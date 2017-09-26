Лавров: «„Спартак“ показал достаточно мужественную игру в матче с „Ливерпулем“»

Глава МИД РФ Сергей Лавров остался доволен игрой «Спартака» в матче 2-го тура группового этапа Лиги чемпионов против «Ливерпуля». Встреча, напомним, завершилась вничью - 1:1.

«Хочу выразить удовлетворение тем, что мы с вами вчера наблюдали футбольный матч, в ходе которого проявилась достаточно мужественная игра любимой моей команды „Спартак“», - сказал Лавров на встрече с израильским министром по делам Иерусалима, по вопросам окружающей среды, культурного наследия Зеэвом Элькином.

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