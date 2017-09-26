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Лавров: «„Спартак“ показал достаточно мужественную игру в матче с „Ливерпулем“»

сегодня, 18:26
СпартакСпартак1 : 1ЛиверпульЛиверпульМатч завершен

Глава МИД РФ Сергей Лавров остался доволен игрой «Спартака» в матче 2-го тура группового этапа Лиги чемпионов против «Ливерпуля». Встреча, напомним, завершилась вничью - 1:1.

«Хочу выразить удовлетворение тем, что мы с вами вчера наблюдали футбольный матч, в ходе которого проявилась достаточно мужественная игра любимой моей команды „Спартак“», - сказал Лавров на встрече с израильским министром по делам Иерусалима, по вопросам окружающей среды, культурного наследия Зеэвом Элькином.

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Все комментарии
Ника228 ответил pereletnii
сегодня в 19:43
pereletnii:
Угу.. спартачи после 75-й минуты ползали по своей штрафной,героизм прям так и пер))) лавров на пенси присоеденится к ловчеву,рейнгольду,бубнову,мостовому и ко
ну так Ливерпуль посильнее Спартака раза в 3-4 будет . так что ничего удивительно. наоборот молодцы , что ничейку удержали по факту .. думаю не цска не зенит лучше бы не сыграли . на ЦСКА мы посмотрим сегодня . а по поводу зенита говорит ьчто то рано. ибо против более слабых команд пока играют по факту. посмотрим когда с сильным клубом сыграют . и попрошу не забывать , что мы можем потерять 3 каманду в лиге чемпионов в ближайшие годы , если будем плохо играть. поэтому каждое очко в капилку рф это праздник.
Валерыч ответил drug01
сегодня в 19:40
drug01:
Спартаку просто повезло
Везение в чём-то конечно было. Но...Везёт тому, кто - везёт!
VIC2
сегодня в 19:32
Да, "Чемпион" болел, у "Чемпиона" психологические проблемы от лени , а от сюда и ноги не бегают...
Наполучал по мордасам после своего чемпионства и вот только сейчас немного очухался
Может, кризис миновал, но это покажет следующая игра - это Урал, 30 сентября
Но непонятно, может ли восстановиться после вчерашней карусели, которую устроил им Ливерпуль
Игра с Ливером показала, что команда реально слаба физически, а игры в чемпионат не давали полного представления, даже Каррера, кажется, этого не понимал, если спросил их о том, что они хотят его слить (всё своим специалистам доверял)
Теперь сами игруны поняли, что они - дно, может, теперь начнут тренироваться понастоящему

Каррера не хотел конфликта, но они его довели, Мужик даже "постарел"
Ничейка громадными усилиями показала, что они из себя представляют...
Сами своим пох...измом и ленью загнали себя в эту яму, хорошо, если это поняли, теперь пусть выбираются!

Ни один тренер им не поможет, если мозги "протухли" - всё идёт от головы
pereletnii ответил Валерыч
сегодня в 19:30
Валерыч:
А если бы ещё и Промес с Зобниным играли, то Ливерпулю пришлось бы очень туго.
Реализуй ливер хоть треть своих моментов,все ваши "если бы" даже не фигурировали.
спартак играл в десять человек в своей штрафной,все.
НИКИТА ТАРАСОВ ответил RIR68
сегодня в 19:27
RIR68:
знаменитая фраза Лаврова как раз подойдёт к болельщикам спартака!!!
да и не только к болельщикам !!!!!!!!!!!!
DVOK68 ответил SHMEL
сегодня в 19:27
SHMEL:
Согласен с Лавровым,первые пять минут спартачи довольно-таки мужественно играли,ну а потом трусливо отбивались...
    drug01
    сегодня в 19:26
    Спартаку просто повезло
    Санчо Панса
    сегодня в 19:25
    Да конечно) Отскочили спартачи! Но Севилья уж точно не будет церемониться с красно-белыми. Устроит им горячий прием в Испании)
    Санчо Панса ответил pereletnii
    сегодня в 19:24
    pereletnii:
    Как там либералы с блога блоссии согласны с высказыванием главы мид рф?
    Не согласны и даже пожаловались на тебя:)
    Валерыч ответил MAUS
    сегодня в 19:22
    MAUS:
    Что и не говорите, нападающего как Зэ вчера точно не хватало! Адриано не тот нап чтобы за мячи цепляться в такиз матчах, он человек эпизода- тоесть забить или отдать пас, а вчера у Луиса толком за мяч не получалось, сразу накрывали, но у него есть одно качество и вчера он его подвердил , прийти в свою штафную и выиграть там верховое единоборство, причем это я не первый раз за ним видел!
    А если бы ещё и Промес с Зобниным играли, то Ливерпулю пришлось бы очень туго.
    DVOK68
    сегодня в 19:22
    Молодец Лавров,верно молвил
    SHMEL
    сегодня в 19:21
    Согласен с Лавровым,первые пять минут спартачи довольно-таки мужественно играли,ну а потом трусливо отбивались...
    MAUS ответил Валерыч
    сегодня в 19:19
    Валерыч:
    Если бы у "Спартака" были в строю все ключевые игроки, то Ливерпуль был бы разгромлен.
    Что и не говорите, нападающего как Зэ вчера точно не хватало! Адриано не тот нап чтобы за мячи цепляться в такиз матчах, он человек эпизода- тоесть забить или отдать пас, а вчера у Луиса толком за мяч не получалось, сразу накрывали, но у него есть одно качество и вчера он его подвердил , прийти в свою штафную и выиграть там верховое единоборство, причем это я не первый раз за ним видел!
    Exodus ответил pereletnii
    сегодня в 19:17
    pereletnii:
    Угу.. спартачи после 75-й минуты ползали по своей штрафной,героизм прям так и пер))) лавров на пенси присоеденится к ловчеву,рейнгольду,бубнову,мостовому и ко
      RIR68
      сегодня в 19:15
      знаменитая фраза Лаврова как раз подойдёт к болельщикам спартака!!!
      Валерыч
      сегодня в 19:12
      Если бы у "Спартака" были в строю все ключевые игроки, то Ливерпуль был бы разгромлен.
      Гуливер
      сегодня в 19:08
      98 минут автобуса у своей штрафной героически!
      ABir
      сегодня в 19:04
      Это наш ответ на санкции!
      RussianHorse ответил pereletnii
      сегодня в 19:02
      pereletnii:
      Как там либералы с блога блоссии согласны с высказыванием главы мид рф?
      Гудбой уже высказал своё "фи".
      LOpp
      сегодня в 18:58
      Завтра ждём интервью фаната цска - Бориса Моисеева.
      Валерыч
      сегодня в 18:52
      "Спартаком" гордятся уже на самом высшем уровне. И по делу.
      Молодцы, спартаковцы! Бились, как настоящие воины!
      АдекватныйНеадекват
      сегодня в 18:47
        spartach n1
        сегодня в 18:37
        А что скажет начальник транспортного цеха ?
        зенит юрист
        сегодня в 18:36
        Ждем комментарии пятачков о том, как Лавров выступил на ассамблее ООН
        oFANATo
        сегодня в 18:35
        с Ливерпулем опять отскочили как и с Марибором, один выход в 4 на 2 - отскок еще тот,
        Аргeнтинeц
        сегодня в 18:35
        Лаврову с таким лицом лучше за ЦСКА болеть
        pereletnii
        сегодня в 18:34
        Как там либералы с блога блоссии согласны с высказыванием главы мид рф?
        pereletnii
        сегодня в 18:32
        Угу..
        спартачи после 75-й минуты ползали по своей штрафной,героизм прям так и пер)))

        лавров на пенси присоеденится к ловчеву,рейнгольду,бубнову,мостовому и ко
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