Лавров: «„Спартак“ показал достаточно мужественную игру в матче с „Ливерпулем“»

Глава МИД РФ Сергей Лавров остался доволен игрой «Спартака» в матче 2-го тура группового этапа Лиги чемпионов против «Ливерпуля». Встреча, напомним, завершилась вничью - 1:1.
«Хочу выразить удовлетворение тем, что мы с вами вчера наблюдали футбольный матч, в ходе которого проявилась достаточно мужественная игра любимой моей команды „Спартак“», - сказал Лавров на встрече с израильским министром по делам Иерусалима, по вопросам окружающей среды, культурного наследия Зеэвом Элькином.
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спартачи после 75-й минуты ползали по своей штрафной,героизм прям так и пер)))
лавров на пенси присоеденится к ловчеву,рейнгольду,бубнову,мостовому и ко
спартачи после 75-й минуты ползали по своей штрафной,героизм прям так и пер)))
лавров на пенси присоеденится к ловчеву,рейнгольду,бубнову,мостовому и ко