - МИЗЕР, по футбольным меркам Лиги чемпионов.
Один голевой момент со штрафного, с большой ошибкой вратаря, который помог Спартаку забить, за счёт того, что неумело выставил стенку и сместился в другую строну, оголив голевую дыру в своих воротах, и два удара, курам НАСМЕХ, которые не представляли никакой опасности для ворот Ливерпуля.
Спартак установил АНТИРЕКОРД своего результативного футбола и продемонстрировал всем умение водить АВТОБУС перед своей штрафной!
А игроки Ливерпуля установили рекорд РАСТОЧИТЕЛЬНОСТИ моментов у ворот Спартака!
И дело здесь даже не в автобусе Спартака перед воротами, а дело в потере МЕТКОСТИ Ливерпулем.
Должно было шесть ЗАЛЕТЕТЬ в ворота Спартака, при БЕЗОБРАЗНОЙ игре защиты, а забили всего один в мастерской контратаке.
В этом матче Спартак чудесным образом, ОТСКОЧИЛ.
Спартаку КРУПНО и несказанно повезло в этом матче!
Забей Ливерпуль свои моменты, хотя бы шесть из 24-Х созданных и все ЗАБЫЛИ бы о "мужестве" Спартака и его защитном автобусе!
Плевались бы налево и направо от такой безобразной игры защиты Спартака, а так, вроде бы, "достойно" и "мужественно" сыграли на ничью, потому что на большее Спартак НЕ СПОСОБЕН наиграть.
Это предел их футбольных возможностей!
Спартак на НИЧЬЮ тоже не наиграл.
Это не Спартак отстоял ничью, а Ливерпуль ПОДАРИЛ Спартаку ничью и ПРЕПОДНЁС её им на блюдечке с голубой каёмочкой, с хлебом солью ПРЕПОДНЁС и бросил её в ноги Спартаку, в знак своего УДИВИТЕЛЬНОГО расточительного гостеприимства!
С такой БЕЗОБРАЗНОЙ игрой у Спартака ШАНСОВ НЕТ в ЛЧ, а что есть???
А есть ПРИЗРАЧНЫЕ шансы на третье МЕСТО и то за него ещё предстоит Спартаку ПОБОРОТЬСЯ!!!